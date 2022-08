Lionel Messi a la Ley de la bicicleta en la goleada del PSG

Nota para la titularidad de Nuno Mendes, Vitinha y ex del Sporting Sarabia, que jugó en lugar del lesionado Mbappé. Danilo Pereira se sentó en el banquillo y no se fue, mientras Renato Sanches miraba el partido desde afuera, preparándose para pelear por un lugar en el equipo en el próximo partido.

El as celeste, confiado en un partido de calidad, sacó un remate en bicicleta para cerrar con cinco goles la cuenta del campeón francés. Messi anotó así el primer gol de bicicleta de su carrera, tras acertar 772 veces en la red.

By