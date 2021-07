Dijo el fundador de World access for the Blind, Daniel Kish.

En un segundo estudio, se recogieron 15 participantes sin formación en ecolocalización. Desde las computadoras, se enviaban ondas de sonido similares a los ruidos de los murciélagos cuando vuelan a través de la oscuridad. Luego, se les preguntó si un cilindro, que no podían ver, estaba estacionario o en movimiento; la mayoría de los participantes sabían la respuesta.

Como un invisible-que, por ejemplo, pisa objetos para percibir lo que le rodea-los humanos pueden aprovechar las ondas sonoras que crea un chasquido de dedos para orientarse, por ejemplo. Según Thaler, incluso las personas que no tienen ninguna formación pueden aprender a utilizar los llamados Ecos para determinar la forma, la textura o el tamaño de un objeto.

Los seres humanos tienen cinco sentidos conocidos como visión , oído, gusto, olfato y tacto. Estos permiten a las personas percibir el entorno circundante y dotarlos de capacidades que les permiten sobrevivir a este mismo entorno. Sin embargo, invisible, por ejemplo, en ausencia de uno de los sentidos, determinar los otros y, al parecer, un sexto que no sabíamos que existía.

Aunque no es utilizado por la mayoría de la gente, hay una posibilidad de aprendizaje.

Desde una edad temprana, se enseñan y explican los cinco sentidos con los que nacemos dotados. Popularmente, a las mujeres se les agrega una más, la sexta, que no es un sentido, sino más bien una intuición. Según nuevos estudios, los seres humanos, en general, podrán contar con este sexto sentido.

