Las ratas entran en un frenesí de apareamiento donde no duermen. Mientras buscan una mujer, se les cae el cabello, desarrollan úlceras y, a veces, gangrena . ¿Cómo podían las mujeres decir que no?

Cuando dos gusanos planos se unen, luchan, usando una afilada P is NIS de dos cabezas como espada. Luchan hasta que al menos uno es inseminado al ser apuñalado por el pene del otro.

Hipopótamos: ¡Gracias a Dios, los humanos ya no son como hipopótamos! Su juego de apareamiento es sobre D y F y C a r. Cuando el macho desea aparearse, se asegura de que el medio ambiente esté cubierto por su u r i n A y heces. Termina con unos juegos de palabras alucinantes.

Los pulpos: son inteligentes y conspiradores. Los investigadores encontraron que algunos pulpos machos viven junto a las hembras para protegerlos. Luego, después de algún tiempo, cambian de color para hacerse pasar por una hembra de pulpo. De esta manera, él puede entrar en su cueva y ella no sabrá su verdadera identidad hasta que sea demasiado tarde.

La forma en que los machos tratan de impresionar a las hembras difiere ampliamente en muchas especies. Por ejemplo, la araña se come al macho, mientras que el pájaro del amor lo nutre. Estas técnicas de apareamiento están dirigidas a aumentar la eficiencia de la reproducción para que la población del animal pueda aumentar. Ellos hacen un muy buen trabajo teniendo en cuenta lo difícil que algunas de las circunstancias son!

La forma en que los humanos se aparean es bastante extraña, pero te sorprenderá la forma en que algunos de estos animales se aparean. Ciertamente no todo es romance.

