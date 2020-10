Según la última Encuesta Nacional de Factores de Riesgo el indicador de sal agregada en la mesa y en la cocción “siempre” o “casi siempre” se mantiene estable desde el 2013. “Si bien el consumo de sal agregada, un hábito fuertemente cultural, resulta importante para reducir estos índices, debe tenerse en cuenta que dos tercios del consumo de cloruro de sodio proviene de productos procesados o envasados, y no del salero”, subrayó Watson.

El sodio es uno de los elementos más observados, ya que, mientras las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud indican que no se debe superar los cinco gramos diarios, los argentinos consumen entre 11 y 12 gramos de sal por día.

