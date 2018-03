Es muy sabida la famosa y trillada frase expuesta por las diversas religiones cristianas –entre ellas, la católica- que afirman que Jesus murió por todos los pecados de todos los seres humanos (sobreentendièndose que se refieren también a que murió incluso por los pecados de los que todavía no nacen y por los pecados que todavia no se cometen), sin embargo, si esta afirmación fuese exacta, los seres humanos, después de la muerte de Jesus en la cruz, YA DEBERIAN HABER QUEDADO LIBRES DE TODO KARMA, y los que nacieron después de la muerte de Jesus en la cruz deberían haber nacido sin karma, y en consecuencia. TODOS DEBERIAMOS ESTAR SIN KARMA EN LA ACTUALIDAD, sin embargo, ELLO NO ES ASI, Y EL KARMA SIGUE ESTANDO PRESENTE EN LOS SERES HUMANOS QUE EXISTEN Y QUE SIGUEN NACIENDO, Y SIGUE EXISTIENDO EL KARMA DE PAIS, EL KARMA FAMILIAR, EL KARMA GRUPAL Y TODOS LOS DIFERENTES TIPOS DE KARMA, entonces cabe preguntarse ¿Qué fuè lo que realmente fuè pagado con la muerte de Jesus en la Cruz, si lo que fuè pagado, ya queda demostrado que NO FUERON LAS CULPAS, PECADOS O FALTAS DE LOS SERES HUMANOS?.

Al respecto, haciendo una investigación sobre la información que pueda ser de utilidad para responder a esta pregunta, resulta pertinente mencionar la existencia de un mensaje de la Madre (de la Virgen Marìa), quien en diferentes momentos de la historia de la humanidad ha dado mensajes y en ciertos casos también se apareció a ciertas personas (como en Fàtima –Portugal-, en Medjugorje –Croacia-, en Garabandal –España-, en Lourdes – Francia; un mensaje dado por ella y que circulò en las redes sociales, es el siguiente, el cual precisamente se pronuncia sobre el tema materia de la pregunta que nos interesa responder:

Mensaje de la Madre (de la Virgen Maria) dado el sábado 23 de septiembre 2017:

“ YO SOY la Madre, Madre de ustedes y del Salvador del mundo, aunque muchos lo quieran negar, la verdad ES. Mi hijo no padeció por gusto en la cruz solo para que lo vieran retratado en templos y en crucifijos, el enorme significado de su sacrificio debe ser tenido en cuenta, sin su sacrificio, no todas las almas podrían regresar al Padre, y las que están en poder del Otro se quedarìan en su poder sin posibilidad alguna de regresar al Padre, por lo que hay mucho que agradecer al Padre y a mi hijo Jesucristo por su sacrificio en la cruz; todas las almas pueden regresar al Padre porque el Otro pidió como precio para que las almas que se condenaron y están en su poder puedan regresar al Padre, que mi hijo diera su vida y su sangre, fuè el precio que fuè pagado; por las faltas (mal llamadas “pecados” por las religiones) responde cada ser ante el Padre, bien le pidan perdón por sus propias faltas o sigan cometiéndolas sin crecer en Consciencia, pero lo màs importante –sobretodo ante el Padre- no es si se equivocan, sino si crecen en Consciencia y en Amor; al tomar Consciencia de los errores y de las faltas cometidas –o cometidas por otros- crecen en Consciencia, por eso deben tener sus experiencias; no se fijen en si se abstienen o no de pecar, sino en avanzar en Consciencia, es natural que se puedan equivocar al tomar una decisión, el Padre no los juzga, pero espera que tomen consciencia del error o falta cometida, ya depende de cada uno si pide perdón por su falta y trata de rectificarla o de reparar lo que haya hecho, eso también lo ve el Padre.

El camino para regresar al Padre empieza con la evolución y crecimiento en Consciencia.

Bendiciones hijos mios, arriba nadie los juzga, simplemente los ven, y ven y escuchan todo lo que hacen, no hay nada oculto arriba, ni siquiera los pensamientos ni las intenciones, ni los autoengaños son ocultos arriba, asì que nadie se autoengañe ni trate de autoengañarse, igual se ven las verdaderas intenciones de cada ser arriba.

Bendiciones.”

Al respecto, cabe mencionar el evangelio de Nicodemo (considerado como un “Evangelio apócrifo” y que por tanto no ha sido incluido en la biblia catòlica), que menciona cuando Jesùs, después de morir en la cruz, descendió a los infiernos para rescatar a las almas que estaban ahì esperándolo. Recordemos cuando en el credo católico se menciona el “ … creo en Jesucristo, su único hijo, nuestro Señor, que fuè concebido por obra y gracia del Espìritu Santo, nació de Santa Marìa vìrgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fuè crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos,… “

LO QUE DICE EL LIBRO DE URANTIA SOBRE EL SIGNIFICADO DE LA MUERTE EN LA CRUZ

El canalizado libro de Urantia, publicado en los años cincuenta en los Estados Unidos de Norteamèrica, contiene información relevante sobre este planeta (cuyo nombre en el Cosmos es “Urantia”, por eso a ese libro con información sobre este planeta se le denomina “Libro de Urantia”), a continuación se muestra el tenor de sus partes màs resaltantes sobre este tema (pags. 2014-2017):

EL SIGNIFICADO DE LA MUERTE EN LA CRUZ:

A pesar de que Jesùs no murió esta muerte en la cruz para expiar la culpa racial del hombre mortal ni para proporcionar algún tipo de acercamiento eficaz a un Dios, que en otro caso, se sentirìa ofendido y que no perdonarìa; aunque el Hijo del Hombre no se ofreció como sacrificio para apaciguar la ira de Dios y para abrir el camino para que el hombre pecador obtuviera la salvación; a pesar de que estas ideas de expiación y propiciación son erróneas, existen sin embargo significados en esta muerte de Jesùs en la cruz que no deben ser pasados por alto. Es un hecho que Urantia se conoce entre otros planetas vecinos habitados como “el mundo de la cruz”.

/ …/ El hombre mortal no fuè nunca propiedad de los grandes embusteros. Jesùs no murió para rescatar al hombre de las garras de los gobernantes apòstatas y de los príncipes caìdos de las esferas. El Padre en el cielo nunca concibió una injusticia tan burda como la de condenar un alma mortal por las malas acciones de sus antepasados. Tampoco fue la muerte del Maestro en la cruz un sacrificio consistente en pagarle a Dios una deuda que la raza humana le debía.

LAS LECCIONES DE LA CRUZ:

/ … / La cruz no es el símbolo del sacrificio del Hijo de Dios inocente en sustitución de los pecadores culpables, ni para apaciguar la ira de un Dios ofendido, pero permanece para siempre en la tierra y en todo el vasto universo, como símbolo sagrado de los buenos que se autootorgan para los malos y que, al hacer asì, los salvan mediante esa misma devoción de Amor. La cruz es el símbolo de la forma màs alta de servicio altruista, la devoción suprema del otorgamiento pleno de una vida recta en el servicio de un ministerio incondicionado, aun en la muerte, la muerte en la cruz. / … /

/… / Sabemos que la muerte en la cruz no fuè para reconciliar al hombre con Dios sino para estimular al hombre a la comprensión del amor eterno del Padre y de la misericordia sin fin de su Hijo, y para difundir estas verdades universales a todo un universo.