LOS AMORES CLANDESTINOS DE SOMBRERO LUMINOSO

By

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

¿Una tormenta perfecta para crear la vacancia?

Presidente Pedro Castillo en sus trece: “como jefe de Estado, no avalo ningún favorecimiento a ninguna empresa ni persona en particular. Exhorto a las autoridades a que, si hubiese pruebas de algún indicio de corrupción durante mi gestión, realicen su trabajo para esclarecer los hechos bajo el marco de la ley”.

A “Sombrero luminoso”, no le entran las balas, se “caga” en las críticas, es terco, se resiste a aceptar consejos a pesar de los desaciertos y metidas de patas, aún mantiene reuniones clandestinas en la casa de Breña y despacha a escondidas como si nada. Lo curioso es que el Congreso creó una comisión que investigaría los primeros 30 días de gobierno, porque se registraron visitas en Breña, y hasta la fecha no presenta ningún resultado. ¿Cuál es la necesidad de reincidir en esta irregularidad? ¿Una provocación para cerrar el Congreso?

Se armó la tole tole, por el informe propalado anoche en el programa Cuarto Poder, revela que el presidente Pedro Castillo Terrones continúa utilizando la casa que alquila del “Pasaje Sarratea” en Breña, para sostener reuniones secretas a altas horas de la noche con ciertos personajes, algunos de los cuales serían empresarios. Acaso ¿Parte de la estrategia “plan vacancia” – culpar a Castillo de corrupto – la media y la fiscalía jugando de taquito – y viene una suerte de Vizcarra II -, después saldrá un testimonio de un colaborador eficaz en los medios de siempre?

La verdad es que el “chongazo” por los encuentros secretos en la casa de Breña no involucran exclusivamente al presidente Pedro Castillo, el informe periodístico demostró también que los congresistas oficialistas Alex Paredes y Lucinda Vásquez, así como el ministro de Defensa, Juan Carrasco Millones y la asesora empresarial Karelim López Arredondo también se reunieron en el referido inmueble que en las elecciones pasadas fue usado por Castillo como bunker durante la campaña electoral.

Antes que reviente el chupo, la premier Mirtha Vásquez, se sacude

y calificó de “muy delicada la denuncia de Cuarto Poder».

Para que no quede duda sobre mis apreciaciones, debo decir que:

Primero, se debe condenar todo acto que puede llevar a hechos fuera de la ley, por tanto pedimos al Ministerio Público en el día empezar una exhaustiva investigación, porque el Presidente de la Republica no puede ponerse el sombrero para sentarse en el Palacio de Gobierno y ponerse una “gorro deportivo” para hablar con empresarios de noche y en forma clandestina y en un auto de lujo, de marca Audi, que le pertenece al Despacho Presidencial? ¿El “sobrinazo” Fray Vásquez Castillo, es el encargado de coordinar los encuentros con su tío con altos funcionarios y empresarios???

Segundo, el reportaje de Cuarto Poder-de ayer domingo- sobre reuniones nocturnas en la casa de Breña revela la existencia de una gestión paralela de intereses públicos. Un hecho grave que atenta contra uno de los principios más importantes de lucha contra la corrupción: SEGÚN LEY DE TRANSPARENCIA.

La visitadora Karelim López Arredondo ganó una licitación por 232 millones de soles después de visitar dos veces a Pantaleón Castillo Terrones. Alguien en su sano juicio puede decirme ¿Cuántos wáteres se necesitará esta vez para guardar la coima?

¿Por qué no se investiga las reuniones con la chacana Silvia Barrera

esposa de Raül Torpoco dueño de “ladrillos Pirámide”- ex alcaldesa

de VMT en la Secretaría General de Palacio?

Tercero, no solo los casos de Bruno Pacheco, Pedro Francke y Aníbal Torres, deben ser aclarados por el propio presidente Pedro Castillo. También debe aclarar si el cierre de las minas se negociaron con Sendero-Movadef-Mirtha Vásquez. Asumir una conducta «indiferente» ante estos sucesos lo pone en duda ante el pueblo, pierde credibilidad y se expone a una interpelación.

Siempre no faltaran algunos idiotas con el argumento que el Presidente puede reunirse donde quiera (la locación no configura delito) y con quien le dé la gana. Está bien, pero tiene que hacerlo de forma pública, de tal modo que la transparencia esté garantizada. No hacerlo es una falta administrativa y puede ser un indicio de la comisión de un delito.

Algo me tinca ¿Por qué “Cuarto Poder no da la lista de empresarios, algunos de los cuales no escatimaron esfuerzos para ocultar su identidad ante la prensa y protagonizaron estrategias de ocultamiento verdaderamente dignas de una película de acción.

Por último, no me quedad duda la ceguedad de algunos opinólogos que pasan olímpicamente «por alto», que los servicios de inteligencia espían a favor de la oposición en vez de «a favor del país». ¿Cómo es posible que no hayan detectado que el presidente estaba sufriendo reglaje? O sea pueden emboscarlo y darle vuelta y nada? Mejor dicho,están haciendo al mismo estilo de los 2 anteriores congresos: en vez de denunciar un eventual delito van a chantajear al Ejecutivo utilizando la evidencia acumulada para obtener beneficios particulares, así de simple.