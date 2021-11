Líder de Apple admite que tiene criptomonedas: Sin embargo, no hay planes para que Cupertino tech comience a : aceptar pagos en criptomonedas.

El CEO de Apple Tim Cook admitió durante una conferencia organizada por The New York Times que tiene criptomonedas y que ha sido un tema de interés para él «desde hace algún tiempo».

«No quiero ponerme ninguna etiqueta. Es algo que, desde una perspectiva personal, me interesa», dijo Cook según CNN. «Creo que es razonable tener [cryptocurrencies] como parte de una cartera diversificada… he estado interesado en ella por algún tiempo.»

A pesar de este interés en las criptomonedas, Cook dijo que en este momento no hay un plan para que Apple acepte esta forma de pago.

«No creo que la gente invierta en acciones de Apple para exponerse a las criptomonedas. Si quieren hacer esto, pueden invertir directamente en criptomonedas a través de otros medios», señaló el líder de Apple.

Sin embargo, el fabricante de los iPhones no tiene planes de hacerlo. Tim Cook dice que no cree que «la gente compre acciones de Apple para exponerse a las criptomonedas», agregando que, en este sentido, la compañía no adoptará monedas digitales como método de pago. «No es algo que tengamos planes inmediatos de hacer», dijo.

Por lo tanto, Apple no se une al creciente número de grandes empresas que están incorporando criptomonedas en sus operaciones, incluso si los criptoactivos merecen el interés del gerente que comanda una de las cotizaciones más valiosas del planeta.

Por el contrario, Tesla, por ejemplo, invirtió bitcoin 1,5 mil millones en bitcoin en febrero, e incluso aceptó pagos en la misma moneda para sus vehículos eléctricos. Pero en Mayo, Elon Musk se vio obligado a suspender la medida, debido a la alta huella de carbono de las transacciones de bitcoin en el blockchain.

