Lewandowski cerca de fichar por el FC Barcelona según las casas de apuestas

By

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Desde sus inicios el fútbol ha evolucionado en muchísimos aspectos, siendo en la actualidad un deporte de masas gracias a una excelente promoción en los distintos medios de comunicación. Grandes jugadores como Robert Lewandowski son altamente seguidos en las casas de apuestas, ya que gracias a su actuación logran que este deporte se convierta en una de las primeras opciones entre sus participantes. Así pues, el jugador de origen polaco se convierte en la tendencia actual en cuanto a grandes fichajes de los clubes de mayor renombre.

Actualmente, Robert, uno de los más importantes artilleros y punta de ataque del Bayern de Munich y de toda la liga europea, está a las puertas de formar parte de clubes legendarios como lo es el del Barcelona. Este nuevo fichaje está en boca de todos los fanáticos del fútbol europeo, quienes lo verán entre sus nuevas adquisiciones de no llegar a un acuerdo con su actual club, el cual le ofrece un nuevo contrato de tan solo un año debido a su edad. Esta sería la razón por la cual se encuentra estudiando ofertas de nuevos clubes.

Quien es Robert Lewandowski

Fue el año 2006 cuando un futuro gran prospecto del balompié europeo iniciaba su carrera profesional, cosechando gran cantidad de victorias que lo convertirían en la actualidad en uno de los jugadores más cotizado en Europa. Nace hacia finales de los 80 Robert Lewandowski en Polonia, el actual delantero del equipo de la Bundesliga alemana Bayern de Múnich. A sus 35 años de edad puede jactarse de poseer entre sus logros ser el autor de proezas futbolísticas como el triplete, cuadruplete y quíntuple conseguidos en menos tiempo en un mismo partido.

Aparte de los récords antes mencionados, Robert posee una muy completa colección de títulos y marcas obtenidos a lo largo de su carrera y que lo distinguen entre las estrellas del fútbol. Sus logros van desde su debut como profesional tanto en equipos de tercera división hasta los de primera división, entre los más destacables podemos resaltar los siguientes:

Máximo goleador en par de ocasiones en el equipo de 3.ª división Znicz Pruszków en el año 2006

Máximo goleador del Ekstraklasa 2009/2010 con el Lech Poznan, equipo de primera división de Polonia.

Dos Bundesligas consecutivas en 2010 con el Borussia Dortmund entre otros logros con este equipo.

Capitán y máximo goleador de la selección absoluta de Polonia

Es el tercer máximo goleador de la historia del campeonato alemán y segundo de la Bundesliga.

Es considerado uno de los mejores delanteros del mundo

Es el suplente que más goles ha marcado seguido a su ingreso en el partido.

Las mejores ligas europeas ponen el ojo en Robert Lewandowski

Gracias a la calidad de juego de esta estrella polaca del fútbol, son varias las ligas europeas interesadas en hacerlo formar parte de su artillería. Entre estas ligas resalta el Barcelona Futbol Club, quienes en su plantilla han figurado jugadores del más alto nivel reconocidos en todo el mundo como, Ronaldinho, Messi, Ronaldo, Xavi, Piqué, entre muchos otros. Su fichaje está lleno de polémica, ya que aparte del Barcelona están clubes tan prestigiosos como el Paris Saint Germain y el Chelsea, quienes también disputaran la incorporación del delantero a sus filas.

Así están repartidas actualmente las cuotas por equipos en las casas de apuestas para el fichaje de Robert L.

Y como era de esperarse, la intriga generada entre los fanáticos del futbol por la adquisición del cotizado delantero entre los distintos clubes europeos no pasaría desapercibida por las casas de apuestas. Y es que el futbol no solo abarca los resultados de los encuentros para apostar, también factores que van desde el rendimiento de algún jugador, las cantidades de tiros de esquina, tiros a portería, faltas, etc. Hasta futuros fichajes de jugadores en los distintos clubes, son razones para usar las casas de apuestas.

A continuación se presenta un listado con los clubes más importantes de Europa y sus probabilidades de convertir a Robert Lewandowski en su nuevo prospecto, con cuotas y probabilidades sacadas del comparador CasasDeApuestas (CDA):