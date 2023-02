LO QUE CALLA LA PRENSA PROSTITUTA Y MANIPULADORA

By

¡Clickear Stars! (Votos: 4 Promedio: 5 )

EL TITULO PUEDE SER UNA EXAGERACIÓN PARA UNOS Y PARA OTROS MUY POCO: OCULTAN LAS MANIOBRAS DE SABOTAJE IMPULSADOS POR CUBA, MEXICO Y COLOMBIA CONTRA EL PERÚ.

La manipulación mediática es capaz de dejarnos sin identidad y eso es muy grave. Se pueden imaginar como los cubanos, venezolanos o nicaragüenses- a pesar que se mueren de hambre- consideran que patria es comunismo? Son esclavos de su miedo. Razón tiene el filósofo y sociólogo estadounidense Noam Chomsky, «La manipulación mediática, tanto en las plataformas tradicionales como en las nuevas digitales, le han chupado la posibilidad de pensar a millones en el mundo, y han puesto a nuestro planeta patas arribas».

La misma mierda pasa en nuestro país, las plataformas digitales y la prensa prostituta son cómplices de la corrupción política, es un negocio para ellos, no una profesión. Esto no nos debería afectar, el problema es que omiten casos de corrupción que no se publican, la mayoría de peruanos ignoran el robo de la clase política en el Peru: porque se vendieron a los gobiernos de PPK, Vizcarra, Sagasti y Pedro Castillo: resultado vandalismo provinciano desbocado a nivel nacional y «la Toma de Lima».

ES HORA DE PONER EL DEDO EN LA LLAGA Y DENUNCIAR LA MANIPULACIÓN EN LA PRENSA PROSTITUTA QUE HAN AZUZADO LAS VIOLENCIAS E INCENDIAN CON SUS TITULARES LAS PRADERAS.

El papel de esta prensa ha sido vergonzosa, impusieron una verdad forzosa e irrefutable que quien se atreve a contradecir le dan con palos. Tan porquerías, que a los vándalos y subversivos que destruyen todo a su paso y atentan contra la libertad de millones de peruanos se les llama manifestantes: y a la policía los acusa de matar y arrestar sin pruebas.

Para ello la FPP o el CPP deben organizar un debate sobre los problemas de la prensa peruana: su rol en la actualidad, maquillaje político, desinformación, manipulación mediática, persuasión, convivencia con el poder de turno y corrupción. Y sobre todo los derechos laborales de los periodistas.

No es una exageración, los medios de comunicación están reformateando todos los sectores de nuestra vida en sociedad; la política y sus vínculos con la opinión pública y lo que hoy llamamos democracia.

Lo primero que debemos hacer los periodistas, es contribuir a poner orden en procesos desarticulados, cómo introducir una base de coherencia y equilibrio que impida, que lo que siempre se considera deseable, el avance de la prensa hacia el pleno ejercicio de la libertad se convierta, por la propia dinámica de las estructuras de la comunicación, en un factor de confusión y hasta en una amenaza para los valores y principios que heredamos de la modernidad civilizadora.

Segundo, «El periodismo, es ante todo una función y no una billetera de privilegios corporativos». La información es un campo abierto y la libertad de prensa no es un valor reservado a una determinada corporación profesional de guaripoleras. El contexto de nuestra crisis moral e institucional, que no es ajena al periodista y en la que tenemos todos una buena cuota de responsabilidad, es una invitación a la instrospección y a la autocrítica.

Tercero, no más figuritas de barro, que se venden como líderes de opinión como: Rosa Maria Palacios, Mavila Huertas, Mónica Delta, Augusto Álvarez Rodrich, Gustavo Gorritti, Marco Sifuentes, Claudia Cisneros, Nicolás Lucar, Jaime Chincha, Sol Carreño, Fernando Carvallo, Juliana Oxenford, Pamela Vertiz, etc. la lista es interminable, todos rankeados, catalogados periodistas infalibles, analistas políticos brillantes y acertados. Qué se venden, como sesudos, lúcidos, exactos en sus prospectivas: dictan cátedra de ética periodística y vocación de servicio.

Gorriti que hacen activismo político desde IDL-R hace mas de 20 años que persigue a la PNP y FFAA. No hace periodismo de investigación. Con cinismo hace política. Hay contertulios y periodistas que son más políticos que otra cosa, siguen al pie de la letra argumentos caviares y rojimios…

Se puede ser cómplice de lo que sucede en nuestra profesión???