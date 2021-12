By

Los 5 signos más propensos a volver con su ex: No queremos instalar el caos, sobre todo porque las predicciones son solo eso, pero los astrólogos garantizan que hay signos más propensos a correr de vuelta a los brazos del ex.

Los 5 signos más propensos a volver con su ex

Si cree que el zodiaco influye en sus relaciones amorosas, sepa lo que las estrellas tienen que decirle, según un experto en signos de Times of India.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Libra es muy amable y tiende a creer que la gente puede cambiar para mejor… Incluyendo ex.

Cáncer (21 de junio al 21 de julio)

Este signo ama el cuerpo y el alma y no puede soportar esa distancia entre ellos y el ex, por lo que hará todo lo posible para volver a tenerlo en sus brazos.

Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

Este signo tiene una perspectiva muy positiva de la vida. Si se le da la oportunidad de correr de vuelta a los brazos de la ex, no lo pensará dos veces. Pero su naturaleza sensible e intensa hará sufrir a Piscis.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Los nativos de este signo no aprenden de sus errores. La terquedad corre en su sangre y, por lo tanto, buscarán formas de rectificar y reanudar la relación anterior.

Tauro (21 de abril al 20 de mayo)

Tauro fue hecho para casarse. Sabe lo que quiere, ama el compromiso y cuando entra en una relación da lo mejor de sí mismo. Mientras fracase el cortejo o el matrimonio, los nativos de este signo de todo tratarán de remediar la situación.

Signos que no resisten los encantos de los demás, ¡pero que solo discuten!

¿A menudo buscas respuestas «escritas en las estrellas»? ¿Y sigues a menudo las predicciones astrológicas? Entonces sabrás que los astrólogos garantizan que hay fenómenos relacionados con la posición de los planetas y estrellas que pueden influir, de manera positiva o negativa, en varios aspectos de nuestra vida, incluidas las relaciones.

Los 5 signos más propensos a volver con su ex: Con esto en mente, Metro World News te dice qué letreros han visto pareja a la derecha, pero que, redondos y medio, no se pueden ver ni pintar de oro.

Aries y Tauro

Estos signos comparten muchos deseos, pasiones y terquedad. Están luchando constantemente por las riendas de la relación.

Leo y Géminis

Es una pareja intensa. Pero sus formas de amar y enfrentar sentimientos y emociones no siempre funcionan bien. Mientras que uno es más visceral, el otro prefiere dejarlo fluir, por lo que el choque entre los dos es frecuente.

Escorpio y cáncer

Se dan a los afectos, pero las crisis en la relación son una constante. Cuando no estás en un estado de ánimo romántico, es más probable que encuentres a la pareja Escorpio-cangrejo discutiendo. Lo peor de todo? Ambos están orgullosos y no dan su brazo para animar a nada en este mundo.

Sagitario y Capricornio

Se atraen y complementan entre sí, pero ambos son impulsados por impulsos, lo que crea divergencias en el momento de entrar en consenso.

Signos perezosos. El tuyo es uno de ellos?

Es la avidez de no hacer nada en su sangre? Según la astrología, hay signos con una predisposición especial a la pereza.

Es? Aquí está el análisis del portal de la Tierra.

1.º Tauro (21 de abril al 20 de mayo)

Incluso estando en el primer lugar en el ‘ranking’, bull corre tras lo que quiere. Pero lo más común es dejarse llevar por la pereza.

2.º Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

El nativo de Piscis valora la paz y la tranquilidad del hogar. La agitación no se adapta a este signo. Ya desde el estilo de vida sedentario no se puede decir lo mismo.

3.º Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

Vivir mil por hora y gastar energía en cosas mínimas no es para el Acuario, que siempre preferirá quedarse en su rincón. Hacer que este letrero se ponga de pie para hacer algo no es una pera dulce.

4.º cáncer (21 de junio al 21 de julio)

En el trabajo, son enérgicos. Pero cuando llegan a casa se entregan completamente a la pereza.

5. Capricornio (22 de diciembre a 20 de enero)

Dinámico y disciplinado, el nativo de Capricornio prefiere dividir sus energías. A pesar de que no es el más perezoso de los perezosos, Capricornio prefiere reservar sus fuerzas para lo que realmente importa.