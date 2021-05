La combinación del tren motriz híbrido de Lexus con algunos adornos más deportivos da como resultado un SUV de lujo sólido, aunque predecible, compacto.

Para 2021, Lexus organizó una fiesta clave para su crossover compacto NX de 6 años. Anteriormente, se podía obtener un híbrido NX y un NX F Sport, pero no se podían combinar los dos. Eso hace que la llegada de esta línea NX 300h F Sport Black sea tan sorprendente como el lunes siguiente al domingo, aunque es un modelo de edición especial limitado a 1.000 unidades. Aún así, en su corazón, el último mashup NX es bastante cómodo y competente.

Lexus NX 300h ¿Por qué no pueden verse todos así?

Honestamente, el F Sport debería ser la cara de facto del NX. Esta parrilla de malla no solo es mucho más atractiva que la estándar, sino que el kit de carrocería F Sport añade algo de peso al parachoques delantero inferior, que tiene un ángulo ascendente bastante agresivo en el NX 300h normal y parece que alguien olvidó dibujar una barbilla. Añade unas llantas de aleación de 18 pulgadas específicas para F Sport y tendrás un aspecto sólido, a pesar de que la NX ha existido durante un tiempo.

Es posible que no tenga el aspecto llamativo de su competición Teutónica más nueva y de bordes más duros, pero el interior del Lexus NX 300h F Sport 2021 sigue siendo un buen lugar para pasar el tiempo. Los toques únicos en el interior se limitan a costuras azules en contraste, un volante con calefacción y pedales de aluminio, pero no tiene sentido jugar con el éxito. Los asientos tienen una excelente amortiguación y soporte, y la configuración elevada de la consola central significa que las miradas se alejan menos del camino.

Es un poco de la vieja escuela en que el aparamenta físico domina absolutamente el interior del NX, pero los controles tienen buena tactilidad y son muy fáciles de usar con muy poca distracción. Los cubículos y los escondites abundan, incluido mi favorito, ubicado justo delante del reposabrazos central y cubierto por un pequeño espejo de tocador extraíble. El mundo automotriz necesita más pequeños toques extraños como ese, donde nadie está realmente seguro de por qué está allí. Quiero decir, todavía hay un espejo en la visera, así que, ¿para quién es? ¿La última fila?

2021 Lexus NX 300h es fresco

Hablando de eso, algunos crossovers compactos optan por sacrificar el espacio interior en nombre de la estética, pero no el Lexus NX. No tiene el techo plano, tipo vagón de, digamos, un BMW X1, pero mi marco de 6 pies no tiene ningún problema en los asientos traseros, y con casi 43 pulgadas de espacio para las piernas, definitivamente tengo espacio para estirar los viejos gams. Si solo eres una persona o tienes una familia pequeña, los 16.8 pies cúbicos de espacio de carga del NX deberían ser suficientes, aunque el sistema híbrido ocupa un poco de espacio, reduciendo la capacidad total de 17.7 pies cúbicos en las variantes de solo gas. Si bien eso es más espacio de almacenamiento que el Mercedes-Benz GLA-Class puede reunir, está muy por detrás de competidores como el Audi Q3 (23.7 pies cúbicos) y BMW X1 (27.1 pies cúbicos).

Suavidad y gran suspensión en el deportivo – Lexus NX 300h

Lexus crea algunos de los vehículos más silenciosos y suaves en el segmento de lujo, e incluso su segundo crossover más pequeño realmente se balancea para las vallas en este sentido. Mientras que los modelos F Sport obtienen una suspensión más nítida, el NX Black Line sigue siendo uno de los vehículos más cómodos del segmento. Los baches que no son movidos por los amortiguadores transmiten poco movimiento a la cabina, y en la manera tradicional de Lexus, hay una cantidad decente de material que amortigua el sonido en todo el cuerpo, manteniendo a raya la mayoría de los ruidos no deseados de la carretera. Los gobos de modulación de pedal hacen que las paradas de limusina sean fáciles, y el giro de la dirección es el automóvil, lo que imagino es hasta qué punto sus futuros propietarios se preocupan por eso.

Es bueno que el Lexus NX 300h F Sport Black Line 2021 sea un operador suave, porque seguro que no es rápido. Al igual que todos los otros híbridos NX, la Línea Negra obtiene su movimiento hacia adelante de un 2.5 litros en línea-cuatro acoplado al hardware híbrido de Lexus para una red de 194 caballos de fuerza. Es un viejo híbrido normal, no un plug-in, por lo que su batería está limitada a un par de millas de funcionamiento solo eléctrico a velocidades sub-carretera, pero dejar el NX en modo Eco realmente pone al hidruro de níquel-metal a trabajar. En una excursión suburbana, con límites de velocidad nunca eclipsando 40 mph, corre en gran parte con electricidad durante unas pocas docenas de millas, lo que resultó en un impresionante 45 mpg. Eso es un caso de borde, sin embargo the la EPA califica esta variante NX en 33 mpg ciudad y 30 mpg carretera, que está bien para un SUV electrificado de tracción total, pero es capaz de vencer a ambas cifras con poco más que un pie ligero. La transmisión continuamente variable está tan bien afinada que básicamente se olvida que existe.

Hay modos de conducción más allá de Eco, a pesar de que es el más favorito. Eco tiene que ver con la eficiencia, por lo que las entradas del acelerador están apagadas y el tren motriz hace todo lo posible para estar en su rango más económico en todo momento. Normal, el modo predeterminado, tiene una respuesta del acelerador más firme que hace un mejor trabajo de proporcionar la aceleración posterior al semáforo, pero consume un poco en la eficiencia.

Lexus NX 300h fresco y sereno

También hay un modo Deportivo, pero ¿por qué molestarse? Sí, el NX 300h F Sport ofrece algo de deportividad, pero está claro que el Lexus subyacente todavía quiere ser fresco y sereno tan a menudo como sea posible. La línea Negra también incluye Lexus ‘ fake-engine-sound sintetizador, que afortunadamente tiene un ajuste de apagado adecuado.

Un día, no tendré que escribir sobre el maldito sistema de infoentretenimiento de Lexus, que ha estado dando vueltas en varias iteraciones durante casi una década. Su método actual de manipulación, un touchpad en la consola central, sigue siendo tan extraño y poco intuitivo como el día en que salió, ya que el cursor “se ajusta” a varias partes de la pantalla mientras el dedo sigue su rastro. Es difícil manipular sentado quieto, sin embargo, mientras se conduce.

Una pantalla de 8 pulgadas, que es lo que tiene mi probador, es estándar y está bien, balanceando la misma estética antigua en la que Lexus ha confiado durante años. Una pantalla de 10.3 pulgadas está disponible en otras versiones, lo que agrega navegación, pero no es estándar en la Línea Negra, a pesar de ser la variante NX más cara disponible. Afortunadamente, Apple CarPlay y Android Auto todavía están a lo largo del viaje sin importar qué. Simplemente agregue la capacidad táctil, por el amor de Dios, ya está disponible en el LS. ¿A quién le importa si tienes que acercar la pantalla para que la gente pueda alcanzarla? Una segunda pantalla de información más pequeña vive entre el velocímetro y el medidor de suministro de potencia, transmitiendo información relevante sobre las presiones de los neumáticos, el ahorro de combustible o el medidor de viaje.

Si hay una esquina de la tecnología en el coche que Lexus tiene claro, es la seguridad. Todos los modelos NX vienen de serie con el sistema de seguridad Lexus Plus 2.0 de tecnologías pasivas y activas. Este paquete cuenta con asistencia para mantenerse en el carril, advertencia de colisión frontal con frenado de emergencia automático, detección de peatones y ciclistas, advertencia de salida de carril y control de crucero adaptativo a toda velocidad. La NX Black Line también incluye sensores de vigilancia de puntos ciegos y de estacionamiento. La empresa matriz Toyota ha tenido mucho tiempo para refinar estos sistemas prácticos, y se muestra en su operación.

Lexus NX 300h 2021: Precio base, a partir de $47,835

En sus materiales de prensa, Lexus dice que la Línea Negra NX prioriza el deseo de sus clientes de “estilo exclusivo y valor”, pero la última afirmación es dudosa, dado que es la variante más cara por precio base, a partir de $47,835 incluyendo destino. Así también de 48,745 con algunas fripperies como protectores de borde de puerta y alféizares iluminados, que es bastante la píldora para tragar para un crossover de lujo compacto que se debe para un reemplazo. Pero en contexto, está a la par con sus competidores, todos los cuales ofrecen precios base similares y oportunidades similares para cargar los autos hasta el cielo con todo tipo de opciones.

El tren motriz híbrido del Lexus NX 300h F Sport Black Line 2021 y el enfoque en el lujo de la vieja escuela ayudan a diferenciarlo de la multitud. Si lo que busca es comodidad y eficiencia, tendrá dificultades para encontrar un mejor ajuste en el segmento de SUV compactos.