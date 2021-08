La llegada de Cristiano Ronaldo al Manchester United. El Manchester City parecía, hace 24 horas, el destino de Cristiano Ronaldo después de comunicar la salida de la Juventus, pero en un giro el Manchester United resultó ser el club para que el internacional portugués continuara su carrera.

Antes de ser oficial, Pep Guardiola había dicho que jugadores como él o Messi eligen dónde jugará, no los clubes-en retrospectiva, ahora parece que el español ya estaría dando pistas sobre lo que se anunciaría un poco más tarde.

Este sábado, ya consumado el regreso al Old Trafford, el entrenador no admitió que hubo un “fallo” o que perdió la carrera.

“Diría que frustrado no es la palabra correcta”, dijo a BT Sport antes del partido del Arsenal, ” tenemos un grupo excepcional, ataque al club todo el tiempo por darme los mejores jugadores para competir. No estamos frustrados, es bueno que un jugador como Ronaldo esté de vuelta en Inglaterra y en la Premier League. Son buenas noticias”

En una entrevista con ‘Gazzetta dello Sport’, Fabio Capello, ex entrenador italiano, habló sobre el traslado de Cristiano Ronaldo al Manchester United, asegurando que fue “un final feliz”. “Creo que ya no creía en la Juventus. Creo que evaluó la situación actual del club, que en su opinión no tenía la fuerza para imponerse internacionalmente. Después de tres años fallidos en la Champions League, esa fue probablemente la razón más importante. Creo que Ronaldo en el Manchester United es el final feliz”.

Ni la Juventus ni el Manchester United han revelado aún los valores de transferencia de Cristiano Ronaldo. Sin embargo, se espera que sea de alrededor de 15 millones de euros, más 8 millones de euros para los objetivos.

Manchester United will pay €15m with €8m in add-ons as fee to Juventus for Cristiano Ronaldo. Gonna be around €20m guaranteed to Juventus as some add-ons are ‘easy’. 🔴 #MUFC

Paul Pogba has NEVER been discussed as part of the negotiation with Juve. He’s staying.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2021