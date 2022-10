By

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Los 10 mayores misterios que la ciencia: Qué es lo que vive en las profundidades de los océanos? Por qué soñamos? Estos son algunos de los mayores misterios a los que la ciencia aún no tiene respuesta.

La ciencia ha progresado a pasos agigantados y, cada vez más, nos ayuda a comprender mejor el mundo que nos rodea. Aún así, hay un largo camino por recorrer y hay cosas que, por ahora, continúan sin una explicación lógica.

Los 10 mayores misterios que la ciencia

Conozca los 10 mayores misterios que la ciencia

El Portal Life Hacker ha recopilado los que serán algunos de los mayores misterios a los que la ciencia aún no tiene respuesta.

De dónde vienen las anguilas bebés

Aristóteles pensaba que provenían de gusanos. Otros pensaban que aparecían espontáneamente. La realidad es que, hasta el día de hoy, nadie sabe exactamente de dónde provienen las anguilas. Nadie ha visto a las anguilas europeas (Anguila Anguila) aparearse.

Los 10 mayores misterios que la ciencia

Lo que los científicos saben es que las anguilas adultas abandonan Europa, digieren sus estómagos, crecen gónadas — los órganos donde producen las células sexuales necesarias para su reproducción — y nadan hacia el Triángulo de Las Bermudas.

Más tarde, las crías de las anguilas aparecen cerca, más técnicamente en el mar de los Sargazos, y nadan hacia Europa. Aún así, nunca se ha visto una anguila europea adulta en el mar de los Sargazos.

De qué está hecho el 95% del Universo

Aunque se desconoce el tamaño espacial de todo el Universo, es posible medir el tamaño del Universo observable, que tiene aproximadamente 93 mil millones de años luz de diámetro.

Teniendo como base la Tierra y todo aquello que ya ha sido observado por los científicos, apenas conocemos cerca del 5% del Universo. Esto significa que nadie sabe qué hay en el otro 95%.

Lo mejor que sabemos, según algunos cálculos, es que está compuesto por un 68% de energía oscura y un 27% de materia oscura. Intercambiado en niños, está hecho de «cosas que aún no hemos descubierto», explica la NASA.

Por qué soñamos

Soñar es una de las cosas más extrañas que hacemos y seguimos tratando de entender por qué nuestra mente es tan activa cuando estamos dormidos.

La hipótesis de que soñar está, de hecho, relacionado con nuestra vida mientras estamos despiertos ya había sido sugerida, en el siglo XX, por el neurólogo Sigmund Freud, en un fenómeno al que llamó «residuos diurnos».

Muchas otras investigaciones ya han estudiado esta conexión pero la verdad es que los sueños son algo difícil de estudiar, ya que ocurren enteramente en la mente de una persona que, en ese momento, está incapacitada para comunicarse. Aún así, los científicos están haciendo todo lo posible para entender este fenómeno.

Por qué ronronean los gatos

Los 10 mayores misterios que la ciencia

La ciencia detrás del ronroneo de los gatos era, hasta hace muy poco, desconocida. Los científicos ni siquiera sabían cómo ronroneaban los gatos. Ahora sabemos que el ruido parece provenir de contracciones rápidas de la laringe del gato.

Aún así, la razón por la que ronronean sigue siendo un misterio.

La teoría principal es que los gatos ronronean cuando están contentos. Sin embargo, a veces los gatos también ronronean cuando están nerviosos o asustados.

Incluso existe la hipótesis de que los gatos ronronean cuando tienen dolor porque les ayuda a sentirse mejor.

Por qué es lo que vive en las profundidades del Océano

La profundidad media del océano es de unos 3.688 metros. La parte más profunda del océano se encuentra en el extremo sur de la Fosa de las Marianas y tiene aproximadamente 10.935 metros de profundidad.

No hay que ir tan lejos. Baja dos 200 metros de profundidad a entrar en una zona donde la luz solar casi no llega. Baja dos 1.000 metros, ya no hay luz de todo y la presión es inmensa.

Por muy difícil que se crea, hay vida en estas profundidades del Océano. El único problema es que no conocemos la abrumadora mayoría. Calamar gigante, por ejemplo, es una de las criaturas que vive baja dos 200 metros de profundidad y que rara vez se ve.

Por qué bostezamos

Las personas bostezan cuando están cansadas, pero también cuando se despiertan con una noche de sueño. Bostezamos cuando somos hijastros, pero también cuando estamos ansiosos, hambrientos o a punto de comenzar una nueva actividad.

Su naturaleza es dudosa y su Icnia aún no ha podido entender muy bien la razón por la que bostezamos. A veces, o el simple hecho de ver a otra persona bostezando es contagioso.

Sin embargo, los científicos ni siquiera saben si bostezar tiene algún propósito. Las teorías varían entre un intento de aumentar el flujo sanguíneo no cerbro, o simplemente señalar a otra persona que estamos cansados.

Cómo funciona el paracetamol

El paracetamol es un analgésico y antipirético, que se utiliza para bajar la fiebre o aliviar dolores, normalmente en situaciones de gripe o estreñimiento. El paracetamol también se usa muy a menudo para aliviar el dolor de dientes o espalda, la osteoartritis o los calambres menstruales.

Los 10 mayores misterios que la ciencia

La cuestión es que los científicos no están seguros de cómo funciona. Es un misterio de 150 años, con varias teorías que sugieren diferentes explicaciones de cómo este medicamento podría actuar en el cuerpo humano.

Por qué existe la gravedad

La gravedad es la fuerza que atrae a todos los objetos entre sí. Cualquier objeto que se mueva en caída libre está bajo la influencia de la aceleración de la gravedad, que en la Tierra equivale a aproximadamente 9,8 m/s2.

La órbita de la Luna alrededor de la Tierra se debió al mismo tipo de fuerza que hace que una manzana caiga sobre la tierra. Esta observación lo llevó a proponer la existencia de una fuerza de atracción entre dos cuerpos cualesquiera.

La mayoría de las otras cosas en Física se pueden explicar a nivel de partículas que interactúan entre sí. Los físicos han propuesto la existencia de una partícula llamada gravitón, pero hasta ahora no han podido encontrar ninguna evidencia de que exista.

Cómo planificar el viaje más eficiente

Si queremos planificar un viaje a varios destinos diferentes, no visitar ninguno de ellos dos veces, recorrer la distancia más corta y en el menor tiempo necesario, tenemos un problema en nuestras manos.

Aunque pueda parecer simple, los científicos han estado lidiando con este «problema del comerciante viajero» durante unos 100 años.

Este es un problema NP-difícil inspirado en la necesidad de los vendedores de realizar entregas en diversos lugares, recorriendo el menor camino posible, reduciendo el tiempo necesario para el viaje y los posibles costos de transporte y combustible.

Qué «bacterias buenas» deberían estar en nuestro intestino

Microbiota intestinal, también conocida como flora intestinal, consiste en un complejo de especies de microorganismos que viven en el tracto digestivo y es el mayor reservorio de microorganismos.

Aunque la idea de tener bacterias en nuestro organismo pueda parecer mala, la verdad es que seríamos mucho menos saludables sin ellas.

Es posible tomar una muestra de los microbios intestinales de una persona y decir cuáles están presentes, pero no sabemos cuáles deberían estar allí.