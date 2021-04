En el interior, lo más destacado va a un salpicadero que la marca llama Tazuna cockpit, en el que se ve un sistema multipantalla con realidad aumentada, para responder mejor a las necesidades del usuario. El techo de cristal se adapta automáticamente a la luminosidad exterior, pero el detalle que más salta es el volante de yugo, como un joystick de avión y similar al que usaba Tesla . Los técnicos de Lexus dicen que esto solo es posible porque el LF-Z utiliza un sistema de dirección sin ninguna conexión mecánica y con solo cables eléctricos que conectan el volante al piñón y la cremallera, lo que le permite girar un poco más de media vuelta a ambos lados, la única solución en la que este tipo de volante no implica limitaciones.

El fabricante japonés no especifica la química de la batería, además de que funciona con iones de litio, pero anuncia que puede recargarse a potencias de hasta 150 kW. Los dos motores alcanzan un total de 400 kW (unos 544 CV) y un par de 700 Nm, o lo suficiente para pasar de 0-100 km/h en solo 3 segundos y deslizarse hasta un máximo de 200 km/h.

