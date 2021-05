De México a Argentina, miles de latinoamericanos están reservando vuelos a Estados Unidos para beneficiarse de una de las campañas de vacunación más exitosas del mundo.

Un anuncio de una agencia de viajes ofrece promociones para que los mexicanos viajen a los Estados Unidos (EE.UU.) para recibir la vacuna contra la covid-19. “¿Quieres la vacuna contra la covid-19? ¿Tiene una visa para ingresar a los Estados Unidos? Contacta con la gente”, dice el anuncio.

Desde México hasta Argentina, miles de latinoamericanos están reservando vuelos a Estados Unidos para beneficiarse de una de las campañas de vacilación más exitosas del mundo, mientras que el camino de la vacilación en sus países camina lentamente.

América Latina es una de las regiones más afectadas por la pandemia de covid-19, con el número de muertes cerca de superar el millón este mes, y muchos no quieren esperar tanto tiempo para su turno en la cola de vacunas.

Algunas personas están haciendo el papeleo ellos mismos, mientras que otros usan agencias de viajes, que responden ofreciendo paquetes que proporcionan una cita para la duda, vuelos, estadía en el hotel e incluso algunos extras como pases de la ciudad y tours de compras.

Gloria Sánchez, de 66 años, y su esposo, Ángel Menéndez, de 69, viajaron a finales de abril a Las Vegas con el objetivo de tomar la dosis única de la vacuna de Johnson & Johnson.

“No confiamos en los servicios de salud pública en este país”, dijo Sánchez, ahora de vuelta en México. “Si no hubiéramos viajado a Estados Unidos, donde me sentí un poco más cómodo, no me habría vaciado aquí.”

Un agente de viajes en la Ciudad de México organizó un viaje y un asociado en Las Vegas llevó a cabo el proceso en el lado norteamericano, dijo Sánchez.

El asociado en los Estados Unidos arregló un tiempo para que fueran vaciados, y luego los llevó a un centro de convenciones en Las Vegas, donde introdujeron a sus pasajeros mexicanos y recibieron las dosis.

“Decidimos convertir el viaje en un pase de vacaciones y nos quedamos una semana, caminamos como locos, comimos una comida muy cara pero buena, y también hicimos compras”, dijo.

Si bien la demanda se está disparando, los precios de los vuelos desde México a los Estados Unidos han crecido en un promedio de 30% a 40% desde los maullidos de marzo, dijo Rey Sánchez, quien dirige la agencia de viajes RSC Travel World.

“Hay miles de mexicanos y miles de latinoamericanos que han ido a Estados Unidos a vaciarse”, dijo la agencia de viajes, y agregó que los principales destinos fueron Houston, Dallas, Miami y Las Vegas.

No se pudo encontrar datos oficiales sobre el número de latinoamericanos que están viajando a los Estados Unidos en busca de vacunas. Los viajeros por lo general no declaran “vacío” como una razón para el viaje.

La Embajada de Estados Unidos en Perú informó recientemente en Twitter que las personas pueden visitar los Estados Unidos para recibir tratamiento médico, incluidas las vacunas.

En Argentina, un anuncio en la ciudad de Buenos Aires, los detalles, o el costo se estima en ser vacunados en Miami billete de avión A$ 2 mil millones, con el hotel por una semana es de$ 550, comida, y$ 350 para el alquiler de un auto por$ 500, se han estudiado en tres muestras de de$ 0 por un total de alrededor de US$ 3,400.

Los latinoamericanos que viajaron con una visa de turista a Estados Unidos, dijeron que podrán ser vaciados con documentos de identidad de sus países de origen.