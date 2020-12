La firme, así el partido de la estrella apelara a todas las instancias para pelear la inscripción de su lista congresal, la suerte ya está echada. El JEE no cedería ante el grave error de trámite acaecido. Según “pantallazo” del trámite de inscripción de la lista parlamentaria se observa la hora de ingreso 11.58 pm A DOS MINUTOS DEL CIERRE. PERO ESE NO ES EL PROBLEMA, SINO EL HECHO QUE “NO” SE TRATABA DEL EXPEDIENTE FINAL, SINO DE UN BORRADOR.

Quiere decir tal como consta “expediente borrador’ NO GENERA EN EL SISTEMA COMO SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN, entonces no es exacta la versión del personero aprista en el sentido que estaba por concluir el proceso de inscripción, que se precisa en la Resolución 00060-2020-JEE-LIC2/JNE del Jurado Electoral Especial. El sistema genera un “número de expediente” cuando se concluye con el ingreso de datos de lis candidatos. No se concluyó porque se le acabó el tiempo.

¿Quienes son los culpables?

¿Quienes son los culpables de la tremenda patinada del PAP? Que vencido el plazo para la inscripción de candidaturas, el partido de Víctor Raúl sólo registró tres inscripciones en circunscripciones electorales. Que José Pimentel, el personero no logró inscribir la lista por Lima se trata de una incapacidad imperdonable para leer el cronograma, por su irresponsable confianza para esperar el limite del calendario electoral, después para salir del paso, acusa lentitud en el sistema del JNE. ¿Acaso la plataforma del JNE decide en que momento deben ingresar los datos? Aquí hubo más que un error, negligencia con alevosía y ventaja, quemaron a la candidata del Apra, no hay justificaciones.

Así quedo la lista de inscripción de los partidos políticos para las elecciones generales 2021

¿Porqué buscarle tres pies al gato, cuando de sabe que tiene cuatro? ¿Se puede CONSIDERAR UNA NEGLIGENCIA COMO UN ERROR? No hay nada que hacer, por mas que José Pimentel, personero del partido de la estrella argumente que el sistema informático falló, es imposible que el JEE de Lima Centro, acepte la inscripción, de igual forma reconsideración o apelación alguna; el JNE, CARECE DE OPCIONES.

YA NO HAY QUE DARLE MAS VUELTAS, LO QUE QUEDA ES UNA RENOVACION TOTAL DEL PARTIDO DE HAYA. Lo único que le queda a Nidia Vilchez, es renunciar a su aspiración presidencial y tomar la bandera del Apra y sacudirse de la cúpula e intentar una renovación total del partido de Haya.

RENOVACIÓN: es una clara expresión de las bases apristas por lo que representa Haya de la Torre, el APRA como partido político, el peso de nuestra historia y la Patria, está ligada a él. “Destacando la grandeza de espíritu de Víctor Raúl Haya de la Torre“ un hombre íntegro que sólo buscó el bien y el progreso del Perú, limpio del contagio del oro injusto, porque terminó sus días mas bien necesitado que opulento y esto dice a ciencia clara, dignidad, honestidad, verdad, que da fuerza a todas sus ideas”. ¿Esta cúpula recogió el legado de Víctor Raúl? ¿Del Castillo, Cabanillas, Zumaeta, Mulder, Arana, Nava, León, Velazquez Quesquen, Rodrigues, etc? ¿Lucharon con fe, por la justicia social que supone la educación para todos, libertad y empleo digno para todos, con una democracia sin violencia y sin odio conviviendo como hermanos para hacer del Perú una nación libre que cuente entre las naciones del mundo?.

La gran diferencia está en que, Haya de la Torre fue un hombre que amaba a su pueblo, luchaba por el, por la justicia social, por ello, hasta en la actualidad, se hace merecedor de elogios, de varios sectores, que saben reconocer la grandeza de un hombre que dio todo por su Patria y por sus ideas de Justicia Social. Aun recibiendo injurias, insultos, calumnias, siempre tuvo el valor espartano de enfrentar y como buen cristiano, también perdonar. Su misión, era consolidar un gran frente común, para que a partir de ahí, fortalecer y consolidar nuestra democracia, a la cual defendía y luchaba en forma incansable, expresado en la participación y soberanía popular, para generar el desarrollo económico, social y político. De allí el lema “NI LIBERTAD SIN PAN, NI PAN SIN LIBERTAD”.

