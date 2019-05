los Accesorios para el iPhone Guía: Nuestras Selecciones Favoritas para el año 2019

El iPhone ha sido de alrededor de más de 10 años, que ha dado a los fabricantes de accesorios de tiempo para llegar a todo tipo de útiles complementos que mejorar, proteger y cargar tu iPhone.

Hay muchos accesorios para el iPhone en el mercado que no podemos ir a través de todos ellos, pero en esta guía, vamos a destacar algunos de los productos que creemos que están entre los mejores accesorios que usted puede conseguir para el iPhone. Estaremos actualizando esta guía a lo largo del tiempo para agregar nuevos elementos, eliminar elementos antiguos, y destacar los excelentes productos que nos llegan a través, así que asegúrese de comprobar de nuevo de tiempo en tiempo.







de los Casos y Protectores de Pantalla

Hay un número infinito de casos del iPhone y protectores de pantalla en el mercado, y aquí en MacRumors, que hemos probado en mucho de lo que está disponible. Yo no voy a ir a través de todos los iPhone caso de que usted puede conseguir porque la lista sería interminable, pero en lugar de resaltar algunos de los favoritos que hemos utilizado a través de los años y algunas de las marcas favoritas de nuestros lectores.

– de Silicona de los Casos de Apple ($35 a $39) – Apple diseña los casos del iPhone para ir junto con sus iPhones, y debido a que estos son los que Apple ha creado, son un ajuste perfecto para todos los iPhone. Apple silicona de los casos son de agarre, lo suficientemente delgada como para no añadir mucho volumen, y, lo que es más importante, de protección. He estado usando silicona de los casos, casi exclusivamente, en mi iphone desde el iPhone 6, y a través de muchas, muchas gotas, algunos muy importantes, mi iphone siempre han sobrevivido intacto. Si no te gusta la sensación de silicona, que algunas personas no, Apple también tiene una gran selección de fundas de cuero que son tan protectora.











– Smart caja de la Batería ($129) – Apple tiene una serie de Batería Inteligente de los Casos para el iPhone XS, XS Max, y XR, que extienden la vida útil de la batería de tu iPhone. Estos casos son similares a los de Silicona los Casos de Apple, pero tiene un golpe para un paquete de baterías en la parte posterior. Si estás ejecutando regularmente fuera de la vida de la batería durante el día o desea batería extra para un próximo viaje o excursión, estos casos de Apple son su mejor apuesta para un extra de energía en una forma cómoda sin tener que llevar otro accesorio. Apple Batería Casos puede cargar de forma inalámbrica y se puede ver la vida de la batería de la izquierda a la derecha en su iPhone.





– Mujjo Cartera de Cuero del Caso (~$46.50) – MacRumors el editor Tim trajes de su iPhone con una Completa Cartera de Cuero del Caso de Mujjo, que cuenta con una cantidad decente de protección sin mucho volumen. El Caso de Cartera está hecha de cuero y tiene una ranura extra en la parte posterior, que puede llevar sus tarjetas de crédito y débito.





– RhinoShield SolidSuit y Mod NX ($35 a $38) – El RhinoShield SolidSuit y Mod NX línea de los casos son escasas, de protección y personalizable, con los compradores poder elegir el color de la caja, el patrón y los botones. Lo que es más, estos casos están diseñados para trabajar con RhinoShield de la línea de lentes de la cámara.





– Terciopelo Caviar de los Casos del iPhone ($30) – Si usted está buscando un caso en el que un poco fuera de lo común y más llamativo que su caso estándar, asegúrese de retirar de Terciopelo Caviar. Terciopelo Caviar de los casos son de peso ligero y no añadir mucho volumen, pero protegerá tu iPhone de caídas y golpes. Hay un parachoques delantero para mantener su pantalla seguro también, y hay un montón de patrones únicos.





– Spigen del Aire Líquido Caso ($14.99) – Spigen casos son super populares con MacRumors de los lectores porque son de protección, confiable, bien hecha, y no romper el banco. Spigen ofrece una tonelada de caso del iPhone opciones y todas son bastante grandes como los que encontramos en el caso del iPhone roundup, pero el Aire Líquido, en particular, es delgada, por lo que es perfecto si usted odia a granel, fácil de poner y quitar, y de protección. Otro de los favoritos es el de Cristal Líquido, similar a la del Aire Líquido, pero claro por lo que permite que el diseño del iPhone brillar a través.





– iCarez Protectores de Pantalla de Cristal (~$8) – Hay un montón de protectores de pantalla en el mercado en salvajemente diferentes puntos de precio, y la mayoría de ellos funcionan de una manera similar. MacRumors camarógrafo Dan garantiza iCarez del protectores de pantalla, que son asequibles, ofrecen un ajuste perfecto, y tiene un proceso de instalación fácil. Usted puede obtener iCarez de protectores de pantalla para todos los de Apple iPhones a un precio con descuento en Amazon.





– BodyGuardz Puro 2 Diafragma Protector de Pantalla ($42) – Este protector de pantalla está diseñado para filtrar la luz azul dañina, la disminución de 43 por ciento de la luz azul de longitud de onda. No estamos seguros de cuánto de una diferencia hace esto, pero MacRumors editor de Mitchel dice este protector de pantalla ha mantenido su pantalla del iPhone seguro.







Cargadores



– Nómada de la Estación Base Apple Watch Edition ($139) – Nómada del Apple Watch Estación Base tiene un Apple Watch la carga de puck para la carga de la Apple Watch , junto con un doble bobina de Qi wireless charging pad, lo que es una gran alternativa a la ahora cancelada poderío aéreo. Puede utilizar la almohadilla de carga inalámbrica para cargar el iPhone en horizontal, pero si pones el iPhone en vertical, se libera un poco de lugar para la carga de la AirPods, todos los tres dispositivos de carga en un tiempo. Es caro, pero es uno de los mejores multi-dispositivo de cargadores en el mercado.





– ElevationDock 4 ($50) – Si usted prefiere la carga a través del Rayo de carga inalámbrica (es más rápido!) el ElevationDock 4 es uno de los mejores docks en el mercado. Es delgado y no ocupa mucho espacio en un escritorio, y la succión de material en la parte inferior significa que se puede acoplar y desacoplar el iPhone con una sola mano. Puede no parecer una gran cosa, pero es enorme cuando se trata de comodidad.





– Logitech 7.5 W Alimentado Soporte de Carga Inalámbrico ($69.95) – Trabajo en MacRumors, he probado un sinfín de carga inalámbrica opciones y vertical cargadores son de mi preferencia. Es fácil obtener su iTeléfono en el lugar correcto para la carga sin problemas y se puede ver la pantalla. De la posición vertical de los cargadores que he probado, me gusta Logitech Powered Soporte de Carga Inalámbrico mejor. Siempre funciona, puedo poner mi iPhone en cuando es de noche y yo sé que es la carga, es de 7,5 W, y no ocupa demasiado espacio en mi escritorio. Es más caro que el de los cargadores baratos en Amazon, pero es más resistente, se ve mejor, y Logitech es una marca de confianza, así que yo sé que es seguro. Belkin es de $70 Boost de Hasta Soporte de Carga Inalámbrico es un cercano segundo lugar.





– Anker Cargador Inalámbrico ($50) – Si usted está buscando una alta calidad Qi inalámbrico basado en el soporte de carga para el iPhone que no es demasiado costoso, usted puede ser que desee comprobar hacia fuera el Anker PowerWave. Cuenta con 7,5 W de carga inalámbrica, está equipado con un ventilador para mantener tu iPhone fresco para una carga más rápida, y es vertical cargador así que usted puede ver la pantalla de tu iPhone cargos. Si quieres algo más barato, también nos gusta Anker $22 port puerto Inalámbrico de Pie.





– los Ciudadanos Dual+Reloj Cargador Inalámbrico ($112) – Si quieres que el poderío aéreo de reemplazo que puede cargar tu iPhone, AirPods , y Apple Watch todos a la vez, los Ciudadanos Dual+Reloj Cargador Inalámbrico es digno de la comprobación hacia fuera. Tiene un brazo con un magnético Apple Watch la carga de puck construido en una base con doble carga inalámbrica bobinas donde usted puede poner su iPhone y su AirPods Carga Inalámbrica Caso. Está disponible tanto en blanco y negro, y es MacRumors editor de Mitchel favoritos cargador inalámbrico. Echa un vistazo a su reseña aquí.





– Scosche MagicMount Pro de Carga ($60) – Si necesita un coche Qi inalámbrico basado en el cargador, MacRumors editor de Mitchel recomienda la Scosche MagicMount Pro de Carga, que carga el iPhone en el 7,5 W y puede ser conectado a una ventana o cuadro de mandos para que su iPhone está al nivel de los ojos mientras que usted está conduciendo. Se utiliza imanes para sostener el iPhone en su lugar, y también se puede utilizar en la casa. Echa un vistazo a nuestra Scosche MagicMount Pro de Carga de la reseña aquí.







la Fotografía y la Videografía



– iPhone Momento Lentes ($99+) – Hay un montón de iPhone lentes en el mercado que prometen mejorar tu iPhone fotografía, pero de Momento son algunos de los mejores que he utilizado. Momento en que se ha de super alta calidad de telefoto (58 mm) y angular (18mm) que no se distorsionan sus imágenes o bajar la calidad, y si desea capturar cinematográfica de vídeo (o fotos) de la lente anamórfica es a debe tener. Momento angular del sistema es super optimizado y se conecta a tu iPhone con un especial en el caso de iPhone, que es elegante y de protección en su propio derecho. Momento también tiene una gran colección de lentes de almacenamiento de accesorios.





– GorillaPod Stand Pro ($41) – he estado usando Joby del GorillaPods durante años, tanto con mi DSLR y mi iPhone. Se puede manipular en cualquier posición gracias a la bendy piernas, y usted puede poner en cualquier lugar de la foto perfecta. El GorillaPod es super estable, funciona en horizontal o vertical, y se puede utilizar con o sin un caso.





– DJI Osmo Móvil 2 ($130) – DJI primer Osmo smartphone cardán para la captura de vídeo era caro, pero la Osmo Móvil 2 es un precio más razonable a 130 dólares, un precio estándar para una buena cardán. Si desea capturar el aspecto profesional de vídeo en un iPhone, un smartphone cardán es el camino a seguir para la estabilización. La Osmo Móvil 2 sensores y motores, asegúrese de que el smartphone se queda estable no importa lo que estás haciendo, y la batería dura hasta 15 horas.





– Zhiyun Liso II 3 Ejes Cardán para iPhone ($190) – Si te gusta la captura de vídeo con tu iPhone, una cámara de mano de montaje es de un valor incalculable para asegurarse de que está obteniendo suave, sin movimiento de material de archivo. Zhiyun hace un rango de cardán de los soportes de la cámara, incluido el buen II, que ofrece 360 grados de rotación y un 5-forma de joystick para ajustar el ángulo. Echa un vistazo a nuestra reseña aquí.





– SandMarc Lentes de la Cámara ($90 a $100) – SandMarc produce una gama de lentes de Apple moderno iPhones, ofreciendo un 2x lente gran angular, lente ojo de pez, un objetivo macro, y un 2x de zoom de teleobjetivo. Estos son de alta calidad de las lentes que producen imágenes claras y nítidas, y son una de las favoritas de la MacRumors el editor Tim. Son alrededor de $99 cada uno, pero usted puede conseguir un descuento si usted compra un paquete.





– Kenu Postura Trípode ($9.95) – Si usted sólo necesita una simple, de bajo costo trípode para fotos o videos, el Kenu Postura es un pequeño gran dispositivo a un precio asequible. Que encaja en el puerto Lightning de tu iPhone y se puede utilizar para apoyarla, ya sea en foto o en el modo de vídeo.







Auriculares



– AirPods 2 ($199) – No iPhone recomendación lista estaría completa sin Apple AirPods , porque hay una razón por la que estos son algunos de los más populares de auriculares en el mercado. No hay cables, conectar el iPhone es super rápido (y aún más rápido con AirPods 2), vida de la batería es impresionante, son cómodas, y hay “Hey Siri” de apoyo y de carga inalámbrica compatibilidad de manera que puede cargar con cualquier Qi inalámbrico basado en el cargador.





– Sony WH1000XM3 Auriculares ($348) – Sony WH1000XM3 Auriculares son una buena elección si necesita de cancelación de ruido, y son una de las favoritas de muchos de nosotros aquí en MacRumors. Estos auriculares no son baratos, pero la tecnología de cancelación de ruido es excelente, son muy cómodas, y el audio suena muy bien. Si utiliza Alexa, también son de Alexa habilitada para que pueda obtener de manos libres, acceso a tu música. Interesantes prestaciones, como un gesto de toque para temporalmente bajar tu música y sonido ambiental de ajuste también hacen de estos una atractiva selección.





– Beats Studio3 Auriculares Inalámbricos ($280) – Apple Beats auriculares son a veces denostado por la mala calidad del audio, pero el Beats Studio3 de sonido Inalámbrico grandes, ofrecen una excelente vida útil de la batería, y es cómodo de usar por largos períodos de tiempo. La Cancelación Activa de Ruido es útil, y con el W1 chip, de conectarse con el iPhone de manera tan rápida y fácilmente como AirPods .





– Bowers & Wilkins PX Activo de Cancelación de Ruido Auriculares Inalámbricos ($400) – Bowers & Wilkins es conocida por su excelente calidad de sonido, lo que los hace MacRumors editor de Marianne auriculares favoritos. Cuentan con cancelación activa de ruido, que es ideal para viajes, y son cómodas. Estos son inalámbricos, de modo que se conectan a los dispositivos mediante Bluetooth y tener hasta 22 horas de conectividad con el ANC activado y 29 horas sin ella. También puede utilizar estos con una conexión por cable si lo desea durante más tiempo de vida útil de la batería.







Juegos



– SteelSeries Nimbus Inalámbrico mando de Juego ($50) – Si te gusta jugar a juegos en el iPhone, iPad o Apple TV, juego de muchos títulos son compatibles con Made for iPhone de Apple-certificado de controladores, así que usted puede jugar como usted jugar a una consola convencional título, el uso de un controlador en lugar de la pantalla táctil. SteelSeries ha tenido por mucho tiempo su Nimbus controlador disponible, y es uno de los mejores Made for iPhone controladores de los que hemos probado.







Cables, Adaptadores de Alimentación, y los Paquetes de Baterías



– 45W ZMI de 20.000 mAh USB-C de la Batería ($70) – Si usted está buscando un USB-C de la batería paquete de energía de todo, desde su MacBook para el iPhone, el de 20.000 mAh USB-C de la batería de la ZMI es una opción sólida. Se puede cargar la mayoría de su dispositivo varias veces, es asequible, y es lo suficientemente pequeño para llevar con usted. También se puede utilizar como un centro gracias a un extra de puerto USB-a y funcionalidad de concentrador. Hicimos una comparación de los más populares USB-C cargadores en el mercado, y ZMI fue uno de nuestros favoritos.





– 45W Jackery Sobrealimentar 26800mAh USB-C Cargador Portátil ($120) – Nuestros favoritos USB-C de la batería pack viene de Jackery. El 26800mAh Sobrealimentar tiene suficiente potencia para tu MacBook, MacBook Pro, y en 45W, carga bastante rápido también. Puede la carga rápida de tu iPhone (con el cable apropiado) y iPad , lo que es perfecto para todos tus dispositivos. Hay una clara lectura de la batería restante, el cual nos amó, y se incluye un 45W adaptador de alimentación de modo que usted puede cargar rápidamente.





– Anker PowerPort II USB-C EP Cargador ($30) – Anker del 49.5 W PowerPort II Cargador viene equipado con USB-puerto C que ofrece hasta 30W de potencia junto con un extra de puerto USB-a, así que usted puede cargar su MacBook o iPad o de carga rápida de un iPhone junto con otro accesorio que se utiliza USB-A. Es asequible y una gran alternativa a un 30W cargador de Apple.





– Anker 30W PowerPort Átomo PD1 USB-Adaptador de corriente – Si usted necesita un 30W USB-C potencia adapter de carga rápida para los efectos de, Anker del PowerPort Átomo PD1 es una excelente opción. Es mucho más pequeño que el promedio de adaptador de alimentación debido a que es el uso de las nuevas nitruro de Galio (GaN) de componentes semiconductores, lo que es más portátil y asegurarse de que ocupa menos espacio cuando se utiliza con una regleta de alimentación. Anker es también conocido por su alta calidad de la línea de accesorios para el iPhone y es una de las favoritas de MacRumors. Asegúrese de revisar nuestra completa revisión.





– Mophie Cargo de la Fuerza Powerstation ($57) – Mophie hace una amplia gama de paquetes de batería externa para dispositivos iOS, todos los cuales son confiables. La Carga de la Fuerza Powerstation es un medio-de-la-carretera, opción que ofrece un respetable de 10.000 mAh de capacidad, suficiente para cargar tu iPhone un par de veces. La pasarela de carga es compatible, como es el Qi-base de carga inalámbrica para que usted incluso no necesita un cable con Apple últimos iPhones.







Otros Accesorios



– Teléfono Bucle ($4.99) – Teléfono Bucles son una útil y barato accesorio para el iPhone que añade un extra de agarre sin añadir a granel. Estos están diseñados para caber debajo de su caso de iPhone, y que trabajan con una amplia variedad de diseños de casos. El Lazo va a través de la cámara recorte en el smartphone y se ajusta debajo de la del iPhone, hábilmente proporcionar una correa que se puede sostener.





– PopSockets (de$10 a $15) – PopSockets son muy populares porque son útiles para la celebración de un iPhone en la mano para las fotos, navegación por la web, y más, y el PopSocket también sirve como soporte. Porque estas cosas son absolutamente por todas partes usted ya tiene uno, pero si no, es $10 por bien empleado. Usted puede utilizar PopSockets con o sin estuche.





– Cable de Picaduras ($5 a $10) – Cable de Picaduras poco de goma de los animales que están diseñados para encajar en el extremo de un Rayo o USB-C cable. Son bonitos, pero también están diseñados para ser funcionales, evitando el desgaste y el rasgón en el cable de la flexión.







