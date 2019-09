El ataque más exitoso al corazón de la industria petrolera saudí retira del mercado el 5% del suministro mundial. Los precios pueden subir si no se regulariza la producción. Irán niega estar involucrado.

Los ataques de este sábado a las instalaciones petroleras de Arabia Saudita han paralizado la mitad de la producción de petróleo del país, que es uno de los mayores productores del mundo. Según Saudi Aramco, los diez drones explosivos, que fueron enviados por los rebeldes Yemeníes, alcanzaron el mayor complejo de procesamiento del mundo en Abqaiq, así como el segundo campo petrolero principal en Khurais.

Esta acción está perturbando la producción saudí, con un recorte de 5,7 millones de barriles diarios, lo que debería durar al menos 48 horas. La petrolera saudita planea usar las existencias para evitar una ruptura en el suministro al mercado mundial de petróleo, pero los analistas admiten que los precios pueden subir. No tanto por el efecto directo de este ataque, sino por la demostración de que las instalaciones petroleras del país son vulnerables a ataques externos. Aunque hubo una “cooperación inteligente” con personas dentro del país, según la Agencia de noticias Saba, controlada por los rebeldes yemeníes que reclamaron el ataque.

Los rebeldes Houthi, con el supuesto apoyo de Irán, han protagonizado docenas de ataques el año pasado con drones, pero los analistas citados por el periódico inglés The Guardian resaltan la acción de este sábado como la ofensiva más grande y más exitosa, y apuntan también al alto nivel de sofisticación de los dispositivos usados. El lugar afectado se describe como el corazón de la industria petrolera saudí, como nota Robert McNally, responsable de Rapidan Energy Group a The Guardian.

“Abqaiq es quizás la instalación más crítica en el circuito mundial de abastecimiento de petróleo. Los precios bajarán. Si la interrupción de la producción se prolonga, una liberación de reservas estratégicas por parte de la Agencia de energía parece probable y razonable. Como mínimo, el riesgo de una escalada de las tensiones regionales será suficiente para subir aún más los precios del petróleo.”

Las acusaciones de los Estados Unidos de que Irán está detrás de unos cien ataques en territorio saudí a través de la cuenta de Twitter del Secretario de Estado Mike Pompeo están aumentando aún más la tensión.

Tehran is behind nearly 100 attacks on Saudi Arabia while Rouhani and Zarif pretend to engage in diplomacy. Amid all the calls for de-escalation, Iran has now launched an unprecedented attack on the world’s energy supply. There is no evidence the attacks came from Yemen.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 14, 2019