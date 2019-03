Desde tiempos inmemoriales el hombre siempre miro al cielo, descifrando sus misterios, sueños, anhelos, este deseo de aprender más del universo, nos conllevo a realizar los primeros vuelos al espacio , con el Sputnik en Octubre de 1957, el primer viaje al espacio por el hombre realizado por el cosmanauta Yuri Gagarin en 1961 en la nave Rusa Vostok I, y la llegada a la luna en 1969 en el Apolo 11 , a cargo de los astronautas,Norteamericanos Niels Armstron, Buzz Aldrin y Michael Collins, mrcando un hito en la historia de la Humanidad.pero las ansias del hombre por llegar más lejos, también descubrió que viajar al infinito del universo, tenía sus riesgos y limitaciones, en las escalas, Espacio-Tiempo, son relativas en el espacio, los científicos si querían llegar más lejos, se necesitaba de una nueva manera de viajar mucho mas rapido.

¿Que tan rapido podiamos llegar segun la paradoja de Einstein?

Las ansias del hombre por llegar más lejos, también descubrió que viajar al infinito del universo, tenía sus limitaciones, en las escalas, Espacio-Tiempo, son relativas en el espacio,segun Albert Einstein decia que una nave no podia viajar mas rapido que la velocidad de la luz 300,000 Km/seg, el viajar a esa velocidad la aceleracion aplastaria a la tripulacion, pero los científicos si querían llegar más lejos para llegar a distancias siderales en la inmensidad del Universo.

¿Quien es Miguel Alcubierre?

En el año de 1994, el científico y Físico Mexicano Miguel Alcubierre, desarrollo la teoría del Warp drive o impulso de distorsión, es una teoría que ayudaría a impulsar a una nave espacial, viajar a varios múltiplos de la velocidad de la luz, mientras se evitan los problemas asociado a la teoría de la relatividad de Albert Einstein, más rápido que la luz!!!! El viaje por curvatura o warp drive, no permite, ni es capaz de generar un viaje instantáneo entre dos puntos a una velocidad infinita, tal como ha sido sugerido en algunas obras de ciencia ficción, como Star War, se emplean tecnologías que nos llevan al hiperespacio!, una diferencia entre propulsión a curvatura y el uso del hiperespacio, es que en la propulsión a curvatura o Warp drive, no entra en un universo o dimensión paralela, simplemente se crea alrededor de la nave una burbuja Warp en el espacio-tiempo, y se generan distorsiones en este espacio-tiempo para que la burbuja se aleje de su punto de origen y se aproxime a su punto de destino, este modelo matemático, se le denomina también, la métrica de Alcubierre, entre los científicos que han analizado esta propuesta, con un diseño o hipótesis común, no han podido superar esta teoría, en la actualidad solo existe este modelo matemático, que es la más , que es la más reconocida, en la cual la NASA (Nation Aeronautic Space and Administration), está basando sus experimentos en en el diseño de motor de Alcubierre.

¿Complemento de la Teoria de Alcubierre?

Un complemento a la teoría de Alcubierre es el de Harold Puthoff, este científico corrige y completa la métrica de Alcubierre, volviendo mucho más eficiente dicha teoría optimizando la energía, haciendo más manejable la cantidad de energía, que se necesita ,para que una nave pueda viajar a hipervelocidades, en la teoría de Alcubierre para que una nave pueda viajar mucho, más rápido que la velocidad de la luz, se requería de toda la energía de Júpiter que es el volumen de más de 1321 tierras para llenar este volumen, haciendo esta teoría extravagante en un comienzo, Puthoff sienta las bases de la propulsión súper luminal indirecta, en base de la métrica Espacio-Tiempo de Alcubierre, en el estudio de Puthoff se puede destacar lo siguiente, se crea bajo estos estudios y se destaca lo siguiente, se construye el primer estudio tecnológico, y no meramente teórico, se relacionan los tensores métricos de Alcubierre, de manera que resultan útiles para entender las fuerzas de la gravedad, y sus interacciones con el resto de las fuerzas, mediante la creación de una de estas burbujas Warp, el motor de la nave espacial comprime el espacio de adelante y expande el espacio de atrás, trasladándose a otro lugar sin moverse, y sin llevar otros métodos adversos de viaje, si todo se confirma con los experimentos prácticos hoy día 2019, se llevan a cabo en la NASA.

¿Seriamos capaces de llegar a otra constelacion?

Seriamos capaces de crear un motor que nos lleve a la constelación más cercana que es Alfa Centauris, que se encuentra a 4.2 años luz de distancia, con esta teoría se podría llegar en dos semanas a Alfa centauris, la hora seria la misma en la nave espacial, como en la tierra, y no habría fuerzas de marea dentro de la burbuja, problemas innecesarios y la aceleración correcta seria cero. Con la actual tecnología con la que se cuenta nos tomaría unos 78,000 años, llegar a la Constalacion Alfa centauris,con el motor de curvatura se podría viajar a 10C, osea 10 veces la velocidad de la Luz, lo que nos conllevaría a acortar distancias enormes de una constelación a otra.

Este articulo esta dedicado a una persona muy querida Patricia Canales F.