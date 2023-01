LIMA EN LLAMAS Y EN MANOS DE HORDAS TERRORISTAS

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

DÓNDE ESTÁN LOS 13 MIL TERRORISTAS QUE ESTABAN EN LAS CÁRCELES?

Para algunos la presidenta Dina Baluarte, se aferra a la mano dura del Premier Alberto Otarola y desoye las protestas, que en su mayoría desaforadas y violentas en todo el país, que garantizan la profundización de la crisis política. La presidenta Dina Boluarte insiste en buscar el diálogo, pero con quien?NO HAY INTERLOCUTORES. Los enemigos de la democracia no dan la cara, pero mantienen la misma respuesta agresiva que ha sumido al país en llamas.

No se puede decir que no es lamentable los 54 muertos que ha dejado las protestas a nivel nacional en apenas un mes y medio de gobierno. Boluarte manifiesta que “su gobierno está firme y su gabinete más unido que nunca”. Con esta declaración refuerza la idea de que no renunciará a la presidencia??? Quién sabe!!!

Los revoltosos prosenderistas, tienen exigencias inviables y no quieren ceder en nada ni dialogar. No quieren a la usurpadora Dina Baluarte, luego no quieren al general Williams Zapatas -presidente del Congreso-y por si eso fuera poco quieren libertad para el delincuente Pedro Castillo y su Asamblea Constituyente… La izquierda no va lograr su propósito mediante la turba violenta esta vez, se equivocaron con DINAmita Boluarte, creyendo que es Manuel Merino…

Continúan protestas en diversas regiones.

A los terroristas se les combate con «mano dura». Así lloren como plañideras todas las «guaripoleras» ayayeras del comunismo. Acá hay terrorismo y no protestas sociales, eso se combate con la fuerza, con la razón y no con discursos baratos. Estos periodistas que por lo bajo apoyan al delincuente Pedro Castillo, se olvidaron del dolor y muertes a las que sometió Sendero Luminoso al país en los años ochenta? De que lado están: con la democracia o el comunismo?

Porqué siguen con el cuento de culpar de todo los males a la derecha? Qué han hecho los presidentes, gobernadores y alcaldes de izquierda en los últimos 40 años? Acaso los dueños de moral, que predican la justicia social, luchadores anticorrupción, líderes de encabezar marchas de indignados y lavados de bandera, terminaron con las manos sucias: Toledo, Humala, PPK, Vizcarra, Sagasti, Castillo, sin contar gobernadores y alcaldes provinciales enjuiciados y en cana?

Acaso, «La ultraderecha limeña necesita azuzar el peligro del «terrorismo» como su principal carta para justificar sus constantes maniobras golpistas y autoritarias», como lo señala Isaac Bigio, hoy en Hildebrandt en sus trece? Ya pues, es un cuentazo… qué, «Baluarte hoy se alía con la misma derecha que antes la terruqueaba»? Qué, «Un movimiento de masas que recurre al derecho constitucional a la protesta es lo opuesto a sectas que perpetran atentados o asesinan individuos. Con esas imputaciones se justifica el terrorismo de Estado»? Qué, «El terruqueo deshumaniza a sus contrincantes y justifica que se les mate como ucarachas»?

Yo no creo en «huevadas», llamo a todo por su nombre, tampoco creo que el terruqueo sea la sombra que arrastramos como país.

Para esos»angelitos», que no les gusta el terruqueo, porque tiene la intención de descalificar, estigmatizar, anular, justificar y estereotipar el uso de formas violentas para frenar o descalificar a las personas que tienen pensamientos diferentes y que demandan necesidades de bienestar, justicia y equidad. Qué quiénes terruquean sienten la inseguridad de que puedan perder su «status quo» y sus privilegios y por ello generan campañas de desinformación usando todos los medios posibles, con tal de frenarlos y anularlos? Jajaja…

Cómo se le podemos decir a quienes toman carreteras, puentes y aeropuertos? Queman entidades públicas y privadas? Amenazan de muerte a pequeños empresarios a cerrar sus negocios, capturan y queman vivo a policía? Siembran terror, etc angelitos!!!