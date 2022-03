Los 10 MEJORES GOLES del MUNDO>> Y de la Historia VER!

By

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Los 10 mejores goles del mundo: En cada temporada, un puñado de jugadores saca algo mágico y marca un gol que no creías posible. Mirar los mejores goles de la temporada pasada me hizo preguntarme, ¿Cuáles serían los mejores goles de la historia?

Los 10 MEJORES GOLES del MUNDO:

Bueno, he investigado un poco y esto es lo que se me ocurrió:

10. Geoff Hurst para Inglaterra contra Alemania en la final de la Copa del Mundo de 1966

Los 10 mejores goles del mundo

Como inglés, creo que este casi puede subir sin decir nada más. El gol que aseguró la Copa del Mundo para Inglaterra y aseguró nuestro único triunfo internacional hasta la fecha tiene un lugar especial para cualquier aficionado al fútbol del país donde nació.

Los 10 mejores goles del mundo

Cuando combinas el gol con las imágenes en blanco y negro y los comentarios inolvidables de Kenneth Wolstenholme, obtienes un momento clásico para el fútbol inglés y uno que no se ha replicado desde entonces.

9. Volea de pie izquierdo de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones en 2002

Los 10 mejores goles del mundo

Volear una pelota que cae desde una altura es una de las habilidades más difíciles de lograr en el fútbol. Volea con tanta potencia y precisión en su pie más débil es la razón por la que Zidane era un jugador tan especial.

Los 10 mejores goles del mundo

8. Carlos Alberto por Brasil contra Italia en la Copa del Mundo de 1970

El equipo de Brasil de 1970 a menudo ha sido considerado como uno de los mejores equipos de todos los tiempos, con este objetivo una de sus glorias coronadoras. Es un brillante gol de equipo que involucra a todo el equipo y cuando Carlos Alberto irrumpe de la nada para dar el toque final, tienes un momento de la historia de la Copa del Mundo.

Los 10 mejores goles del mundo

7. La patada de bicicleta de Trevor Sinclair para QPR en 1997

Si volear una pelota fue una de las habilidades más difíciles, entonces una patada aérea debe ser la habilidad más difícil de lograr. La patada aérea de Sinclair es la mejor que he visto, golpeada con precisión en un cruz de pacey con una técnica impecable, es simplemente un gol increíble.

Los 10 mejores goles del mundo

6. Tiro libre de Roberto Carlos para Brasil contra Francia en 1997

Apodado la patada de plátano, o el objetivo imposible la cantidad de viraje que Roberto Carlos logró con esta patada es irreal. El vuelo de la pelota engañó por completo al portero francés Fabian Barthez mientras los niños de todo el mundo pasaban el día siguiente tratando de replicar esta asombrosa habilidad.

Los 10 mejores goles del mundo

5. Volea de Tony Yeboah contra el Liverpool

Otra descarga, y esta es especial. Aparentemente de la nada Yeboah golpea la pelota contra la parte inferior de la barra para vencer a David James desde 25 yardas. Yeboah marcaría un gol similar la semana siguiente antes de desaparecer. Aún así, si vas a ser recordado por algo, también puedes ser recordado por un objetivo sobresaliente.

Los 10 mejores goles del mundo

4. Nayim contra el Arsenal en la final de la Copa de Ganadores

Uno de los primeros objetivos de este tipo, el audaz lob de Nayim engañó a todos, incluido David Seaman. La visión de detectar al portero fuera de su línea combinada con la ejecución perfecta es lo que hace que este objetivo sea tan bueno. Añádelo al hecho de que está en una gran final europea y tienes uno de los mejores goles jamás anotados.

Los 10 mejores goles del mundo

3. George Weah para el AC Milan contra el Verona

Este es un objetivo absolutamente increíble. Recogiendo la pelota dentro de su propia área penal Weah derrota a cuatro jugadores por su cuenta mientras corre a lo largo del campo para anotar. Uno de los mejores goles de todos los tiempos, nadie se ha acercado a anotar nada parecido desde entonces.

Los 10 mejores goles del mundo

2. Marco Van Basten por Holanda contra la URSS en 1988

Esta es la mejor volea jamás anotada. Golpear desde un ángulo imposible sigue siendo increíble ver la bola volar, es difícil pensar que una volea pueda superar esto.

1. Diego Maradona contra Inglaterra en 1986

No, no el balonmano que debería haber sido prohibido. El otro objetivo.

El que Maradona vence a cinco jugadores de Inglaterra antes de colocar tranquilamente el balón en la red. Aunque no corrió tan lejos como George Weah, Maradona no solo usó el ritmo para vencer a los jugadores, sino que pasó desapercibido a los jugadores ingleses de clase mundial como si no estuvieran allí.

Si alguna vez hubo un equipo de un solo hombre fue este equipo de Argentina, y Maradona fue su fuerza motriz. Un jugador increíble y este fue su mejor gol.

Bueno, estos fueron mis objetivos favoritos de todos los tiempos. Hay muchas cosas que he dejado de lado, pero busque estas en YouTube y seguro que se sorprenderá y, por favor, deje una comunicación