Otra ventaja de esta superenzima es que funciona a temperatura ambiente. En abril de este año, una compañía francesa había anunciado la creación de una enzima con la capacidad de desintegrar el 90% de una botella de plástico en 10 horas, pero el proceso necesita una temperatura de 70ºC para funcionar. Las tecnologías, sin embargo, no tienen que ser competidores – el cruce de enzimas puede conducir a los investigadores a otra aún más eficiente.

“Cuando combinamos las enzimas, inesperadamente obtuvimos un aumento dramático en la actividad”, dijo A The Guardian John McGeehan de la Universidad de Portsmouth en el Reino Unido, uno de los involucrados en el proyecto. “Esta es una forma de tratar de crear enzimas más rápidas y más relevantes para la industria [de reciclaje]. Pero también es una de esas historias sobre aprender de la naturaleza y luego llevarla al laboratorio.”

A diferencia del vidrio y el metal, el plástico no es 100% reciclable. Al derretirse, pierde algunas de sus características que lo hacen tan apetecible, como la manejabilidad, la durabilidad y la impermeabilidad. Entre otras cosas, para mantener la calidad de manera que sea competitivo en el mercado, el plástico reciclado debe mezclarse con polímeros nuevos, por lo que muy difícilmente se encuentran productos fabricados con material 100% reciclado.

