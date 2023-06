8 MEJORES DISPOSITIVOS de STREAMING DEVICE ◀︎

¡Clickear Stars! (Votos: 2 Promedio: 3.5 )

Mejores dispositivos de streaming. El streaming es la forma en que la mayoría de nosotros consumimos nuestro entretenimiento hoy en día. Aparte de los aficionados al cine con estantes llenos de Blu-ray, o los jugadores con catálogos llenos de discos PAL, la mayoría de las personas han hecho la transición a la visualización basada en Internet.

No es difícil ver por qué. El streaming es una forma potente, versátil y rentable de acceder a los medios cuando y donde más le convenga. Los programas como Freeview Play, BBC iPlayer y 4OD hacen que ponerse al día con los programas terrestres nuevos y antiguos sea fácil, mientras que los servicios de suscripción como Netflix y Prime Video ofrecen una variedad de películas y televisión de vanguardia.

8 MEJORES DISPOSITIVOS de STREAMING

Del mismo modo, la música se ha trasladado al ámbito virtual, con Apple Music, Prime Music y Spotify otorgando a los usuarios acceso a millones y millones de canciones por un pequeño pago mensual.

Por supuesto, todo esto está bien siempre y cuando tenga un dispositivo que pueda brindarle un acceso rápido y fácil a estos servicios. Si bien los televisores inteligentes con sistema operativo capaces de manejar aplicaciones de transmisión son cada vez más comunes, hay un gran número de personas que todavía usan televisores HD no inteligentes (¿por qué no? Si no está roto, no lo arregles). Muchos de estos dispositivos permitirán a estas personas acceder a lo último y mejor que la pantalla pequeña puede ofrecer sin romper el banco.

Mejores dispositivos de streaming: Incluso aquellos que tienen un televisor inteligente apreciarán las características adicionales que mejoran la experiencia que ofrece un dispositivo de transmisión externo. Muchas opciones incluyen tecnología 4K UHD, con una brillante ampliación de escala y una fenomenal integración Dolby. Algunos otorgan acceso a servicios notoriamente difíciles de ver (aquí te miro, Apple), mientras que otros consolidan tus opciones de entretenimiento en una ubicación fácil de usar.

Mejores dispositivos de streaming: Los beneficios son ilimitados (a menos que tenga un límite en su uso de banda ancha), por lo que es mejor que lea sobre los mejores dispositivos de transmisión de medios para apreciar todo lo que pueden ofrecer.

Mejores dispositivos de streaming: El Black Friday y el Cyber Monday pueden haber terminado, pero eso no significa que aún no puedas conseguir una oferta fantástica:

Aquí está nuestro resumen de los mejores dispositivos de transmisión de medios de TV:

Los mejores dispositivos de streaming:

• Fire TV Stick

• Roku Express HD

• Manhattan T3 Freeview Play 4K UHD Box

• Apple T 4K

• Google Chromecast 3rd Gen

• Fire TV Cube

• Roku Streambar

• Nvidia Shield

Fire TV Stick

Pros: Increíblemente fácil de usar, asequible y Alexa incorporado

Desventajas: Fire TV es un sistema operativo de amor o odio

La versión corta: Un dispositivo muy popular, hecho así debido a su precio, funcionalidad y facilidad de uso. Su sistema operativo se centra principalmente en Prime Video, pero aún puede acceder a una amplia gama de otros servicios de forma rápida y eficiente.

Una mirada en profundidad: El Fire TV Stick es un dispositivo de transmisión excelente y asequible que es fácil de usar y completamente confiable. La interfaz de usuario está bien presentada y es perfecta para una navegación rápida. Esto es especialmente cierto cuando se aprovecha la integración Alexa del control remoto, que le permite usar su voz para que el Fire TV Stick realice una serie de comandos.

Lo que es bueno aquí es que el control se sincroniza con el volumen y la potencia de su televisor, por lo que una vez que el televisor está encendido y el Fire TV Stick está en funcionamiento, tiene un control completo desde un dispositivo.

Mejores dispositivos de streaming: El Fire TV Stick es una propiedad de Amazon, por lo que Prime Video está profundamente integrado en su interfaz. Puedes iniciar programas y películas vistos recientemente directamente desde la página de inicio o encontrar fácilmente contenido nuevo con la barra de búsqueda de fácil acceso, el asistente Alexa o a través de una de las pestañas de categoría integradas. Solo tenga en cuenta que para obtener el beneficio de estas características, necesitará ser un miembro Principal.

Si no eres miembro Prime, puedes acceder a otros servicios como BBC iPlayer y Netflix a través de sus respectivas aplicaciones. Si bien esto no es una molestia, y todas las aplicaciones funcionan bien en el Fire TV Stick, el sistema operativo deja claro que los miembros Prime son la prioridad aquí.

Mejores dispositivos de streaming: Para un dispositivo tan pequeño y de alimentación modesta, el Fire TV Stick funciona bien. Los tiempos de carga y transmisión de aplicaciones son más que aceptables, y después de meses de uso, no hay disminución en el rendimiento, siempre y cuando no se llene con todas las aplicaciones disponibles en la tienda.

Mejores dispositivos de streaming: También disponible como Fire TV Stick Lite, que no se integra con el volumen de su televisor, y como Fire TV Stick 4K, que puede transmitir contenido UHD.

Roku Express HD

Ventajas: Acceso asequible a más de 3.000 avenidas de entretenimiento

Contras: Pobre alcance inalámbrico y control remoto por infrarrojos

La versión corta: El Roku Express es un dispositivo de transmisión barato que ofrece una gran cantidad de opciones de entretenimiento y acceso sin restricciones a los servicios de transmisión.

Una mirada en profundidad: El dispositivo de transmisión Roku Express cae en el mismo soporte que el rendimiento y funcionamiento estándar de Fire TV Stick, solo que lleva consigo un enfoque mucho más liberal para las aplicaciones y el servicio. En comparación con sus competidores, el Roku Express es positivamente de código abierto, no mostrando una preferencia real por un proveedor de servicios sobre otro, aunque los cuatro botones dedicados de inicio de aplicaciones en el control muestran algunas de las opciones más populares.

Aunque en cuanto al diseño, el Roku Express es un poco decepcionante, ya que es feo y viene con un cable HDMI demasiado corto, todo lo que sucede en su interior es emocionante. Debido a la filosofía «come one, come all» de Roku, hay más de 3,500 aplicaciones y canales a los que puedes acceder.

Mejores dispositivos de streaming: En este número, puede estar seguro de encontrar contenido oscuro, canales de televisión en vivo y servicios de películas gratuitos (con anuncios), junto con todos los nombres de suscripción como Prime Video, Netflix y Apple T. Los servicios de alquiler de Google Play y Sky Store también están aquí, junto con los servicios de actualización bajo demanda.

Mejores dispositivos de streaming: La interfaz de usuario es agradable y ligera, lo que hace que sea fácil de usar y rápida de cargar. La navegación es pan comido, y well bueno, eso es todo. Es simple pero completo, y funciona. Solo hay unas pocas cosas de las que tener en cuenta.

Mejores dispositivos de streaming: La resolución de contenido alcanza el máximo de 1080p, lo que estará bien para todos sin un televisor 4K UHD. Roku ofrece dispositivos para estos clientes con el Roku Premiere o el Roku Streambar (que aparece más adelante en esta lista).

Mejores dispositivos de streaming: El controlador es un IR tradicional, por lo que necesita una línea de visión ininterrumpida para que funcione. Tenga en cuenta también que el alcance inalámbrico es bastante corto, así que lo mejor es configurarlo lo más cerca posible de un enrutador. Esto no quiere decir que la conexión sea débil: los tiempos de carga son comparables al Fire TV Stick y la conexión es confiable. Siempre y cuando su configuración pueda acomodar estas dos estipulaciones, entonces está de oro.

Manhattan T3 Freeview Play 4K UHD Box

Pros: Caja todo en uno asequible, liviana, con acceso a TV en vivo y servicios de transmisión Contras: Sin memoria interna, no puedes pausar la televisión en vivo

La versión corta: El T3 Freeview Play box combina toda la comodidad asequible de la televisión sin suscripción con acceso a todas las principales aplicaciones de transmisión y actualización.

Una mirada en profundidad: En lo que respecta a los dispositivos de transmisión de contenido multimedia, el Manhattan T3 es un poco diferente al resto de los artículos que hemos incluido en esta lista. Esto se debe a que el T3 es principalmente una caja de vista libre, con las funciones inteligentes adicionales, las aplicaciones y la conectividad a Internet en segundo lugar. Si bien esto significa que la caja no es elegante como otros palos y concentradores de transmisión, significa que tiene una tonelada de funciones de entretenimiento.

Para la televisión en vivo y las guías de programas, hay Reproducción Freeview, que también permite la reproducción instantánea de cualquier emisión en los siete días anteriores. Más allá de esto, está la gama de aplicaciones de transmisión y actualización que esperarías de cualquier dispositivo de transmisión de contenido multimedia.

El T3 también puede transmitir en 4K UHD, por lo que si tienes un televisor que está a la altura de la tarea, podrás ver contenido de súper alta definición desde aplicaciones compatibles, como BBC iPlayer, YouTube y Netflix. Incluso si no tiene un televisor 4K, es una buena opción para el futuro en caso de una compra futura.

Apple TV 4K

Pros: Streaming 4K UHD y se integra con el ecosistema de Apple

Contras: Lo mejor para aquellos con algunos productos y suscripciones de Apple

La versión corta: Apple V 4K es una gran caja de transmisión para aquellos que aman el ecosistema de Apple. Se puede conectar con dispositivos Apple Home Kit y sincronizar con iPhones y HomePods para aumentar la usabilidad y desbloquear funciones adicionales.

Una mirada en profundidad: El dispositivo de transmisión 4K de Apple T es un kit potente, especialmente para aquellos que ya están integrados en el ecosistema de Apple. El transmisor se puede sincronizar con otros dispositivos Apple Home Kit y Smart home, incluidos iPhones, iPads y HomePods, lo que permite una mayor flexibilidad, funcionalidad y comodidad para el usuario del dispositivo.

Mejores dispositivos de streaming: Como era de esperar, este transmisor es un gran hogar para el servicio de suscripción de Apple T, pero también es compatible con aplicaciones de actualización y servicios de transmisión rivales como Prime Video y Netflix. El tvOS es ideal para una navegación fácil y búsquedas universales, con Siri listo y a la espera de cualquier comando de voz que pueda sentir incluir para lanzarlo. Apple Music también está a bordo, lo que es una gran noticia para aquellos que tienen algunos altavoces externos.

Su nombre es un regalo, así que no hay premios por darse cuenta de que esta caja se transmite en 4K UHD. Esto es esencial para los propietarios actuales o futuros de un televisor 4K, pero también un poco de preparación para el futuro para aquellos que aún están en 1080p. No es solo la calidad UHD 4K lo que aumenta el factor sorpresa de su entretenimiento. La inclusión de Dolby Atmos y Dolby Vision por parte de Apple significa que, respectivamente, tu experiencia sonora y visual ofrece un refinamiento cinematográfico HDR bienvenido.

El Apple T 4K también se sincroniza con otros dispositivos Apple y de hogar inteligente, incluidos iPhones, iPads y HomePods, lo que permite a los usuarios de estos dispositivos llevar su inmersión en el ecosistema de Apple a su televisor.

El Apple T 4K está disponible con 32 GB o 64 GB de memoria interna. El tamaño más pequeño será amplio a menos que planee descargar todo lo que vea.

Google Chromecas 3rd Gen

