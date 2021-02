Piscis.- Turquesa. No hay mejor manera de pensar en playas paradisíacas y escapar.

Cáncer.- Blanco y gris. Estos tonos neutros y suaves reflejan su lado sensible.

Géminis.-Todas. Sí, lo leyó bien. Con su personalidad multifacética, no se contenta, obviamente, con un solo color.

He aquí, según el portal Oh! Mi Mag, el color que corresponde a cada signo:

Correr mejora el rendimiento sexual. Así que, no pares...

Todos tenemos esos colores que preferimos y otros no tanto, pero es innegable que el mundo es ‘colorido’ y que diferentes tonos decoran las casas, ropa, objetos… en fin, toda la realidad.

No podrá dejar de mirar dentro y eso le dará a conocer informaciones reprimidas e importantes sobre sus emociones y deseos. Es importante sacar conclusiones con calma y no crear apegos o desapegos por impulso.

Es mejor tener paciencia y ser empático con lo que otras personas pueden sentir o sus inseguridades que pueden terminar frenando acontecimientos clave. No cree barreras ni tome decisiones sin pensarlo dos veces, para que luego no se arrepienta.

No temas probar nuevos enfoques y arriesgarte, no lo olvides: las sorpresas también pueden generar buenos resultados.

He aquí, según un artículo publicado en el Diario Metro World News, Los tres signos más afectados por esta fase astrológica:

