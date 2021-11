La“Woman del Callao”, ofende al presidente Castillo durante marcha pro vacancia

By

CHIM PUM CALLAO !!! La tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, que promueve la moción de vacancia presidencial ante cientos de manifestantes, señaló “Si me permiten, tengo unas palabras que le quiero decir mirándolo a los ojos y sin miedo al presidente Castillo: Presidente Castillo, vete al carajo”

La comisión de ética del congreso debería de actuar y sancionar a la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos. ¿Hasta cuándo tanta pestilencia?, ¿Hasta cuándo esta energúmena tendrá libertad para ofender al Presidente en la marcha organizada por Rafael López Aliaga, de Renovación Popular con palabra soez? ¿Se puede esperar algo más de la congresista Patricia Chirinos, cuyo ombligo político es Chim Pum Callao, organización criminal con todos sus cabecillas Alex, Félix, Juan y Albrecht?

Perdón ¿De tal palo, tal astilla? Bueno, es el nivel en el que fue educada por su padre Enrique Chirinos Soto, que en diciembre de 1999, el entonces congresista visito a Vladimiro Montesinos, el corrupto exasesor de Alberto Fujimori. La cita fue grabada por Montesinos en el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). En la reunión, el parlamentario le dijo al “tio Vladi” cuando me has llamado. Ahí he estado, y le solicitó ser incluido en la lista electoral Perú 2000, con la que Fujimori pensaba reelegirse nuevamente. ¡Son cosas que vienen de casa!

Es evidente que cada quién marcha por lo que quiere y cree y se respeta. Vivimos en Libertad, todos son Libres de Marchar, aun así te pongan movilidad, te den un libreto, polos, pancartas y los organizadores inviertan harta plata en publicidad en casi todos los medios, pero no tiene derecho de confundir a la gente que la marcha es por la democracia, cuando de por medio defienden otros intereses. ¿Qué se ha ganado con esta marcha por la vacancia en Campo de Marte que ha sido NUEVAMENTE, un FRACASO. Prometían miles y llegan a las justa 1000 personas.

Debe quedar claro, que exigir una vacancia presidencial no es golpe de Estado. Golpe es cuando se quiere sacar a un Presidente sin causal constitucional; tal como lo hicieron con Manuel Merino, organizado por los morados y rojos. Nadie en la marcha en Campo de Marte quiere que se violente nuestra Constitución: quieren hacer escuchar su voz de protesta, por todos los escándalos que sacuden al gobierno.

En el estrado en donde se encontraba la congresista, además de López Aliaga, la acompañaron sus colegas de bancada Alejandro Cavero y Adriana Tudela. También estuvieron presentes exlegisladores como Lourdes Flores Nano del PPC y Ricardo Burga de Acción Popular y figuras de la farándula. Tengo la percepción que los otros partidos y organizaciones representativas no han apoyado esta marcha por el figuretismo de Porky y la chica del Callao, además no tienen idea y sus mensajes son sosos y repetitivos.

NO TODO SE CONSIGUE METIENDO LA MANO AL BOLSILLO, SINO HAY CONCENSO Y LOS ELEMENTOS ESTRATEGICOS DEL MENSAJES NO SON CLAROS Y CONGRUENTE CON LO QUE SE QUIERE SIN LLEGAR A LA OFENSA.