He aquí, de acuerdo con el portal Wemystic, el signo más afortunado en 2021:

Está llegando un período de transformaciones, éxito y mucha energía, sobre todo para un signo en particular del zodíaco. El ‘elegido’ por las estrellas tendrá suerte y prosperidad en 2021, y el poder de conquistar todos sus objetivos, ¡sí, el mundo es suyo!

Esta puede ser la etapa en que las tendencias dramáticas de este signo aumentan significativamente, lo que requiere reflexión y atención para no hacer que algunos problemas sean más grandes de lo que son.

Por encima de todo mantener la calma! Las emociones profundas e intensas tienden a suscitar conflictos, que pueden tomar proporciones aún mayores si no controlan su impulsividad o saben cómo comunicarse.

He aquí, según el periódico Metro World News, los dos signos más impactados por esta fase:

