Comer lo primero que se te aparece cuando tienes hambre es un gran error.

¿Ha estado tan ocupado durante el día que ha pasado varias horas sin comer y ahora tiene hambre de León? Aunque no es ideal pasar más de tres a cuatro horas sin comer, es posible remediar la situación, siempre que no tome las decisiones equivocadas.

Comer lo primero que te llega cuando tienes hambre es un gran error. ¡Eat This, Not That! destaca que hay alimentos y bebidas que no sólo pueden hacer que tenga más hambre rápidamente, sino que también pueden irritar el estómago y contribuir a una mala digestión.

Estos son los alimentos y bebidas que nunca debe comer cuando tiene un apetito así.:

Patatas fritas. Además de no ser saludable ni nutritivo, la patata frita sólo saciará el hambre por sal y sal, lo que significa que el cuerpo pedirá más comida, especialmente dulces, para conseguir la glucosa necesaria para tener energía.

Jugo de naranja. Si la idea es saciar el hambre, es mejor comer una naranja que beber su jugo, porque los hidratos de carbono líquidos son menos saciantes que los sólidos. Además, en el zumo falta la fibra presente en la fruta, que promueve la saciedad a través de la digestión lenta de los azúcares simples.

Comida picante. Cuando no has comido nada en varias horas, no es buena idea ingerir alimentos, picantes ya que éstos pueden irritar el estómago.

Café. El café hace que el estómago produzca aún más ácido, aumentando la inflamación y contribuyendo a que su estómago se hinche, sienta malestar y náuseas.

Queso. Por lo general, tiene hambre porque su cuerpo tiene bajos niveles de azúcar y necesita urgentemente energía. La mejor manera de suprimir esta necesidad es consumir algún tipo de hidrato de carbono, preferiblemente complejo (granos enteros), pero que también contenga fibra y proteína para mantener los niveles de energía estables durante más tiempo.

El queso no sólo no tiene hidratos, sino que contiene compuestos proteicos que, combinados con la gran cantidad de sodio, lo harán aún más hambriento.