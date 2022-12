Lo que no logró SL con Lori Berenson lo hizo con Bermejo

El principal azuzador de desmanes y destrozos de los mineros ilegales y narcos en las zonas senderistas, que «sus bases» hicieron quemas de empresas públicas y privadas, toma de carreteras, derramaron ríos de sangre… qué él vio por TV, para disimular su participación refugiado en un hotel de lujo en Ica. Desde ahí aplaudir la llegada de la revolución mientras «el pueblo pone la vida».

«La policía y el ministro Alberto Otárola han señalado como principal instigador al congresista Guillermo Bermejo, notorio promotor de los bloqueos violentos de los mineros ilegales en Ica. Pero, mucho más importante, con décadas como defensor de la coca ilegal en el Vraem y que está enjuiciado por su vinculación con los Quispe Palomino».

Pero, Bermejo es más pendejo aunque la cara no lo ayude, sigue con sus»pelotudeces» tratando de cojudear a incautos y soltar unos twuit «se queda Dina y el Congreso hasta Julio del 2024. Y sin Referendum por la Asamblea Constituyente. Mientras el pueblo pone la vida en la calle otros negocian sus intereses».

1. Falso, aprende a respetar a la mayoría, fueron 93 votos a favor, es la mayoría, los demás- como tú- sólo quieren meter su Asamblea Constituyente, pero son minoría y no mandan. En realidad Bermejo como Sigrid Bazan, Ruth Luque , tampoco se quieren ir y se hacen los tercios con sus doble moral.

2. Mientras, la Dirección Nacional Contra el Terrorismo (Dircote) encontró en las oficinas de ‘Todas las voces’, organización política fundada y dirigida por el congresista izquierdista Guillermo Bermejo (Perú Democrático), lo mismo que en el local de Nuevo Perú de Veronika Mendoza? De la CCP? armamentos utilizados en las protestas a favor del golpista Pedro Castillo: dinamita, cordones detonantes y machetes, así como hondas, un balde con piedras, un pasamontañas, chinches o tachuelas y pancartas con inscripciones alusivas al cierre del Parlamento???

Además, dentro de las 26 personas detenidas se encuentran dos asesinos, que participaron en el ‘Andahuaylazo’ y se les hizo un atestado por terrorismo”, señaló el general Arriola. La diligencia se realizó el último sábado en un predio ubicado cerca a la Plaza Bolognesi, en Cercado de Lima, donde funciona la Confederación Nacional de Campesinos..

3. Pero hasta ahora no se sabe como la libra Bermejo, que hace rato debió colocarse su pijama a rayas al estilo de su líder «Gonzalo». Sin embargo, la Segunda Sala Penal Superior Nacional Transitoria lo absolvió por insuficiencia de pruebas del presunto delito de afiliación a los remanentes de la organización terrorista Sendero Luminoso, en la zona del Vraem, entre 2008 y 2009.

El fiscal Gino Quiroz Salazar había pedido ante el Poder Judicial 20 años de prisión contra el parlamentario y demandó, además, que pague la suma de 100 mil soles por concepto de reparación civil a favor del Estado.

Por lo sucedido, sus alegatos no fueron convincentes, el representante del Ministerio Público sostuvo que quedó acreditada la responsabilidad del acusado por los hechos que son materia de imputación.

De acuerdo con la acusación fiscal, Guillermo Bermejo habría recibido dinero para realizar viajes a distintos puntos de América Latina, en los que sé habría reunido con representantes de grupos subversivos. Sólo queda plantear un recurso de nulidad con mayores argumentos.

