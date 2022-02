Lluvia en Palacio, TORMENTA en CONGRESO DE LA REPÚBLICA

¡Clickear Stars! (Votos: 4 Promedio: 5 )

KARELIM LOPEZ DECIDIÓ HABLAR Y DEJA A PEDRO CASTILLO AL BORDE DE ABISMO

Bomba «molotov» en Palacio de gobierno, la lobista investigada por casos: Petroperú, Provías y presentar prueba falsa de Covid19, reconoció la participación del presidente Castillo en presuntos delitos. Testimonio se dio el 21 de febrero, duró 12 horas y se plasmó en 25 páginas.

Si los hechos delatados por Karelim Lopez son materia de investigación fiscal, ¿Cómo es posible que se debata en los medios? Qué pasó? Esto evidencia que la Fiscalía estaría formando parte de un complot para desestabilizar al gobierno, o es que hay un sector minoritario que nunca aceptará el gobierno de «sombrero luminoso»?

«De acuerdo a lo manifestado por Karelim, el dinero recaudado seria utilizado para pagar deudas del presidente contraídos en campaña electoral».

«La lobista decidió contar todo al verse acorralada debido al congelamiento de sus cuentas bancarias, además se le venía un pedido fiscal de prisión preventiva».

Está denuncia de la lobista Karelim Lopez contra el presidente Castillo, legisladores y ministros es tan grave que debe convocarse mañana mismo un Pleno del Congreso. Vacancia y sanción a los implicados, pero respetando un debido proceso? Y no perder el tiempo:

1.Acaso no es cierto que después de haberse reunido 8 veces Lopez y Castillo, ganó licitaciones por más de 1,300 millones de soles, entre ellas la empresa delatada por Karelim López ganó S/ 530 millones en Gobierno de Pedro Castillo?

Suerte digitada? La constructora INIP Ingeniería Integración de Proyectos, que los hermanos Roberto y Alejandro Aguilar Quispe fundaron en 2019 sin contar con ninguna experiencia, recién recibió 5 contratos en el Gobierno de Perú Libre, 2 de ellos después de la visita de López a Palacio?. Cómo de come esto? Nadie da puntada sin hilo más aún cuando sobra tela.

2. Los principales integrantes de la organización criminal, según colaboradora, serían el dueño de la casa del jirón Sarratea, Breña, Segundo Alejandro Sánchez Sánchez; los sobrino del presidente, Fray Vásquez Castillo, Rousbelt Oblitas Paredes y Gian Castillo Gómez; el ex secretario general de la Presidencia Bruno Pacheco Castillo; el titular del MTC, Juan Francisco Silva Villegas, ministro de Vivienda, Geiner Alvarado, el empresario y especialista de seguridad, Zamir Villaverde García y por lo menos cinco congresistas de Acción Popular, a los que se describen como «Los Niños»?

3. Qué hacer frente a este misil? Castillo y ayayeros de la corrupción, ahora no deben argumentar que la fujimorista Karelim López ha operando en varios gobiernos ¿Por qué no piden que sea colaboradora eficaz para contar todo lo que hizo con Keiko, Vizcarra y otros? Cometen error al señalar que es una estrategia armado para recuperar el gobierno que el Pueblo les quitó en las urnas?

4. Acaso no son sus reiteradas metidas de patas en actos que lindan con el delito, como nombrar a funcionarios cuestionados y licitaciones irregulares? Porque afirman que la Fiscalía está complotando contra el gobierno de la mano con la ultra derecha?

Ya nadie se traga ese cuento!!!

5. Una más ¿Por qué aún la “heroica” Generación del Bicentenario no ha tomado las calles y plazas del país exigiendo la salida del presidente Pedro Castillo y la red criminal que nos gobierna? Porque no existe. Fue un invento de los medios y los caviares traidores de la democracia y defensores de corruptos.

6. Ahora no hay nadie quien pague? Porque no entienden que esos vagos de la seudo llamada Generación del Biecntenario la cual no existe son gente que se activan con efectivo económico. Esa sarta de zoombies están a la espera que los activen con plata en mano, esos buenos para nada están durmiendo…los troles, vizcalovers, borregos, no se les escucha, están escondidos a pesar que se les va la mamadera?

Por último, estos impresentables y Castillo creen que nos pueden convencer a los peruanos con un mensaje a la Nación, balbuceando, sin respuestas ni detalles.

Mil veces miserables…