Los 12 mejores smartphones que puedes comprar en los EE.UU.- El mejor teléfono del mundo en este momento es el Samsung Galaxy S21 Ultra, pero si eso no es para usted, tenemos otras 11 mejores selecciones que pueden adaptarse a usted, incluidos los mejores iPhones y una variedad de otros teléfonos Android.

Nuestros expertos en teléfonos han pasado años revisando teléfonos inteligentes, y hemos probado todo lo mejor del mercado para armar esta lista definitiva de los mejores teléfonos inteligentes que puede compra.

Comprar un teléfono celular es una decisión complicada, y necesita opciones. Es por eso que hemos creado una lista de las mejores recomendaciones en lugar de solo una recomendación de “mejor teléfono”. Sopesamos los pros y los contras de cada modelo de nuestra lista en función del rendimiento, las cámaras, el precio y otras métricas.

Los 12 mejores smartphones que puedes comprar en los EE.UU

Estamos actualizando constantemente nuestra lista de mejores teléfonos celulares para asegurarnos de que esté comprando el teléfono superior absoluto para sus necesidades. El Samsung Galaxy S21 Ultra es nuestra última elección número uno, pero también considere el iPhone 12, OnePlus 9 Pro iPhone 12 Pro o Galaxy Note 20 Ultra, que hemos encontrado teléfonos potentes por diferentes razones más allá del sistema operativo de elección.

También hay consideraciones de precio, y lo hemos tenido en cuenta, con opciones como el OnePlus 9 que ocupa un lugar alto en nuestra lista por el valor que proporciona. Algunos teléfonos incluso debutaron a un precio notablemente más barato que los competidores, como el Google Pixel 5 y el Samsung Galaxy S20 FE, que son excelentes opciones para aquellos que no quieren gastar mucho para obtener un buen teléfono.

Del mismo modo, su plan de teléfono celular de elección puede influir en su preferencia; especialmente porque ciertos operadores a menudo ofrecen ofertas de teléfono celular especialmente buenas para algunos teléfonos en particular, mientras que otros no. Casi todos los precios de los teléfonos inteligentes se han deslizado hasta – y por encima de – $1,000 por lo que querrá tomar su decisión en serio.

Hay muchos más teléfonos nuevos próximos en 2021 con el Google Pixel 6 esperado para finales de año que pueden aparecer en esta lista. Apple también acaba de revelar el iPhone 13 y iPhone 13 Pro que pueden aparecer en esta lista en un futuro próximo.

Mejor teléfono 2021: ¿qué smartphone es para ti?

1. Samsung Galaxy S21 Ultra

Un teléfono inteligente de primer nivel, y se necesita nuestra mejor corona

ESPECIFICACIÓN

Fecha de lanzamiento: enero 2021

peso: 227gdimensiones: 165.1 x 75.6 x 8.9

MMOs: Android 11 Tamaño de pantalla: 6.8 pulgadas

Resolución: 1440 x 3200CPU: Snapdragon 888 / Exynos 2100RAM: 12GB / 16GBStorage: 128GB/256GB/512gbbatteria: 5,000 mAhRear cámara: 108MP + 10MP + 10MP + 12mpcámara frontal: 40MP

LAS MEJORES OFERTAS DE HOY

$835

VER EN AMAZON

VER EN AMAZON $859

Ver en Amazon

Ver en Amazon $999.99

Ver en Samsung

RAZONES PARA COMPRAR

+ El mejor zoom de la cámara

+ Diseño fascinante

RAZONES PARA EVITAR

– Caro en cualquier nivel

– Sin ranura para tarjeta microSD

El Samsung Galaxy S21 Ultra es nuestro mejor teléfono inteligente del mundo en este momento: he aquí por qué.

Por qué es el mejor teléfono inteligente: Creemos que el S21 Ultra es una opción fantástica para usted con una de las mejores suites de cámara, potencia fenomenal, gran duración de la batería, un diseño sólido y una gran cantidad de otras excelentes características. El Galaxy S21 Ultra no es un teléfono barato con un precio que, a pesar de ser más barato que su predecesor, sigue siendo más costoso que cualquier buque insignia de la competencia, pero si estás buscando la mejor experiencia de teléfono inteligente en 2021, será difícil hacerlo mejor que este último de Samsung.

Pantalla: El Samsung Galaxy S21 Ultra cuenta con una pantalla superior de 6,8 pulgadas con una frecuencia de actualización adaptativa de 120 Hz y una resolución Quad HD. Esta es una de las mejores pantallas de teléfonos inteligentes en el mercado.

Duración de la batería: La duración de la batería del Samsung S21 Ultra es sólida, y descubrimos que a menudo nos vería durante todo un día con una carga completa. Si estás jugando con la frecuencia de actualización de 120Hz, es probable que la duración de la batería se agote más rápido, pero es una excelente opción si buscas un teléfono de larga duración.

Tenga en cuenta que el Samsung Galaxy S21 Ultra no viene con un cargador en la caja, por lo que tendrá que usar el existente o comprar uno por separado.

Cámara: La cámara de 108MP de Samsung en el Galaxy S21 Ultra va a ser el punto culminante para muchos, y la cámara no decepciona en este teléfono. Al igual que su predecesor, puede tomar fotografías con zoom de 100x, pero aquí ha mejorado mucho sobre el Galaxy S20 Ultra con dos cámaras de teleobjetivo que trabajan en tándem para hacer el trabajo pesado.

2. iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max

Nuestro par de iPhone favorito

ESPECIFICACIÓN

Peso: 189g / 228gdimensiones: 146.7 mm x 71.5 mm x 7.4 mm / 160.8 mm x 78.1 mm x 7.4 MMOs: iOS 14

Tamaño de pantalla: 6.1 pulgadas / 6.7 pulgadas

Resolución: 1170 x 2532/1284 x 2778CPU: A14

BionicRAM: 6GBStorage: 128GB/256GB / 512GBBattery: Unknownar cámara: 12MP + 12MP + 12mp

cámara frontal: 12MP

LAS MEJORES OFERTAS DE HOY

$15

VER EN AT & T

VER EN AT & T $999

Ver en Amazon

RAZONES PARA COMPRAR

+ Variadas opciones de color

+ Pantalla clara y vibrante

RAZONES PARA EVITAR

– Sin bloque de carga en la caja

– 5G sigue siendo un lujo caro

El iPhone 12 Pro toma todo lo bueno del iPhone 12 y lo eleva. Luego está el iPhone 12 Pro Max que ofrece una mejor duración de la batería y una cámara un poco más potente, así como una pantalla enorme. El extra para el iPhone 12 Pro puede no valer la pena el notable aumento de precios hasta $999 para todos, pero este emparejamiento de teléfonos es sin duda el mejor que Apple ha lanzado hasta ahora.

Por qué están en el segundo lugar: El iPhone 12 Pro y el iPhone 12 Pro Max son los iPhones más potentes hasta la fecha, y también son los más caros de la compañía. Mientras que la misma cantidad de dinero podría comprar un teléfono Samsung con una pantalla más grande y más almacenamiento en el nivel base, la mayoría de los usuarios de iOS no quieren lidiar con Android. En su lugar, pueden esperar algunas actualizaciones clave sobre el iPhone 11 Pro, como 5G y MagSafe para recortar accesorios (así como cargadores inalámbricos) de manera fácil y segura.

Pantalla: La pantalla OLED de 6.1 pulgadas de Apple en el iPhone 12 Pro realmente llamó nuestra atención – es fantástica para la transmisión de video y juegos, incluso si está configurada a 60 Hz mientras que otros teléfonos están presionando las frecuencias de refresco de 90 Hz e incluso 120 Hz. Sí, la muesca cortada en la parte superior todavía está aquí, pero nos parece que es fácil de ignorar después de un tiempo, incluso cuando otros teléfonos lo hacen bien con perforaciones en las pantallas.

Duración de la batería: Esta es una de las mejores duración de la batería que hemos experimentado en un iPhone, con más optimizaciones dentro de iOS y una celda más grande dentro del propio teléfono. Todavía no cambia el juego, pero es mejor que otros teléfonos de Apple y el iPhone 12 Pro Max es particularmente notable.

Cámara: La configuración de la cámara triple en el iPhone 12 Pro es fantástica. Si bien las tres cámaras traseras no son muy diferentes de las del iPhone 11 Pro, excepto por el sensor LiDAR añadido que supuestamente permite tomas al estilo del modo retrato incluso en el Modo nocturno. El iPhone 12 Pro Max es el ideal si quieres la mejor cámara en un dispositivo Apple.

3. Samsung Galaxy S21 / S21 Plus

No es el mejor de la serie S, pero sin embargo grande

ESPECIFICACIÓN

Fecha de lanzamiento: enero 2021peso: 169g/200g

dimensiones: 151.7 x 71.2 x 7.9 mm / 161.5 x 75.6 x 7.8 MM

Os: Android 11

tamaño de pantalla: 6.2 pulgadas / 6.7 pulgadas

Resolución: 1080 x 2400

CPU: Snapdragon 888 / Exynos 2100

RAM: 8GBStorage: 128GB / 256gb

bateria: 4,000 mAh / 4,800 mAhRear cámara: 12MP + 64MP + 12mp

cámara frontal: 10MP

LAS MEJORES OFERTAS DE HOY

$549.99

VER EN AMAZON

VER EN AMAZON $629

Ver en Amazon

$799.99

Ver en Amazon

RAZONES PARA COMPRAR

+ Cámara fantástica y versátil

+ Más barato que el Galaxy S20

RAZONES PARA EVITAR

– Sin soporte microSD

– La pantalla no es la mejor

Anuncio

El Samsung Galaxy S21 y Galaxy S21 Plus no son la altura de las especificaciones y la destreza como sus predecesores solían ser – el Samsung Galaxy S20 solía sentarse en la parte superior de esta lista – y en su lugar los teléfonos Ultra de Samsung ahora están tomando el centro de atención. Pero su fortaleza está en su valor: el S21 es un teléfono potente que es más asequible que algunos de sus competidores.

Por qué están en el tercer lugar: El Samsung Galaxy S21 será el teléfono inteligente perfecto para muchos con su gran mezcla de especificaciones sólidas, un gran diseño y el hecho de que es más barato que el Galaxy S21 Ultra, así como sus predecesores. Si usted es dueño del Samsung Galaxy S20 no recomendamos comprar esto, pero para otros este será el teléfono inteligente perfecto. Si está buscando una pantalla más grande y una mejor batería, opte por el modelo Plus muy similar pero ligeramente más caro.

Pantalla: Mucho se ha dicho sobre el cambio de Samsung a Full HD para la pantalla del Galaxy S21, pero en nuestras pruebas no nos dimos cuenta de la caída en la resolución mucho a menos que estábamos probando el teléfono lado a lado con una pantalla QHD. Con una frecuencia de actualización de 120 Hz y un gran brillo, la pantalla del Galaxy S21 satisfará a muchos. ¿Buscas esa pantalla más grande? Lo conseguirás con el S21 Plus.

Duración de la batería: La duración de la batería en el Samsung Galaxy S21 le durará un día completo con una sola carga, y su celda de 4,000 mAh significa que obtendrá una gran cantidad de uso del teléfono sin tener que recargar el teléfono. La batería del S21 Plus es aún mejor con una celda de 4.800 mAh en su interior.

Cámara: La cámara del Galaxy S21 es muy similar a la del Galaxy S20, pero se han incluido algunos ajustes de software de Samsung que lo hacen mejor. En general, esto no es tan fenomenal como el Galaxy S21 Ultra, pero para la mayoría solo con ganas de disparar el chasquido extraño, esto le conviene perfectamente.

4. iPhone 12 mini / iPhone 12

El mejor Apple iPhone bang por su dinero

ESPECIFICACIÓN

Peso: 134g / 164g

dimensiones: 131.5 mm x 64.2 mm x 7.4 mm / 146.7 mm x 71.5 mm x 7.4 MM

Os: iOS 14

Tamaño de la pantalla: 5.4 pulgadas / 6.1 pulgadas

Resolución: 1080 x 2340 / 1170 x 2532

CPU: A14 Bionic

RAM: 4GB

Storage: 64GB/128GB / 256GB

Battery: Unknow

nar cámara: 12MP + 12mp

cámara frontal: 12MP

LAS MEJORES OFERTAS DE HOY

$729.99

VER EN AT & T

VER EN AT & T $829

Ver en Amazon

RAZONES PARA COMPRAR

+ Pantalla OLED colorida

+ Preparado para el futuro con 5G

RAZONES PARA EVITAR

– Las cámaras son similares al último iPhone 11

– Duración de la batería solo está bien

El iPhone 12 o el iPhone 12 mini no son técnicamente superiores a la serie iPhone 12 Pro, pero ambos tienen un precio muy bueno (para iPhones) y cada uno tiene la mayoría de las características clave que querrá de un dispositivo Apple. El iPhone 12 toma el lugar del iPhone 11 con la misma pantalla de 6.1 pulgadas, pero algunas características nuevas como MagSafe. Luego está el nuevo iPhone 12 mini, que es similar pero viene en un paquete más pequeño.

Por qué están clasificados 4th: No es tan bueno de un valor como el teléfono mejor clasificado de Samsung, pero el iPhone 12 es el mejor iPhone para algunas personas simplemente porque cuesta 7 799. Eso no es tan barato como el iPhone 11 fue en el lanzamiento, pero es más asequible que el iPhone 12 Pro, que comienza en $1,000 y sube. Y, a diferencia del iPhone SE 2020, que elogiamos por ser un buen valor más adelante, usted está recibiendo la mayoría de las características que se encuentran en los teléfonos de nivel profesional como el impresionante Modo nocturno de la cámara.

Pantalla: La pantalla de 6.1 pulgadas es del mismo tamaño que la pantalla del iPhone 12 Pro, encajando entre los tamaños iPhone 12 mini y 12 Pro Max, por lo que es una opción atractiva si desea una pantalla grande, pero no la más grande. Si quieres la versión más pequeña, tiene una pantalla de 5,4 pulgadas. Durante el primer año, el buque insignia más “asequible” también recibe una pantalla OLED, que es una gran ventaja. Es un teléfono de aspecto brillante, si no te importa la muesca.

Duración de la batería: Estos iPhones pueden ofrecer una duración de la batería de todo el día, y es un poco mejor que la batería del iPhone 11, que pensamos que fue estelar en 2019. ¿Qué te vas a perder? El iPhone más caro 12 Pro series dura un poco más, pero dado que no hay teléfonos vienen con cargadores más rápidos este año, tendrá que pagar por la unidad de cargador rápido de Apple al igual que los propietarios Pro.

Cámara: Esto se acerca a la mejor cámara de iPhone, con una cámara principal de 12MP y una cámara ultra ancha de 12MP para meter más en el marco. Le falta la cámara de triple lente en los modelos Pro, que agrega un teleobjetivo, pero está obteniendo las dos cámaras esenciales de ese emparejamiento, e incluye un modo nocturno de larga exposición que iluminará automáticamente las fotos oscuras.

5. OnePlus 9 Pro

Un gran salto para la fotografía OnePlus

ESPECIFICACIÓN

Fecha de lanzamiento: marzo 2021

peso: 197g

dimensiones: 163.2 x 73.6 x 8.7 MM

Os: Android 11

tamaño de pantalla: 6.7 pulgadas

Resolución: 1440 x 3216

CPU: Snapdragon 888RAM: 8 / 12GB

Storage: 128 / 256gbbatteria: 4,500 mAh

Rear cámara: 48MP + 50MP + 8MP + 2m

cámara frontal: 16MP

LAS MEJORES OFERTAS DE HOY

$939.99

VER EN AMAZON

VER EN AMAZON $939.99

Ver en Amazon

Ver en Amazon $969.99

Ver en Amazon

RAZONES PARA COMPRAR

+ El mejor teléfono con cámara OnePlus

+ Gran poder

RAZONES PARA EVITAR

-Precio alto

– Sin soporte microSD

El OnePlus 9 Pro es un buque insignia de primer nivel y uno que mejora la principal debilidad de los teléfonos OnePlus anteriores: sus cámaras. Este es un teléfono que puede competir con los otros teléfonos superiores, y algunos incluso pueden preferir su cámara a los otros teléfonos en esta lista.

Por qué ocupa el puesto 5: OnePlus puede haber centrado su atención en las cámaras para el OnePlus 9 Pro, pero este es un teléfono inteligente increíble en general que ofrece potencia de gama alta, una gran pantalla y la mayoría de las características que esperaría de cualquier otro teléfono que encontrará en esta lista. La duración de la batería no es la mejor, y es notablemente costosa teniendo en cuenta la historia de OnePlus en el mercado de teléfonos inteligentes, pero se ha ganado su lugar tan alto en nuestra lista de mejores teléfonos inteligentes porque es el paquete general.

Pantalla: Esta pantalla de 6.7 pulgadas tiene la capacidad de impresionarte más que un iPhone por una simple razón: la ‘Pantalla fluida’ que establece la frecuencia de actualización a 120Hz. No solo hace que el juego se vea mejor, sino que simplemente desplazarse por la web se ve más suave. También encontrará un buen upscaling y HDR10 + aquí.

Duración de la batería: Si necesita que la batería de su teléfono dure todo el día, el OnePlus 9 Pro lo logra, pero no ofrece la mejor duración de la batería que hemos visto en un teléfono inteligente. Cuenta con una batería de 4,500 mAh, y esto está configurado para durar un día completo de una sola carga, pero puede no ofrecer que si está utilizando el teléfono una cantidad extraordinaria. También tiene excelentes funciones de carga rápida y carga inalámbrica.

Cámara: Gracias a una nueva asociación Hasselblad y una lente ultra ancha ‘freeform’, diseñada para reducir la distorsión en el borde de las imágenes, el OnePlus 9 Pro es el mejor teléfono con cámara OnePlus. No es el mejor teléfono con cámara, pero es un notable paso adelante de la compañía con una gran cámara principal de 48MP junto con un teleobjetivo de 8MP y un ultrawide de 50MP.

6. Samsung Galaxy Note 20 Ultra

El zoom de la cámara óptica 5x lo aplasta

ESPECIFICACIÓN

Fecha de lanzamiento: agosto 2020

peso: 208g

dimensiones: 164.8 x 77.2 x 8.1 MM

Os: Android 10

Tamaño de pantalla: 6.9-inch

CPU: Exynos 990 / Snapdragon 865 Plus

RAM: 12GB

Storage: 128GB/256/512gb

batteria: 4,500 mAh

Rear cámara: 108MP / 12MP + 12MP + 12MP

Cámara frontal: 10MP

LAS MEJORES OFERTAS DE HOY

$949.99

VER EN AMAZON

VER EN AMAZON $998.14

Ver en Amazon

Ver en Amazon $1,049.99

Ver en Samsung

RAZONES PARA COMPRAR

+ Increíble zoom de la cámara

+ Handy S Pen stylus

RAZONES PARA EVITAR

-‘Ultra’ caro

– Las fotos exhiben alisado de la piel

El Galaxy Note 20 Ultra es el teléfono no plegable más caro de Samsung, y la gran ventaja de Generation of the Note es que viene con una cámara increíble. Prepárese para primeros planos extremos con el zoom óptico 5x y el zoom digital 50x. El S Pen regresa con nuevos trucos como grabar notas de voz y sincronizarlas con notas escritas a mano.

Por qué ocupa el puesto 6: Este es uno de los teléfonos más potentes de Samsung, pero es más caro que la mayoría de la serie S21. Con el Note 20 Ultra se obtiene todo: un lápiz óptico, una cámara con un zoom óptico de 5x y un zoom digital de 50x, un chipset más rápido (al menos en la versión estadounidense) y una pantalla de 120Hz de 6,9 pulgadas. No todo el mundo necesita un ‘todo el teléfono’ como este, pero si lo quieres todo y no quieres esperar al Galaxy Z Fold 2, este es uno de los mejores de Samsung.

Pantalla: La pantalla Note 20 Ultra de 6.9 pulgadas es masiva, pero solo es una fracción de una pulgada más grande que la pantalla Note 10 Plus de 6.8 pulgadas de 2019. Una gran diferencia está en la fluidez de la pantalla a través de una frecuencia de actualización de 120Hz. No, no puede habilitar la resolución WQHD+ y 120Hz al mismo tiempo, pero los píxeles se ven bien a 1080p en una pantalla de este tamaño frente a tener que volver a 60Hz. Otra ventaja literalmente pequeña: el orificio de perforación de la cámara frontal es más pequeño que nunca.

Duración de la batería: El Note 20 Ultra tiene una batería sólida de 4.500 mAh, y descubrimos que va más de un día con un uso normal sin problema. Incluso los usuarios avanzados no tendrán un problema, según nuestras pruebas. Samsung incluye un cargador con cable rápido de 25W en la caja y ofrece compatibilidad con la carga inalámbrica rápida de 15W, pero ha dejado de admitir la carga con cable de 45W por alguna razón.

Cámara: El Note 20 Ultra tiene una de las mejores cámaras en un teléfono Android, y eso es en parte debido a su zoom óptico 5x y zoom digital 50x. Hace que los zooms ópticos de 2x desde el iPhone parezcan un recorte menor en los bordes de las fotos de 1x. Con 5x óptico y, con buena luz, 10x digital, Samsung golpea con un zoom dramático y fotos utilizables en Instagram (zoom 50x es sobre todo un truco de fiesta). También encontramos que este teléfono tiene la mejor cámara ultrawide, y la cámara regular de 12MP es nítida. No necesita la cámara de 108MP y debe tener cuidado con el suavizado de la piel en condiciones de poca luz.

7. iPhone SE (2020)

El nuevo iPhone más barato llegó en 2020

ESPECIFICACIÓN

Fecha de lanzamiento: abril 2020

peso: 148g

dimensiones: 138.4 x 67.3 x 7.3 MM

Os: iOS 13

tamaño de pantalla: 4.7 pulgadas

Resolución: 1134 x 750

CPU: A13 BionicRAM: 3GB

Storage: 64/128/256gb

batteria: 1,821 mAh

Rear cámara: 12m

cámara frontal: 7MP

LAS MEJORES OFERTAS DE HOY

COMPRUEBE AMAZON

RAZONES PARA COMPRAR

+ Precio bajo para un iPhone

+ Fácil de usar y ligero

+ Tiene el botón de inicio Touch ID

RAZONES PARA EVITAR

– La duración de la batería podría ser mejor

– Tecnología de pantalla antigua

El iPhone SE 2020 es la secuela del iPhone amigable con una sola mano de 2016, y toma la potencia y las especificaciones que nos encantaron de la serie iPhone 11 y las mete en el diseño del iPhone 7 y iPhone 8.

Por qué ocupa el puesto 7: Este no es el iPhone más poderoso de Apple, pero es el mejor valor para las personas que quieren seguir con iOS 13 sin pagar por la nariz. Su tecnología de pantalla no te sorprenderá como un iPhone 11 Pro, y solo hay una cámara en la parte posterior, pero a partir de $399 significa que esto es difícil si tienes un presupuesto limitado y no quieres cambiar a Android.

Pantalla: Este nuevo iPhone SE tiene una pantalla de 4.7 pulgadas prestada del iPhone 7 y el iPhone 8, por lo que es más grande que el iPhone SE original, pero sigue siendo fácil de usar con una sola mano. Eso se ha vuelto importante para las personas que han estado exigiendo un teléfono más pequeño. Este es el que debe obtener, incluso si la resolución y el bisel no sorprenderán a nadie.

Duración de la batería: Siempre y cuando no seas un usuario avanzado (que probablemente optaría por la serie iPhone 11 de todos modos), entonces estarás bien con lo que ofrece Apple en términos de duración de la batería. Sin embargo, no va a durar más de un día, con generalmente la misma cantidad de energía que vimos en el iPhone 8, que tenía una capacidad de batería de 1,821 mAh.

Cámara: Por el dinero, el iPhone SE 2020 toma fotos perfectamente finas con buena luz. No notará mucha diferencia fuera de él, de vez en cuando no logra alcanzar los niveles de exposición perfectos y la profundidad de campo al aire libre durante el día. Atenúa las luces, sin embargo, y notarás una omisión flagrante: el modo nocturno que está en los iPhones más potentes. Eso requiere una actualización a al menos el iPhone 11.

8. Samsung Galaxy S20 FE

Especificaciones emblemáticas a un precio más asequible

ESPECIFICACIÓN

Fecha de lanzamiento: septiembre 2020

peso: 190g

dimensiones: 159.8 x 74.5 x 8.4 MM

Os: Android 10

Tamaño de la pantalla: 6.5 pulgadas

Resolución: 2400 x 1080

CPU: Snapdragon 865RAM: 6 / 8GB

Storage: 128 / 256gb

batteria: 4,500 mAh

Rear cámara: 12MP+8MP + 12m

cámara frontal: 32MP

LAS MEJORES OFERTAS DE HOY

$472.80

VER EN AMAZON

VER EN AMAZON $475

Ver en Amazon

Ver en Amazon $509.95

Ver en Amazon

RAZONES PARA COMPRAR

+ Todavía buenas especificaciones para el precio

+ Pantalla grande

+ Batería grande

RAZONES PARA EVITAR

– Especificaciones de la cámara media

– ¿Todavía no hay Androide 11?

El Samsung Galaxy S20 Fan Edition es la versión de 2020 del Samsung S10 Lite y el S10e anteriores – la mejor de las especificaciones emblemáticas con algunas características recortadas para ahorrar costos.

Por qué ocupa el puesto 8: El S20 Fan Edition es una buena combinación de especificaciones y cámaras, por lo que es una buena relación calidad-precio y teléfono Android con una firma Samsung polaco que lo pone por delante de la mayoría de los teléfonos en el mismo nivel de precio.

Pantalla: La pantalla Infinity-O AMOLED de 6.5 pulgadas es muy nítida en Full HD Plus, incluso si no es la resolución WQHD de sus hermanos más caros, ni tiene la frecuencia de actualización de 120 Hz. Conserva un sensor de huellas dactilares en la pantalla, dejando la espalda del teléfono intacta.

Duración de la batería: El Galaxy S20 Ultra tiene una enorme batería de 4,500 mAh, útil para compartir energía inalámbrica y juegos mundanos o juegos que estás haciendo. Descubrimos que duró un día o más, aunque todavía no hemos alcanzado el umbral de duración de la batería de dos días.

Cámara: Las cámaras son otra área de capacidad recortada: mientras que el tirador principal de 12MP está bien, pero no del todo el alto megapíxel del S20 y especialmente del S20 Ultra de 108MP. Las otras cámaras son perfectamente adecuadas, incluyendo el objetivo ultra gran angular de 12MP, un teleobjetivo de 8MP con zoom óptico de 3x y un robusto selfie shooter de 32MP en un agujero de perforación.

9. OnePlus 9

Una opción de gran valor sin inconvenientes importantes

ESPECIFICACIÓN

Fecha de lanzamiento: marzo 2021

peso: 192g

dimensiones: 160 x 74.2 x 8.7 MM

Os: Android 11

Tamaño de la pantalla: 6.55 pulgadas

Resolución: 1080 x 2400

CPU: Snapdragon 888RAM: 8 / 12GB

Storage: 128 / 256gb

batteria: 4,500 mAh

Rear cámara: 48MP + 50MP + 2m

cámara frontal: 16MP

LAS MEJORES OFERTAS DE HOY

$648.99

VER EN AMAZON

RAZONES PARA COMPRAR

+ Grandes especificaciones por el costo

+ Buena cámara

RAZONES PARA EVITAR

– Sin teleobjetivo

– Falta de buque insignia-material pulido

El OnePlus 9 es un teléfono menor que el OnePlus 9 Pro en varios aspectos, pero también es un poco más barato, y podría decirse que mantiene intacto el alma de su hermano más caro.

Por un lado, conserva la marca Hasselblad (y la experiencia de cámara que va con eso), además de tener el mismo hardware de cámara que el OnePlus 9 Pro, menos el teleobjetivo de ese teléfono.

Por qué ocupa el puesto 9: El OnePlus 9 es un teléfono que casi lo tiene todo. Desde su gran pantalla hasta su chipset de alta gama, cámaras capaces, batería de larga duración y buen software. Al igual que los teléfonos anteriores, esta no es la mejor opción absoluta, pero es muy bueno para el precio.

Pantalla: Con 1080 x 2400 píxeles, el OnePlus 9 no tiene la pantalla más nítida, pero es lo suficientemente nítida, y su frecuencia de actualización de 120 Hz junto con la tecnología AMOLED lo convierte en una de las mejores pantallas que obtendrá por este tipo de dinero. También es bastante grande en 6.55 pulgadas.

Duración de la batería: Hay una gran batería de 4,500 mAh en el OnePlus 9, que dura cómodamente un día y se carga muy rápidamente, ya que admite carga de 65W. Además, también hay carga inalámbrica aquí si desea optar por una almohadilla de carga en su lugar.

Cámara: Esta es la gran actualización para el OnePlus 9, y aunque no alcanza las alturas del OnePlus 9 Pro, hace algunas fantásticas imágenes reales que no te avergonzarás de compartir con tus amigos. Cuenta con una cámara de 48MP de ancho, 50MP ultra-ancho y sensor de profundidad de 2MP.

10. Samsung Galaxy S20 / S20 Plus

Anteriormente los mejores dos teléfonos inteligentes de la ciudad

ESPECIFICACIÓN

Fecha de lanzamiento: marzo de 2020

peso: 163g/186g

dimensiones: 151.7 x 69.1 x 7.9 mm/161.9 x 73.7 x 7.8 MM

Os: Android 10

Tamaño de pantalla: 6.2 pulgadas/6.7 pulgadas

Resolución: 1440 x 3200

CPU: Snapdragon 865 / Exynos 990RAM: 8GB/12GB

Storage: 128GB (S20) o 128GB/256GB/512GB (S20 Plus)

Batería: 4,000 mAh/4500mAh

Rear cámara: 12MP + 64MP + 12mp

cámara frontal: 10MP

LAS MEJORES OFERTAS DE HOY

$679.98

VER EN AMAZON

VER EN AMAZON $727.50

Ver en Amazon

Ver en Amazon $729.50

Ver en Amazon

RAZONES PARA COMPRAR

+ Una pantalla superior

+ Excelentes cámaras

RAZONES PARA EVITAR

– Sigue siendo un precio bastante alto

-Mejoras iterativas

El Samsung Galaxy S20 Plus era anteriormente el mejor teléfono que puedes comprar hoy en día, mientras que el más pequeño (y ligeramente menos capaz) Galaxy S20 es tan similar que hemos agrupado los dos juntos.

Por qué están en el puesto 10: Anteriormente, los mejores teléfonos inteligentes que el dinero puede comprar, la serie Samsung Galaxy S21 ha golpeado a la gama Galaxy S20 desde su primer lugar, pero estas siguen siendo opciones fantásticas para su próximo teléfono. Además, si está buscando comprar uno pronto, puede encontrar que es más barato de lo que era antes de que apareciera el Galaxy S21.

Pantalla: Las pantallas Infinity-O AMOLED en ambos teléfonos – 6.2 pulgadas para el S20, 6.7 pulgadas para el S20 Plus-son magníficas. Las muescas están centralizadas como el Note 10, pero esta vez son mucho más pequeñas, y el S20 Plus solo tiene una sola lente. El resultado: más pantalla. También el S20 tiene una frecuencia de actualización máxima de 120Hz para medios y juegos suaves como la seda, aunque lo notarás principalmente mientras navegas – y tendrás que bajar la resolución de la pantalla a FHD+ para disfrutarla.

Duración de la batería: El S20 tiene una batería de 4.000 mAh, mientras que el S20 Plus tiene una capacidad de 4.500 mAh. Es decir, para decirlo a la ligera, mucho, y con frecuencia nos consiguió a través de más de un día sin recargar. Tenga en cuenta que la estimación de la duración de la batería disminuirá si establece la frecuencia de actualización en 120 Hz, utiliza una tonelada de conectividad 5G o presta jugo con PowerShare inalámbrico, así que adáptese en consecuencia si está buscando mantener su teléfono funcionando más tiempo.

Cámara: El S20 y el S20 Plus tienen cámaras realmente espectaculares. No, no sus tiradores principales de 12MP, que están bien – es el teleobjetivo de 64MP el que realmente brilla con un zoom óptico de 3x (más que el zoom habitual de 2x). La cámara también puede recortar el zoom a un zoom digital fangoso de 30x – lo que significa que los intervalos intermedios siguen siendo mucho más impresionantes que la competencia. La cámara ultra ancha de 12MP funciona adecuadamente, mientras que la cámara frontal de 10MP funciona muy bien con filtros divertidos. Otro bono por primera vez: 8K 24fps de vídeo de la cámara trasera.

11. Google Pixel 5

Cámaras Still top, y algunas nuevas características extrañas

ESPECIFICACIÓN

Fecha de lanzamiento: octubre 2020

peso: 151g

dimensiones: 144.7 mm x 70.4 mm x 8mm

OS: Android 11

tamaño de la pantalla: 6 pulgadas

Resolución: 2340 x 1080

CPU: Snapdragon 765GRAM: 8GB

Storage: 128gb

batteria: 4000mAh

cámara trasera: 16MP + 12m

cámara frontal: 8MP

LAS MEJORES OFERTAS DE HOY

$807.99

VER EN AMAZON

VER EN AMAZON $811.79

Ver en Amazon

Ver en Amazon $887

Ver en Amazon

RAZONES PARA COMPRAR

+ El software de la cámara es mejor que nunca

+Caja de Metal es refrescante cambio de vidrio

RAZONES PARA EVITAR

-No teleobjetivo

– Fotografía nocturna media

El Google Pixel 5 salió en octubre, y tiene algunas mejoras en el Pixel 4, pero también menos características. Sí, el Pixel 5 es un poco una corrección de curso, ya que Google recorta beneficios para bajar el precio del Pixel 5 para que sea un ‘buque insignia asequible’ como el iPhone 12 mini y OnePlus 8T. Pero algunas mejoras clave lo convierten en un teléfono superior al Pixel 4 XL que está reemplazando en esta lista.

Por qué es 11: El Pixel 5 es lo suficientemente potente y su capacidad de cámara sigue siendo excelente, pero algunas características recortadas hacen que este teléfono sea menos avanzado que la competencia. La habilidad de Google para la optimización de fotos todavía hace que este teléfono sea una buena opción para los fotógrafos, pero eso no es suficiente para entrar en la mitad superior del pedido. Sus biseles muy delgados lo convierten en un teléfono sorprendentemente pequeño, sin embargo, y perfecto para aquellos que les gusta enviar mensajes de texto con una sola mano.

Pantalla: El Pixel 5 tiene una pantalla de 6 pulgadas con resolución Full HD Plus (1080 x 2340), con una frecuencia de actualización de 90 Hz para una navegación y un juego más fluidos. La barra negra sólida del Pixel 4 ha sido desechada por un agujero de perforación-lo siento, no hay sensores de profundidad Soli o incluso reconocimiento facial, pero al menos eso es más espacio en pantalla. Los colores son ricos en la pantalla OLED, y gracias a los altavoces frontales duales, lo convierte en un dispositivo de transmisión útil.

Duración de la batería: Los problemas de la batería del Pixel 4 se han ido: una gran razón por la que reemplazamos el Pixel 4 XL con el Pixel 5 es que la batería de 4,080 mAh de este último dura más de un día, arreglando el mayor inconveniente del teléfono antiguo. De lo contrario, no es demasiado emocionante, maximizando la carga rápida de 18W y la carga inalámbrica de 12W, que sorprendentemente aún funciona a través de la caja trasera totalmente metálica.

Cámara: Las cámaras del Pixel 5 son su mejor punto de venta. En la parte posterior, el sensor de 12.2 MP junto con la brillante optimización de software de Google hacen que las fotos sean impresionantes en la mayoría de las situaciones, y el ultra ancho de 16MP agregado permite campos de visión respetablemente expansivos. Lo mejor de todo es que el modo de Visión nocturna se ha mejorado, e incluso puede tomar fotos de los cielos con su función de astrofotografía.

12. iPhone 11

Un iPhone aún genial

ESPECIFICACIÓN

Fecha de lanzamiento: septiembre 2019

peso: 194gdimensiones: 150.9 x 75.7 x 8.3 MM

Os: iOS 13t

tamaño de pantalla: 6.1 pulgadas

Resolución: 828 × 1792

CPU: Apple A13 Bionic

RAM: 4GB TBCStorage: 64/128 / 256gb

batteria: 3110mAh Tb

cámara trasera: 12MP + 12m

cámara frontal: 12MP

LAS MEJORES OFERTAS DE HOY

$474

VER EN AMAZON

VER EN AMAZON $474

Ver en Amazon

Ver en Amazon $549.99

Ver en AT & T

RAZONES PARA COMPRAR

+ Cámara mejorada

+ Una nueva gama de colores

RAZONES PARA EVITAR

– Diseño no alterado

– Duración de la batería no es la mejor en su clase

El iPhone XS fue una actualización menor, pero importante sobre el iPhone X completamente rediseñado.Es notablemente más rápido y tiene una cámara de doble lente mejorada para que sea una buena opción, si aún puede encontrarlo a la venta.

Por qué ocupa el puesto 12: Las especificaciones aquí no son tan impresionantes como lo son en el iPhone 11 Pro o iPhone 11 Pro Max, y mucho menos la gama iPhone 12, pero la compensación en un precio más bajo para este dispositivo todavía hace que sea una compra superior para muchos fans de Apple. Te perderás un procesador más rápido y funciones como MagSafe al no ir con el iPhone 12 o iPhone 12 mini, pero eso es todo.

Pantalla: La pantalla de 6.1 pulgadas del iPhone 11 no es la mejor pantalla que encontrarás en un iPhone – sigue siendo una pantalla LCD, por ejemplo, mientras que la línea del iPhone 12 tiene pantallas OLED – pero sigue siendo vibrante y lo suficientemente grande como para ver videos. Al igual que todos los teléfonos Apple post-iPhone X, tendrás que vivir con una muesca amplia.

Duración de la batería: La forma más fácil de describir la duración de la batería en el iPhone 11 es buena, pero no es genial. Tendrás alrededor de un día de uso desde el iPhone 11, pero no es tan bueno como los teléfonos físicamente más grandes como el 11 Pro Max.

Cámara: Espere una experiencia similar de la cámara en el iPhone 11 como en el iPhone XR. Si quieres la mejor cámara en un iPhone, querrás el iPhone 12 Pro Max, pero sigue siendo un shooter impresionante en la parte trasera del 11 y, lo que es más importante, tiene un modo nocturno similar al HDR.