Haleakala significa ‘la casa del sol’, pero no se deje engañar, Las temperaturas cerca del volcán pueden alcanzar los 0 dev debido dev altitud y los vientos helados. Es un gran paisaje para ver salir el sol.

El viaje para ver el amanecer en el Kilimanjaro comienza en el campo Barafu en medio de la noche, y los viajeros caminan más tarde hacia la cumbre y el sol naciente. Podrás presenciar una vista increíble con nuevos rosas y moradas que parecen no tener fin.

Tiene lo que se llama un sol de medianoche y no propiamente un amanecer. Son los amarillos y los rojos los que abundan en el color de esta luz solar y las sombras se vuelven intensas de una forma dramática.

Uno de los paisajes más singulares del mundo y sin duda algo que cualquier fotógrafo no quiere perder la oportunidad de fotografiar. La vegetación b i z A r R A iluminada por la luz de la mañana ofrece una experiencia única!

