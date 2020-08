Luis Suárez no es parte de los planes del nuevo entrenador de Barcelona, Ronald Koeman

La situación que Luis Suárez atraviesa en Barcelona está teniendo eco en Uruguay, país natal del avanzado. El nuevo entrenador de Barcelona Ronald Koeman informó al atacante que no cuenta con él para la nueva temporada en una llamada telefónica que no duró más de un minuto.

Rubén Sosa, ex jugador uruguayo, criticó la actitud del entrenador holandés. “Pensé que no era así, no es la forma correcta, es necesario respetar lo que le dio a Barcelona, que fue mucho, como jugador y persona. Cuando el equipo estaba mal, entrenó para integrarse lo más rápido posible al grupo”, defendió Sosa, citado por el periódico español As.

PSG y Atlético ya han sido señalados como posibles destinos, por Sosa, prefería otras paradas. “Me encantaría que fuera a Italia“, admitió.

Barcelona pregunta por Gabriel Jesús para reemplazar a Luis Suárez

De acuerdo con Globoesporte, Gabriel Jesús, avanzado brasileño que juega por Manchester City, está en la mira del Barcelona para reemplazar a Luis Suárez, ya que el uruguayo, de 33 años, no está en los planes de Ronald Koeman.

Según la misma fuente, el emblema español ya entró en contacto con Manchester City para cuestionar sobre la posibilidad de transferencia del brasileño, de 23 años, con contrato válido con el equipo de Guardiola hasta 2023.

La noticia del interés por Gabriel Jesús surge después de que Messi haya declarado al Barcelona que pretende salir del club este verano, a un año de terminar contrato. Esta vez, el Manchester City ha sido designado como el club que encabeza la lista de próximos destinos de la estrella argentina, dada su relación con Pep Guardiola