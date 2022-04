¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Los mejores servicios de streaming: El streaming el mercado ha crecido mucho en los últimos años, con servicios más nuevos como Paramount Plus, Peacock, Discovery Plus y HBO Max que se lanzan para competir con gigantes de la industria como Netflix, Hulu y Disney Plus.

Los mejores servicios de streaming

Los espectadores ahora tienen más lugares que nunca para ver sus películas y programas favoritos, y los estudios están produciendo más contenido original para llenar sus bibliotecas de transmisión. Sin embargo, estas nuevas opciones tienen un precio, y registrarse en todos los servicios de transmisión comenzará a pesar rápidamente en su billetera.

Los mejores servicios de streaming: Elegir el servicio de transmisión adecuado para sus necesidades dependerá de una serie de factores, incluido su presupuesto, qué programas exclusivos le gustan más, en cuántas pantallas desea ver y más.

Para ayudarte a decidir en qué registrarte, reunimos los mejores servicios de transmisión de 2022 y desglosamos lo que hace que cada uno de ellos sea único. Nuestras selecciones se centran principalmente en plataformas a pedido como Netflix y Hulu, pero también incluimos secciones separadas para TV en vivo y canales de transmisión especializados.

Estos son los mejores servicios de streaming:

Netflix

Los mejores servicios de streaming

Pros: Fantástica biblioteca de originales, calidad de video líder en la industria, soporte de aplicaciones impresionante, interfaz especial para niños, sin comerciales

Contras: Un poco más caro que la competencia, la selección de películas palidece en comparación con los servicios más nuevos

Los mejores servicios de streaming: Netflix ha pasado los últimos años produciendo una colección creciente de programación original, que incluye películas exclusivas, series de televisión en curso, documentales y especiales de comedia. Los originales de Netflix mantienen a los suscriptores interesados cuando su programa o película clásica favorita abandona la plataforma por otro servicio.

Los mejores servicios de streaming: El éxito de las exclusivas de Netflix, como «Squid Game», «Bridgerton», «The Witcher» y «Tiger King», ha ayudado al servicio a justificar su precio ligeramente más alto y alentó a los competidores de transmisión a priorizar la creación de sus propios títulos originales para generar más valor.

Los mejores servicios de streaming: Netflix también tiene una gran biblioteca de series para niños y una interfaz separada diseñada para permitir que los niños elijan sus propios programas sin encontrarse con programación para adultos, lo que la convierte en una buena opción para familias que necesitan entretenimiento para todas las edades.

Los mejores servicios de streaming: Cuando se trata de compatibilidad con aplicaciones, Netflix está disponible en prácticamente cualquier dispositivo de transmisión que se te ocurra, incluidas computadoras, teléfonos inteligentes, Roku, Apple TV, Fire TV, smart TV y más. También ofrece soporte para todos los formatos de audio y video más recientes, incluidos 4K, HDR y Dolby Atmos, aunque cobra más por esas funciones.

Hulu

Los mejores servicios de streaming

Pros: Biblioteca a pedido con opción de TV en vivo, puede suscribirse a «canales» como HBO, paquete con descuento con Disney Plus y ESPN+

Contras: Más difícil de compartir debido al límite de dos dispositivos en el plan básico, el plan básico incluye comerciales

Los mejores servicios de streaming: Hulu ofrece dos paquetes principales que brindan transmisión a pedido, incluida una opción básica con comerciales y un plan premium sin comerciales. El servicio también ofrece paquetes de actualización que agregan canales de TV en vivo.

Los mejores servicios de streaming: Podría decirse que Hulu cuenta con la biblioteca de programas de televisión más impresionante de cualquier servicio de transmisión a pedido, con una gama más amplia de programas nuevos y clásicos que Netflix o Amazon. Esto incluye acceso de transmisión al día siguiente para series de transmisión seleccionadas en redes como ABC, FX y Fox.

Los mejores servicios de streaming: Hulu también ofrece una sólida selección de programas originales, como «Dopesick», «Nine Perfect Strangers» y «The Handmaid’s Tale», pero su lista de exclusivas no es tan notable como la de algunos de sus competidores.

Aunque Hulu ofrece transmisión 4K y HDR en dispositivos seleccionados, su línea 4K es limitada en comparación con Netflix, Amazon y Disney Plus.

Los mejores servicios de streaming: Hulu solo permite que dos dispositivos transmitan al mismo tiempo, pero puede eliminar ese límite con la suscripción a Hulu + Live TV y el complemento de $10 para pantallas ilimitadas. Hulu también permite a los suscriptores agregar otros canales como HBO, Showtime y Starz por un precio mensual adicional.

Los mejores servicios de streaming: Incluso puede combinar el servicio a pedido de Hulu con Disney Plus y ESPN+ para obtener un descuento del 30% en el precio mensual de los tres. Todos los planes de TV en vivo de Hulu ahora incluyen el paquete como parte de una suscripción estándar.

Amazon Prime Video

Los mejores servicios de streaming

Pros: Incluido con Amazon Prime, ofrece opciones adicionales de alquiler y compra de películas, muchos títulos internacionales, puede agregar canales de transmisión, la compatibilidad con 4K HDR está incluida en el plan base

Contras: La biblioteca de Prime Video es menos impresionante que la competencia

Los mejores servicios de streaming: Más de 110 millones de miembros de Amazon Prime ayudan a que Prime Video sea uno de los servicios a pedido más grandes en términos de suscriptores, incluso si no todos transmiten videos de manera regular.

Los mejores servicios de streaming: Prime Video presenta una combinación de películas y programas que se incluyen con su membresía. La selección incluso incluye títulos exclusivos como «Wheel of Time», «The Boys» y «The Marvelous Mrs.Maisel».»

Los mejores servicios de streaming: También puedes alquilar o comprar casi cualquier película que esté disponible en video casero para tu colección personal y verla con la aplicación Prime Video cuando quieras. Esta es una característica que la mayoría de las aplicaciones de transmisión por suscripción no ofrecen.

Los mejores servicios de streaming: Prime Video ha lanzado varios programas originales galardonados desde 2013 y ha importado con éxito docenas de series de la BBC, así como películas en hindi de la India. La plataforma ofrece transmisión de hasta 4K con soporte para reproducción HDR10+ en títulos seleccionados. Y, a diferencia de Netflix, no cobra extra para obtener la mejor calidad de video y audio.

Los mejores servicios de streaming: Aunque Prime Video está incluido con una membresía Prime, puede suscribirse al servicio por su cuenta por $9 al mes si lo prefiere. También puede suscribirse a canales complementarios a otros servicios, como Showtime, AMC Plus, Starz e incluso Paramount Plus.

Disney Plus

Los mejores servicios de streaming

Pros: Bóveda de películas y programas clásicos de Disney, soporte 4K HDR, títulos de gran éxito de Marvel y «Star Wars»

Contras: La falta de contenido para adultos limita el potencial de la plataforma

Los mejores servicios de streaming: Disney Plus es el servicio de streaming de más rápido crecimiento en el mercado, habiendo acumulado más de 100 millones de suscriptores desde su lanzamiento en noviembre de 2019. La plataforma es el único hogar de transmisión por suscripción de las películas animadas clásicas de Disney, así como de franquicias como «Star Wars» y «Los Simpson».»

Los mejores servicios de streaming: Con eso en mente, el atractivo principal del servicio es su amplio catálogo de contenido existente de Disney, «Star Wars», Marvel y Pixar. También hay algunas películas y series originales, pero la alineación sigue siendo pequeña en comparación con Netflix y Amazon.

Los mejores servicios de streaming: También es importante tener en cuenta que Disney Plus está diseñado para estar orientado a la familia, por lo que incluso los exitosos programas exclusivos de Disney, como «The Mandalorian», «Loki» y «Hawkeye», están clasificados para espectadores adolescentes. Las películas también están limitadas a PG-13, por lo que no encontrará ningún contenido con clasificación R aquí.

Los mejores servicios de streaming: Dicho esto, a $8 al mes sin comerciales, Disney Plus podría ofrecer la mejor combinación de títulos, calidad de transmisión y valor. Con una oferta interminable de entretenimiento familiar, Disney Plus es una opción popular para los padres, pero los adultos que no crecieron en Disney o «Star Wars» pueden querer encontrar un segundo servicio de transmisión para llenar su paleta con programas más maduros.

Los mejores servicios de streaming: En ese sentido, puede combinar Disney Plus con Hulu y ESPN+ por $14 al mes. El paquete le ahorra alrededor de $8 al mes en comparación con registrarse para cada servicio por separado.

HBO Max

Los mejores servicios de streaming

Pros: Programas y películas de prestigio, nuevas películas de Warner Bros. 45 días después de su debut en los cines, colecciones de Adult Swim, TCM, Sesame Street y más

Contras: Más caro que la mayoría de los competidores, solo unos pocos títulos 4K hasta ahora

Los mejores servicios de streaming: HBO Max combina programas y películas aclamados por la crítica de la red de cable de HBO con nuevos originales, películas adicionales de WarnerMedia, programas clásicos como «Friends» y colecciones de canales como Adult Swim, TCM, DC Universe y el servicio de transmisión de anime Crunchyroll.

Los mejores servicios de streaming: Como el canal de cable, HBO Max se enorgullece de tener algunas de las mejores películas lanzadas recientemente en video casero. Los programas exclusivos de HBO, como «Succession», «Insecure» y «Station Eleven» continúan definiendo la televisión de prestigio y HBO Max es la mejor manera de ponerse al día con éxitos pasados como «The Wire» y «The Sopranos».»

Los mejores servicios de streaming: Los nuevos episodios de» Sesame Street » son lo más destacado de las ofertas familiares de HBO Max; no hay un montón de contenido educativo para niños pequeños, pero hay suficiente para satisfacer a los niños durante unas horas en una tarde en interiores.

Los mejores servicios de streaming: HBO Max también fue el hogar de las nuevas películas de Warner Bros.el mismo día en que se estrenaron en los cines a lo largo de 2021. Warner Bros.no continuará con esta estrategia de lanzamiento en 2022, pero se espera que los próximos estrenos, como «The Batman», lleguen a HBO Max solo 45 días después de que lleguen a los cines.

Los mejores servicios de streaming: Por ahora, los mayores inconvenientes de HBO Max están relacionados con la tecnología. Fuera de los nuevos lanzamientos de Warner, HBO Max no ofrece mucho soporte para 4K o HDR, lo que limita la calidad de algunas películas y programas. Por ejemplo, «Game of Thrones» está disponible en 4K en Blu-ray, pero las transmisiones de HBO Max están limitadas a 1080p.

Paramount Plus

Los mejores servicios de streaming

Peacock

Los mejores servicios de streaming

Pros: Gratis para ver muchos programas y películas, noticias en vivo y eventos deportivos

Contras: El plan Premium no ofrece muchas exclusivas, la biblioteca de películas carece de versiones más recientes, no es compatible con 4K o HDR

Los mejores servicios de streaming: Peacock es la casa de transmisión gratuita para ver programas de NBCUniversal como «30 Rock», «Cheers» y «The Office», así como algunos títulos originales nuevos. El servicio también ofrece una lista rotativa de películas exitosas. Aunque pocas de las opciones tienen menos de 10 años, Peacock tiene docenas de películas memorables.

Los mejores servicios de streaming: El plan base de Peacock es gratuito, pero ofrece una biblioteca limitada y está respaldado por publicidad. Si desea acceder a todo el contenido de la plataforma, puede pagar $5 al mes, pero este plan aún cuenta con comerciales. Para desbloquear todo con acceso sin publicidad, debe pagar $10 al mes por el plan Peacock Premium Plus.

Los mejores servicios de streaming: A partir de 2022, el servicio transmitirá películas nuevas de Universal dentro de los cuatro meses posteriores a su estreno en cines. Algunas películas también debutaron en Peacock al mismo tiempo que se estrenaron en los cines, como «The Boss Baby: Family Business» y «Halloween».»

Los mejores servicios de streaming: Peacock también tiene algunas transmisiones de noticias y deportes en vivo. En 2021, el servicio se convirtió en el hogar exclusivo de transmisión de WWE Network, y transmitió lo más destacado de los Juegos Olímpicos de 2021.

Los mejores servicios de streaming: Peacock no transmite en resolución 4K, aunque dado el énfasis de la plataforma en la televisión y las películas más antiguas, el límite de 1080p no es un gran inconveniente.

Discovery Plus

Los mejores servicios de streaming

Pros: Una enorme biblioteca de programas de 14 redes de cable, que incluyen Food Network, HGTV, TLC, History y Animal Planet

Contras: Ciertos programas recién emitidos no aparecerán en Discovery Plus, no habrá descargas para verlos sin conexión y no habrá controles parentales

Los mejores servicios de streaming: Discovery Plus es uno de los servicios de transmisión de más rápido crecimiento en el negocio, que ofrece un montón de programas populares para los fanáticos de los reality shows, los crímenes reales, la cocina y las series de competencia, como «Chopped», «Dirty Jobs», «Extreme Makeover» y «Diners, Drive-ins y Dives.»El servicio recopila programas, documentales y películas de más de una docena de canales de cable diferentes, incluidos Discovery, TLC, Animal Planet, Food Network, HGTV, ID, A&E, History, Lifetime, OWN, Travel y más.

Los mejores servicios de streaming: Discovery Plus cuenta con más de 55,000 episodios individuales para transmisión a pedido, y el servicio incluye » canales «para permitirle ver una transmisión de 24 horas de programas específicos como» House Hunters «y » Chopped».»

Los mejores servicios de streaming: Desafortunadamente, Discovery Plus no es tan avanzado tecnológicamente como otros servicios de transmisión. No hay controles parentales para evitar que los niños vean contenido explícito, y la aplicación no incluye descargas para verlas sin conexión cuando viaja.

Su biblioteca también falta cuando se trata de series con guiones, por lo que el servicio realmente solo atraerá a los fanáticos de la programación de no ficción.

Apple TV Plus

Los mejores servicios de streaming

Pros: Precio asequible, programas exclusivos, opciones de alquiler y compra de películas, puede agregar canales de transmisión, soporte 4K HDR

Contras: La línea de películas y programas es pequeña en comparación con otros servicios, sin un catálogo de programas de un estudio o red importante

Los mejores servicios de streaming: Apple TV Plus es uno de los servicios de transmisión más asequibles a los que puede suscribirse. La plataforma cuesta solo $5 al mes para acceder sin publicidad a toda su línea de películas y programas a pedido, y los nuevos dispositivos Apple incluyen una prueba de tres meses.

Los mejores servicios de streaming: Si bien ese es un precio atractivo, la biblioteca de Apple TV Plus es relativamente pequeña en comparación con las plataformas de la competencia como Netflix, Disney Plus y Hulu. Lo más notable es que el servicio carece de un gran catálogo de películas y programas de otras cadenas y estudios. Dicho esto, hay algunas series exclusivas destacadas como «Ted Lasso», «The Morning Show» y películas como » Macbeth.»

Los mejores servicios de streaming: Al igual que Prime Video, Apple TV Plus también te permite acceder a una enorme biblioteca de películas y programas adicionales que puedes pagar para alquilar o comprar. Aunque sería genial tener más programas incluidos como parte de su suscripción, es conveniente poder pedir más títulos dentro de la aplicación Apple TV Plus. También puede agregar canales adicionales a su suscripción, como Showtime, por una tarifa adicional.

Los mejores servicios de streaming: Si eres alguien que planea usar otros servicios de Apple, también debes considerar el paquete Apple One. El paquete base incluye Apple TV Plus, Apple Music, Apple Arcade y 50 GB de almacenamiento en iCloud por $15 al mes.