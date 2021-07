Dueño de diario La República la acusó de vandalismo sin pruebas. Le dan siete días para rectificarse

En carta notarial dirigida a Gustavo Mohme Seminario, director de La República, la activista Flor Contreras León, le exigió corregirse por una información falsa respecto a ella, donde se le acusa de vandalismo y se cita testimonios de personas no identificadas para incriminarla.

“Solicito a ustedes, señores del diario La República, que se rectifiquen de las expresiones difamatorias, injuriantes y calumniosas contra mi persona”, se lee en la misiva.

Contreras se basa en el inciso 7 del artículo 2 de la Constitución Política, respecto al derecho a la rectificación, ya que hace unos días, Mohme había ordenado poner la fotografía de la afectada en su portada, bajo el título de “Vándalos amenazan con más violencia”.

“No soy vándalo, soy una ciudadana que se expresa sin amenazar. Si ustedes afirman que amenazo y no se rectifican, me veré obligada a tomar las acciones legales pertinentes”, se lee en la carta.

Otros hechos que no tendrían pruebas, son las afirmaciones de La República “Mientras los agredían, comerciante afirma que les advirtieron que no digan nada porque si no los hacemos picadillo”, ya que no se identifica fehacientemente a la persona que hace esta imputación, quedando la sensación de que es un invento.

Contreras también critica que la hayan acusado de fujimorista y de haber “hostigado” a Piero Corvetto, jefe de la ONPE. Por ello, le da un plazo de 7 días a Mohme para que aclare la verdad.