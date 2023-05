Le cayó la Fiscalía a Paola Ugaz y «la tesorito» Sigrid Bazán

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Las dos escupieron al cielo y les cayó tremendo pollazo…

PAOLA UGAZ Y SIGRID BAZÁN DOS PERIODISTAS QUE SE LLENABAN LA BOCA DIFAMANDO A KEIKO FUJIMORI Y VARÍAS POLÍTICOS MÁS… HOY ESTÁN SIENDO INVESTIGADAS POR LA FISCALÍA LAVADO DE ACTIVOS LA UNA Y LA OTRA POR ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y POR ORGANIZACIÓN CRÍMINAL.

Desde el 2021 ya algunos medios de comunicación ya tenían información relevante acerca de la periodista de IDL-R, Paola Ugaz, incluso existe fiscales comprometidos en esos casos.

La Fiscalia conoce muy bien el tema, es por eso que sus camaradas están haciendo todo lo posible para desprestigiarla y así hacer creer a la población qué se trata de persecución política.

Lo real es que, cuando los caviares son investigados por delitos comunes presuntamente cometidos por ellos, inmediatamente alegan persecución política. Siempre fue así y siempre lo será.



UGAZ ESTÁ SIENDO INVESTIGADO POR ASOCIACIÓN ILÍCITA ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO.

1. NO QUIERE QUE LA FISCALÍA LA INVESTIGUE SE REHÚSA ABRIR SU SECRETO BANCARIO Y COMUNICACIONES.

ENTRÉ LOS MOTIVOS QUE TIENE FISCALÍA ESTÁ QUÉ UGAZ NO EXPLICA CÓMO CON UN SUELDO DE 5,400 SOLES MENSUALES OBTUVO UNA LÍNEA DE CRÉDITO DE 92 MIL SOLES? ¿CÓMO Y CON QUÉ ACREDITÓ SU SOLVENCIA PARA EL PAGO DE DICHA LÍNEA DE CRÉDITO? NO EXPLICA CÓMO PAGO SU LÍNEA DE CRÉDITO CON 5 % DE INTERESES 95 MIL SOLES Y MANTENÍA AL MISMO TIEMPO SU HOGAR?

2. NEGÓ TENER UNA TARJETA DEL BANCO PICHINCHA Y DESPUÉS TUVO QUE ACEPTAR QUE LA TENÍA.

3. LE COMPRÓ UN TERRENO EN MALA A SU AMIGO PEDRO SALINAS VALORIZADO EN 700 MIL SOLES CON UN CRÉDITO HIPOTECARIO OTORGADO Y DESEMBOLSADO POR EL INTERBANK CONTRA UNA HIPOTECA NO INSCRITA QUE NO CONSTITUYE UNA GARANTÍA ALGUNA. 4. Y LO MÁS INDIGNANTE VIAJES REALIZADOS AL EXTRANJERO DESDE EL 2013 HASTA EL 2020 CON SU CÓNYUGE Y NO EXPLICA CÓMO SOLVENTARON LOS PASAJES Y ESTADÍAS ASÍ CÓMO TAMPOCO DICE EL MOTIVÓ DE ESOS VIAJES?

Ahora, si el predio no se inscribió es que a lo mejor era contra garantía líquida. Ojo que puedes tener la garantía en un banco en Perú o en el extranjero. Porque hasta ahora no conozco un crédito hipotecario que no se ponga en prenda la propiedad.

Cómo si fuera poco, sus dos hijos estudian en el colegio más caro de Lima. Con todo esto, la UGAZ no tiene escapatoria, su pinky y socio SALINAS, lo mismo. Con Pablo Sánchez y Zoraida en la Fiscalía estaban cómodos y felices… ahí tenían blindaje.

A otra que se le viene la noche es a la «revolucionaria de ventana», la Fiscalía abrió investigación preliminar a Sigrid Bazán por lavado de activos en agravio del Estado! Cómo se compró dos inmuebles uno en el 2013 y otro en el 2020??? Congresista comunista con rabo de paja que engaña a la gente humilde con seudo apoyo y lucha contra la pobreza y corrupción.

«ContraCorriente» presentó el documento oficial, sellado y firmado por Luz Elizabeth Peralta Santur, titular de la Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos, quien ordena iniciar investigación preliminar por 90 días en contra de la congresista Sigrid Tesoro Bazán Navarro, por la presunta comisión del delito de lavado de activos, en agravio del estado.