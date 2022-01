By

Los 9 Mayores Mitos Sobre Los Orgasmos Femeninos: El orgasmo femenino a menudo está envuelto en misterio, por lo que no es de extrañar que haya tantos conceptos erróneos sobre cómo obtener uno y con qué frecuencia se supone que debe tener uno. (Pista: No sigas lo que ves en las películas.)

Déjame hablarte primero sobre el ciclo de respuesta sexual. La primera fase del ciclo de respuesta sexual (las fases son ciertas para hombres y mujeres) es la fase de excitación. En esta fase, la mujer experimenta un aumento de la presión arterial en las paredes vaginales y la lubricación.

Los 9 Mayores Mitos Sobre Los Orgasmos Femeninos: La etapa de meseta es la segunda fase en la que los músculos de la zona vaginal experimentan hinchazón. El orgasmo real es la tercera fase, que consiste en una serie de contracciones musculares. Después del clímax, las mujeres alcanzan la cuarta fase, o período de resolución, con relajación de los músculos y vuelven a la respiración normal. Vamos a centrarnos en la tercera fase en este artículo. Sin embargo, quiero que se conozca mi opinión.

Estas son las definiciones científicas de las fases por las que pasa un individuo que conducen a un orgasmo. No es necesario que cada acto sexual tenga las cuatro fases. El sexo debe disfrutarse entre individuos y no basarse únicamente en este modelo.

Mito #1: Todas las mujeres deben poder tener orgasmos múltiples, y si una mujer no puede, entonces hay algo mal con ella.

Esto no es verdad. Algunas mujeres son capaces de lograr orgasmos múltiples, pero no todas las mujeres. Lo importante a recordar es que cada mujer es creada de manera diferente y está conectada de manera diferente. Algunas mujeres experimentan un período refractario similar al de los hombres.

Mito # 2: Las mujeres deberían ser capaces de alcanzar un orgasmo en el punto G.

Los 9 Mayores Mitos Sobre Los Orgasmos Femeninos: La existencia de un punto G sigue siendo objeto de debate. Algunas mujeres disfrutan de una sensación experimentada en la zona superior de la vagina, que se cree que es el punto G, pero no todas las mujeres necesariamente experimentan esto.

Mito # 3: Las mujeres deben ser capaces de alcanzar el orgasmo durante el coito.

Esto definitivamente no siempre es cierto, y de hecho muchas mujeres no experimentan el orgasmo durante el coito en absoluto. Se ha informado que la gran mayoría de las mujeres, algo así como el 75%, experimentan el orgasmo solo a través de la estimulación del clítoris. Estimular el clítoris de forma manual, oral o de otro modo es el orgasmo preferido por la gran mayoría de las mujeres. El clítoris está en la parte superior de los labios de una mujer, por encima de la vagina, pero por debajo del hueso púbico. Algunas mujeres pueden alcanzar el orgasmo durante el coito, pero esto no debe suponerse.

Mito # 4: Si una mujer no tiene un orgasmo, algo está mal con ella o no está disfrutando del sexo.

De nuevo, definitivamente no es verdad. Hay mucho enfoque en nuestra cultura en el orgasmo. Pero el sexo puede y debe ser agradable sin que el objetivo sea siempre el orgasmo. Disfrutar del sexo, estar relajado y sentirse seguro y cómodo son los primeros pasos para garantizar la excitación de las mujeres. Si está excitada y se divierte, el sexo debe considerarse un éxito.

La conclusión es que cada mujer es creada de manera diferente. Mientras que una mujer puede alcanzar el orgasmo a través del coito, otra mujer puede preferir la estimulación oral o manual de su clítoris; una mujer puede lograr orgasmos vaginales, y otra mujer puede chorrear, y así sucesivamente. La mejor manera de saber qué tipo de mujer eres o con qué tipo de mujer estás es a través de la exploración, prestando atención al lenguaje corporal y las reacciones, y una buena comunicación a la antigua.

Mito # 5: Cuando tienes sexo, tendrás un orgasmo.

En algún momento del camino, en nuestra cultura orientada a los objetivos, prácticamente se ha convertido en una expectativa para ambas partes tener un orgasmo cada vez que tienen relaciones sexuales. Pero para la mayoría de las mujeres, eso simplemente no es realista. Solo alrededor de un tercio de las mujeres alcanzan el orgasmo regularmente a través de las relaciones sexuales, según la Sociedad de Obstetras y Ginecólogos de Canadá. «Tener un orgasmo cada vez, eso no es la norma», dice Banner. Algunos días estás demasiado cansado, estresado, distraído o simplemente no lo sientes para alcanzar el orgasmo.

Mito # 6: El sexo vaginal es la mejor manera para que las mujeres alcancen el orgasmo.

Resulta que no tanto. La mayoría de las mujeres no pueden alcanzar el orgasmo a través de la penetración vaginal sola, según la Clínica Mayo. Según la Sociedad de Obstetras y Ginecólogos de Canadá, un tercio de las mujeres puede llegar al clímax durante las relaciones sexuales si tienen alguna estimulación adicional, como estimulación oral o manual. Es probable que eso se deba a que esa atención adicional se dirige al clítoris, que a menudo es esencial para llegar a la «O» grande. Dicho esto, otros pueden liberarse al tener sexo anal o incluso al estimular sus pezones y senos, según un estudio publicado en el Journal of Sexual Medicine.

Mito # 7: Los orgasmos son estos eventos explosivos que destrozan la tierra.

Los 9 Mayores Mitos Sobre Los Orgasmos Femeninos: No hay duda de que los orgasmos pueden ser increíblemente intensos, pero también pueden ser sorprendentemente sutiles. Según la Sociedad de Obstetras y Ginecólogos de Canadá, algunas mujeres no sienten que sus músculos del suelo pélvico se contraen durante el orgasmo, pero a menudo hay una sensación de «liberación» después y se sienten relajadas y contentas. «La gente piensa que debería ser este evento exagerado de ‘apagar las luces’, pero puede ser algo tan benigno como, ‘Oh, eso se sintió bien'», dice Banner. Incluso puedes tener un orgasmo y no saberlo totalmente.

Mito # 8: Los orgasmos son fenómenos puramente físicos.

Los 9 Mayores Mitos Sobre Los Orgasmos Femeninos: Para muchas mujeres, los orgasmos son tanto mentales como físicos. En otras palabras, su pareja puede tratar de estimularlo hasta que las vacas lleguen a casa, pero si su mente está en otro lugar, un orgasmo será difícil de alcanzar. «Los orgasmos tienen un gran componente mental», dice Banner. «Si sus niveles de estrés son altos o si está distraído, ansioso o asustado, sin duda tendrá un impacto en su respuesta sexual. No te lo vas a pasar bien.»

Mito # 9: Hay algo mal si solo puedes alcanzar el orgasmo por ti mismo.

Los 9 Mayores Mitos Sobre Los Orgasmos Femeninos: Un tercio de las mujeres nunca alcanzan el orgasmo durante las relaciones sexuales solas, pero pueden llegar al clímax a través de la estimulación oral y manual, como la masturbación y el uso de un vibrador, y eso no tiene nada de malo. Según la Sociedad de Obstetras y Ginecólogos de Canadá, «Tener orgasmos por medios distintos al coito es una variación normal de la sexualidad femenina. Banner está de acuerdo: «Algunas mujeres tienen orgasmos por masturbación y no por su pareja, y eso está bien.»