LOGIA DOMINA MAFIA GOBIERNO DE CASTILLO

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Nadie duda que el presidente Pedro Castillo se rodeo de grupos de interés o de presión como Sarratea, MTC, Clínica La Luz o por el líder de «Los Dinámicos del Centro»

Mi amigo «Gilberto» me llama al celular y me sorprende; te tengo una buena pero nos vemos a las 11am en Chorrillos en el restaurante del gordo «Tito», que esta dando la hora con su «Concentrado de choros, con Cangrejos y Tramboyo», para que te cuento!!! acompañado de un ceviche de lenguado y pulpo joven en punto de ají de mono y para tomar, una jarra de chicha morada heladita.

Te has preguntado , «porqué la mafia que rodea al «pobre diablo de Palacio», quiere silenciar a la lobista Karelim Lopez, tanto que a la hora de irse de lengua en la fiscalía le pasaron por whstdapp, sabemos que estás declarando, retractete porque sino tus hijos van a morir y tu tendrás que prender velitas»???

Esto no gratis, se sospecha que es de parte del «Zorro» amigo de Pedro Castillo que todos temen chocar por su látigo ? También puede ser por causa del factor Tello que quiere tener en sus manos las investigaciones y cambiar la versión de la señora «K», acusaciones contra el presidente Castillo?

Y porqué no del oftalmólogo, periodista y político, paisano del » prosor» dueño de la Clínica La Luz, protector de Hugo Chavez presidente del Directorio de Peroperú? tal vez de Vladimir Cerrón del líder de «los Dinámicos del Centro», que pide en su twitter » cambiar de mafias»?

Pregunto, que dirán ahora las guaripoleras, plumíferos, ganapanes y ayayeros que defendían al «prosor rural» en diferentes medios, que manifestaban «la ultra derecha» quería vacar desde el mismo momento que piso Palacio?

SORPRESAS TE DA LA VIDA:

1.Karelim fue testigo de la pelea (Bruno Pacheco – Pedro Castillo) a raíz del destape de la gestión que se había hecho con el jefe de la Sunat (Luis Vera). Que a pesar de la hermandad el presidente le reclamó por llevar el negocio de su pareja (Silvia Barrera, exalcaldesa de Villa María del Triunfo, por el caso Deltron)»? Bruno le respondió: Y tú, por qué traes el tema de Fermín(Silva), el dueño de la Clínica (La Luz)???

2.Cuesta creer que el jefe de Estado no conozca a Karelim Lopez, pues fueron los sobrinos del presidente Castillo quienes le recomendaron que la reciba en su despacho? Queda en evidencia que «Si tenía esta información por parte de ellos, entonces tenía que conocerla a ella». Que confirmó en la entrevista en CNN.

3.Diciendo qué Karelim López contrató mariachis para celebrar cumpleaños del presidente Pedro Castillo, además contratar a la brasileña Brenda Carvalho para celebrar cumpleaños de la hija del Presidente???

4.Por qué Bruno Pacheco señalo a Karelim que no se meta con el empresario Zamir Villaverde, ya que los sobrinos de Castillo estaban molestos con ella???

5. «Los Niñatos» de Pedro Castillo, no sólo de AP sino también de «Podemos», todos querían su tajada???

6.El «seguro de vida de Karelim Lopez», es un USB con la lista de todos los implicados, fechas, obras, etc y nombres de empresarios a quien se adjudicaría la licitación (que sustrajo en un descuido en la Secretaria General de Palacio) cuando ya se había roto la relación entre Pacheco-Castillo!!!

7. El contenido de la «mafia en el MTC» conformada por el mismo presidente Castillo, el ministro Silva, las empresas chinas Consorcio Conservación Vial Mazocruz (China Civil Engineering Construction Sucursal del Perú) y otras, en alianzas con la empresa peruana INIP, Ingeniería Integración de Proyectos SAC de Roberto Jesús Aguilar Quispe de 27 años, lo dice todo.

8.La participación del «cajero» Zamir Villaverde que trabaja con los sobrinitos del «prosor», Fray Vasquez Castillo, Gian Marco Castillo Gomez, Rousbelt Oblitas Paredes?

De la Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, sindicada por Karelim como parte de la mafia?

9.Antes de Zamir entre en escena, Karelim había ganado 1200 millones en contratos con Provías del MTC, con Luis Pasapera de Termirex.

Todo indica que la mafia menospreció la habilidad de Karelim, cuya confesión eficaz en la fiscalía, resultó una verdadera bomba que movió Palacio de Gobierno… Castillo, está con los días contados.