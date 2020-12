Ex responsable de la seguridad Espacial en Israel hizo declaraciones sorprendentes sobre la relación entre extraterrestres y humanos. Algunos dicen que puede haber enloquecido.

Haim Eshed fue el principal responsable de la seguridad Espacial en Israel entre 1991 y 2010, pero ahora se ha hecho público para hacer declaraciones que lo están poniendo de nuevo en el Centro de atención. El ex general, de 87 años, afirmó, en una entrevista con Yedioth Aharonoth, que los “extraterrestres pidieron no anunciar que aquí están [en la Tierra], porque la humanidad aún no está lista”.

Según Eshed, Donald Trump ha estado “a punto “de revelar la existencia de extraterrestres, pero” los alienígenas en la Federación Galática”, que formaron con los humanos, afirmaron que se necesitaba más tiempo:” espera, deja que la gente se calme primero”, habrán dicho.

“No quieren comenzar una histeria masiva. Quieren primero [garantizar] que estamos sanos y comprensivos”, subrayó Haim Eshed. “Han estado esperando que la Humanidad evolucione y alcance un estado en el que podremos comprender qué son el espacio y las naves”.

Jewish Press, que reflejó las declaraciones del ex responsable a dicha publicación, especuló también que Eshed podría haberse vuelto loco. Todavía sobre la ‘relación’ entre los extranjeros y los Estados Unidos, el hombre señaló que “hay un acuerdo” entre el país y los extraterrestres: “firmaron un contrato con nosotros para hacer experimentos aquí. Están investigando y tratando de entender la estructura del Universo y nos quieren como ayudantes”.

En cuanto a por qué acaba de hacer estas revelaciones, Haim Eshed explicó que nada tiene que perder. “He recibido mis diplomas y premios, soy respetado en Universidades extranjeras donde la tendencia también está cambiando”.