Todo político corrupto debe ser castigado con cadena perpetua

Es evidente que el Ing. Rafael López Aliaga, es el nuevo “outsider” en estas elecciones del 11 de abril, candidato presidencial por Renovación Popular, es un empresario exitoso, emprendedor contumaz, catedrático en la Universidad Nacional de Ingeniería en Finanzas Corporativas, etc. Muy firme en sus decisiones siempre con Dios y la verdad por delante, con visión de país y objetivos muy claros, sin temor a nada.

Entonces, cuál es el temor de la Confiep, Odebrecht, prensa prostituta, de la mafia morada-caviar, opinologos, plumíferos y guaripoleras, contra el candidato a la presidencia por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, que lo “satanizan” y marginan en todas las fotos de encuestas? Será que las encuestadoras se han alejado del elector y se han acercado a la prensa prostituta y empresarios corruptos por lucro, olvidando el objetivo primordial de su función que es la generación de opinión pública?

Que este acto daña gravemente los derechos políticos y humanos del ciudadano, que atenta contra el derecho de igualdad, de información, de expresión y de imprenta? Que violan el derecho de encuesta verídicas supervisadas por el JNE y que deberían regirse por los mismos principios del derecho al voto? Porque el congreso no se preocupa de expedir una ley y la creación de un Organismo de Registro de Encuestadoras, que regule y las supervise?

En una sociedad democrática como la nuestra golpeada por la pandemia, la crisis económica, la corrupción y la inseguridad ciudadana la aparición de datos estadísticos en los medios de comunicación en extremos con la intención de voto de los ciudadanos es parte fundamental de la vida cotidiana. La idea de la representación política y de la renovación temporal de los titulares de los órganos del poder que implica la democracia presupone la participación activa del ciudadano y, al mismo tiempo, se hace necesaria la existencia de instrumentos que propicien la formación de la opinión pública.

Participación y opinión pública forman un binomio irremplazable en un constitucionalismo democrático. Los procesos electorales, como espacios canalizadores de la representación, han tomado un lugar estelar, a nivel tal que mucho de lo que sucede en ellos constituye reflejo del grado de democracia presente en la sociedad. Pero no basta con la representación y la renovación política, ni con los procesos electorales, es indispensable que todos ellos se efectúen de manera civilizada, respetando la posición de los electores y garantizando en todo tiempo su participación.

El ciudadano debe saber quiénes son los candidatos que lo van a representar así como las propuestas que sostienen, pero también debe proporcionársele una visión imparcial del proceso electoral en el que participa, conociendo la intención de voto del electorado. Aquí, surgen las encuestas electorales o los sondeos de opinión en materia electoral, mecanismos a través de los cuales se ofrece a la sociedad, al elector en especial, la información obtenida mediante una consulta en relación con la intención de voto. Se trata de una investigación sobre la opinión pública que en materia electoral prevalece en el electorado en un cierto momento, con la aclaración de que las encuestas no predicen ni anticipan los resultados electorales, sólo muestran, como una simple fotografía, las preferencias electorales en el instante en que se realizan.

Será que las propuestas de Rafael López Aliaga, que de llegar a la presidencia no soltará ni un centavo a los medios a través de la torta publicitaria, lucha frontal contra la corrupción, que investigará a los gobiernos de Vizcarra y Sagasti, porque tienen un plan para destruir la economía, que no incrementará los tributos vigentes en el país. Que al microempresario plantearía dejarlo tranquilo, ponerle impuestos es un crimen. Se debe priorizar la creación de empleos. Una reprogramación de los créditos, que hay mucha gente que se ha endeudado pensando que ya había acabado la pandemia y luego vino la segunda ola (…) Entonces el paquete crediticio tiene que ser un crédito a cinco o seis años, incluidos dos años de gracia”.

“Que un candidato, en verdad quiera hacer realmente algo por las víctimas de violación, en vez de darles como una salida el aborto, que plantea una verdadera ayuda, psicológica, legal, económica y penal, ayuda a las jóvenes que no quisieran abortar pero no ven la solución a sus problemas. Si consideramos que la mujer peruana es capaz de todo, salir adelante, trabajar, estudiar. El gobierno debería dar esta ayuda”.

Es momento de decir la verdad y no hablar con eufemismos. Asesinar un ser humano jamás será la solución a un delito abominable. ¡Defendamos la vida de los más vulnerables e inocentes, que el 2020 ha sido un año duro y difícil para todos los peruanos. Sin embargo, los peruanos no debemos tenemos que desanimarnos, hemos salido de peores crisis y catástrofes como el terrorismo, la hiperinflación. Que en el Perú migran extranjeros que son personas buenas y trabajadoras pero también hay otras que alteran el orden y generan pánico y temor, estos últimos deben ser expulsados del Perú si cometen un acto delictivo.

Que la política de confinamiento decretada por los gobiernos de Martín Vizcarra y de Francisco Sagasti, es fatal para la grandes mayorías de peruanos que no tienen nada que llevar a su casa y que vivien del dia a dia, que este tipo de medidas obedecen a una tendencia marxista, cuya finalidad es destruir la economía para poder erigir un gobierno comunista posteriormente. “He estudiado a Marx bien. Una de sus políticas es quebrar la economía completamente y levantar un gobierno comunista en base a sus cenizas. Creo que Vizcarra y el actual gobierno tienen ese plan con esta cuarentena, destruir la economía”, señala el candidato.

Para Rafael Lopez Aliaga, “deducir algún tipo de perversión oculta, tras el celibato, es tan ligero e inaceptable como hacerlo con un ciudadano o ciudadana homosexual. El celibato no se opta para satisfacer a terceros…” A muchos les ha llamado la atención, por no decir, perturbado, la revelación del candidato a la presidencia, quien afirma abiertamente que desde los 19 años no tiene sexo y que es soltero. Varias personas que defienden las libertades y, más aún, los derechos de la comunidad LGTB se han burlado de esta opción de vida. Es su derecho y nada tiene que ver con estrategias o artilugios políticos para ganarse la anuencia de los electorados.

Que los 4 ejes centrales de su plan de gobierno son básicos en una sociedad, digitalizar el Estado, va a impedir que la corrupción siga haciendo de las suyas, el tren costero será un gran salto a la modernidad uniendo de Tumbes hasta Tacna, descentralizando el Estado de Lima se va dinamizar el Perú, todo lo que dice tiene mucha lógica y no será difícil de hacer porque López Aliaga tiene la voluntad política de hacerlo, no va a vivir del Estado porque NO LO NECESITA…como otros pelagatos o aventureros que en su vida han trabajado y menos han generado empleo, ni pagado una planilla de 10,000 empleados, como lo hace López Aliaga todos los meses.

¡Un presidente para las familias que más ayuda necesitan!

El 11 de abril, todos los peruanos debemos votar por la mejor opción y no por consignas “mal menor”, que recomiendan los escuderos de la mafia asolapada como fue en las elecciones pasadas, esta vez tenemos un excelente candidato que reúne todas las cualidades para ser el Presidente del Bicentenario, que ya merecemos!