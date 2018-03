Listo el Jugador de empate a Uno-en juegos ” jefe final es ley de derechos de autor

Listo el Jugador de empate a Uno-en juegos ” jefe final es ley de derecho de autor

Hacer una corbata en un juego de video para Ready Player One los fans parece como un irritante de la tarea.

Después de todo, ¿qué significa ser un fan de Ready Player One, un pedazo de la cultura pop diseñado como un contenedor para otros, a menudo mejor de la cultura pop? Qué significa ser invertido en el viaje de digital cazador de tesoros Wade Watts y su esfuerzo para proteger a los mundos de realidad virtual conocido como OASIS? O es más disfrutando de su mashup de puntos de referencia, comoDeLoreans, Estrategia, y la Prisa?

Si es esto último, los fans se sentirán decepcionados por la colección de Ready Player Onede temática VR juegos que se estrenará próximamente para el HTC Vive. La colección es mucho más sustancial que su habitual VR film tie-in, pero con un par de excepciones, los diseñadores aparentemente no conseguir los derechos para todas las películas y franquicias de juegos de Spielberg hizo. Por lo que estamos limitados a la historia y estética que es específico para los Ready Player One OASIS,, y que no es un pozo profundo para dibujar. Se puede luchar contra los matones de la siniestra Innovadora Línea de Industrias, que están expresamente diseñados para ser aburrido e intercambiables representantes de un alma de la corporación, por ejemplo. O usted puede jugar VR juegos de arcade que son una especie de no-VR juegos de arcade que puede haber sido disfrutado por el solitario y 1980 obsesionado con el creador de OASIS. O usted puede hacer un avatar de una realidad virtual mundo que no existe, y… bueno, se miran fijamente, o enviar una foto a tus amigos.

ocho Ready Player One experiencias, que será distribuido de forma gratuita a través de Steam y Viveport, así como los instalados en algunos VR arcadas. Dos parecen estrechamente adaptados a partir de los existentes Vive juego Arcade de la Saga. Dos están construidas sobre plataformas existentes: un VR club de baile en TheWaveVR, y una réplica de lado el carácter Aech de garaje en Linden Lab Sansar. Uno es el mencionado avatar creator. Uno es un parado, un solo jugador de la onda de juego de disparos con IOI secuaces. Otro es un no-estacionario, cooperativa de onda de juego de disparos con IOI secuaces. Y uno de ellos es un VR dungeon-crawler que comparte el nombre con el real de los ’80 hack-and-slash juego Guante, , pero no indica mucho de otro tipo de conexión.

Un par de estos se supone que para ser bastante largo, aunque yo sólo tengo que probar un par de minutos de cada uno. Algunos son frustrantes: Guante,cae en VR particularmente miserable “disparar lento de disparo de proyectiles en un gran número de muy cerca de los enemigos, mientras que constantemente teletransportarse hacia atrás” del género. Los demás son simples pero sólido de la diversión, como la cooperativa de Aumento de los Gunters, que ofrece el núcleo de bucle de retroalimentación de un decente VR shooter. Pero sólo TheWaveVR la pista de baile realmente me recordó que se suponía que debía estar jugando a algo relacionado con la Ready Player One. (No por casualidad, fue el único que contó con la reconocibles personajes y canciones — incluyendo a-Ha “Take On Me”, que ahora aparece en mi cabeza cada vez que puedo editar este párrafo). De hecho, la aplicación social VRChat podría sentirse más como la película que cualquiera de ellos.

Ready Player One es una película acerca de la realidad virtual escapismo, así que se siente como el principal tema unificador es “nostalgia de la realidad virtual de sci-fi y fantasía”. Concedido, aunque VR no es remotamente corriente principal, es todavía lo suficientemente grande como para que sea un poco como la fabricación de genéricos de juegos de video para promover una película sobre los juegos de azar. Pero aún así es interesante ver una media de tie-in que es más acerca de la interpretación de un general de la concept de la siguiente trama o los personajes. Y esta colección en particular también pone de relieve la contradicción entre la ley de propiedad intelectual, que concede a las compañías completa y eficaz perpetua control sobre amado piezas de la cultura, y la moderna fandom, que usa la misma cultura como bloques de construcción para el nuevo art. No sé que me encantaría jugar alguno de estos juegos por mucho tiempo, pero en el espíritu, que casi hace que sea hecho a medida para mí.