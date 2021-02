Una mentira repetida mil veces se convierte en verdad

Esta frase se le atribuye a Joseph Goebbels, no hay evidencia certera de que haya sido su autor, pero definitivamente sí es una buena síntesis de lo que este propagandista hizo durante la Segunda Guerra Mundial. Tan eficaz fue su labor, que incluso hoy en día hay quienes todavía defienden las “verdades truchas” del Tercer Reich.

Resultó tan exitosa la labor de Goebbels, que sus mecanismos han sido copiados reiterativamente hasta la fecha por muchos líderes del mundo, que se valen de las mentiras como medio para manipular las mentes de las personas sobre las que quieren influir y así lograr que acepten lo inaceptable y secunden planes que siguen el interés de unos pocos. Los grandes sectores del poder se dieron cuenta, gracias a la experiencia nazi, de que las sociedades eran capaces de creer en cualquier mensaje si este era presentado de la manera adecuada a través de los medios de comunicación, bastaba con hurgar en los miedos, los odios y las inseguridades. Luego construir una “verdad trucha” conveniente y repetirla hasta la saciedad y eliminar a sus enemigos. Aquí lo hizo Vladimiro Montesino y el mitómano Martin Vizcarra contra Alan Garcia.

El expresidente, Alan Garcia, fue perseguido, acosado sin pruebas, sustentado en conjeturas en suposiciones y sin respaldo material, por el infamante Vizcarra y sus “fiscaletes”, además vilipendiado por una gavilla de comunistas y enemigos de la derecha recalcitrante, como si fuera poco desprestigiado por gallinazos sin pluma de la prensa prostituta con evidente sevicia «Una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad», e hicieron creer al pueblo que todo lo que decían era verdad y debería de pagar.

Alan Garcia, fue el político más investigado del Perú en los últimos 30 años, por supuestos casos de corrupción pero nunca pudieron probarle nada. En el caso Odebrecht, Jorge Barata: “Alan García es una víctima de todo este proceso y todos lo van a saber, es inocente y nunca hice negocios con el”, ni lo revelado por Barata en el reportaje de Cuarto Poder Canal 4, era suficiente para comprobar que Alan García nunca entró en malos manejos con ningún funcionario de la empresa brasileña ni con Marcelo Odebrecht.

“Lo que tengo es absolutamente fruto de mi trabajo”, lo dijo y repitió en varias oportunidades. Sin embargo, después de estas afirmaciones, dos fiscales y la Diviac ingresan a la vivienda del expresidente Alan García, con engaños. Un castillo de naipes? Respuesta direccionada del mitómano Vizcarra, para evitar su caída en las encuestas persiguiendo a los políticos so pretexto de la lucha contra la corrupción? Peligro de fuga, por el hecho de buscar asilo en la embajada de Uruguay? La Fiscalía se excedió al solicitar la prisión preventiva 10 días.

El circo estaba preparado e incluso Vizcarra había citado a los ministras a las 6:00 am en Palacio gobierno, ya Canal 4 estaba con sus cámaras listos para armar el show en la casa del expresidente. García se disparó en la cabeza y murió poco después en un hospital. Obligado por su elevado su ego prefirió acabar con su vida antes de verse humillado, esposado y exhibido por sus enemigos. García sabía que iba a ser muy difícil salir en libertad por lo que significaba, era consiente que estando en la cárcel todo iba ser más fácil para el gobierno de Vizcarra, sin oposición.

El suicidio de Alan García es producto de los excesos del Ministerio Público y del Poder Judicial, no me cabe ninguna duda, más aún cuando es tan evidente que la mayoría de medios de comunicación se convirtieron en jueces y fiscales, en lugar de respetar la Constitución, los derechos humanos y la presunción la inocencia de alguien, prefieren acusar. Peor aun cuando las autoridades no dan a los acusados la posibilidad abierta de demostrar su inocencia. Se arman teorías en base a sus posiciones, y producto de ello condenan. Lo único que buscan son titulares y no la verdad. Cuando los jueces no tienen las intenciones de hacer justicia, reproducen abusos para que nadie los critique.

Alan García, fue el presidente más joven del Perú, seducía a multitudes con el embrujo de sus palabras y sus balconazos en Palacio, encarnó la esperanza histórica de un pueblo al llevar al Sillón de Pizarro por primera vez al partido legendario y popular de Haya de la Torre a quien nunca se le había permitido gobernar. Su carisma, su juventud y audacia atrajeron la atención más allá de nuestras fronteras. Fue llamado incluso el “Kennedy de América Latina”. Lo cierto es que también murió con un balazo en la sien, aunque Alan fue quien disparó el suyo.

Lo único que falta decir a la prensa vendida, que Alan Garcia es culpable de la incapacidad e ineptitud de Ollanta Humala, PPK, Vizcarra y ahora Sagasti se tiraron el piloto automático y fregaron a todos los peruanos, las cifras no mienten. Apelan a la desinformación y maquillaje de un periodismo canallesco de plumíferos, cleptómanos y sinvergüenzas, que publicitan el odio político entre peruanos. En vez de aclarar y señalar que apartir de la década de los 2000, la economía peruana despegó con fuerza con el “piloto automático”. Con alto y bajos, el crecimiento económico promedio en el país durante las últimas dos décadas fue del 4,9% , un resultado muy superior al de la gran mayoría de los países latinoamericanos:

1.Que hubo un ciclo impulsado por los altos precios de las materias primas en los mercados internacionales, donde Perú aprovechó sus exportaciones mineras para abrirse camino.

Que en su segundo gobierno, Alan García se caracterizó por promover la inversión extranjera y local, y mantener la política de integración comercial a nivel global promoviendo la firma de nuevos Tratados de Libre Comercio (TLC) con otras economías como, Estados Unidos a los que siguieron los realizados con Chile, China, Canadá, Singapur, la EFTA (Suiza, Liechtenstein, Islandia y Noruega), Tailandia, Corea del Sur, México y la Unión Europea,etc, etc, Fuerte crecimiento: En esos cinco años del segundo Gobierno de García, “la economía creció de manera importante y sostenida”, en parte gracias al boom del precio de los metales a nivel internacional. Y el líder aprista tuvo la suerte de dirigir el barco justo en el pico de esa ola.

4. El PBI creció casi 8% en su primer año (2006) y para los dos años siguientes, bordeó el 9%; aunque por efectos de la crisis mundial, en 2009 se creció en 1,12% y en 2010 se elevó a 8,78%. En promedio, el PBI creció durante los cinco años en 7.2%.

Vale recordar que en medio de la crisis económica mundial del 2008 que sacudió a los principales mercados del mundo, la economía peruana se mantuvo sólida, gracias a la confianza del sector empresarial.

6. El gobierno de Alan Garcia, para dolor de sus enemigos, dejó unas reservas internacionales netas por US$ 47.059 millones, según el Banco Central de Reserva (BCR), en los pasillos de los organismos internacionales se hablaba de una rising star , algo así como una estrella emergente. Con más de 153 mil obras.

7. La apertura comercial permitió que las exportaciones peruanas tanto tradicionales como no tradicionales vivieran una etapa de bonanza.

El crecimiento económico de ese quinquenio y los programas sociales también permitieron que la pobreza en el Perú se redujera de 49% en el 2006 hasta 27.8% en el 2011, año en el que tomó la posta el expresidente Ollanta Humala. Sin, embargo durante su segundo Gobierno el expresidente tuvo que enfrentar un gran número de conflictos socio ambientales en las zonas de influencia donde se desarrollaban los proyectos minero, de hidrocarburos o eléctricos.

El gobierno del inepto presidente Vizcarra, nos ha colocado como el peor país del planeta en desastre económica y el país con más muertos por el covid19, con más de un millón de empresas quebradas, más de 7 millones de peruanos perdieron su trabajo, hoy 80% de peruanos son informales, más de US$ 36 mil millones para combatir la pandemia con horrorosos resultados…

Es evidente que con el expresidente Alan Garcia, y toda su experiencia de gobierno ahora estaríamos hablando de mejores resultados frente a la pandemia y no con los resultados que horrorizan a los peruanos y al mundo entero más de 100 mil muertos, el Perú está considerado como el peor país que ha enfrentado al Covid-19. Pero no faltan los imbéciles que siguen repiten como loro, los titulares de la prensa prostituta y aseveraciones de caviares-morados contra García. Mientras el país, está intoxicado de pasiones extremas y abandonado a su suerte, los sabandijas y sanguijuelas no perdonan el exitoso segundo gobierno de García, donde construyó 31 hospitales, mientras los ineptos como, Martin de Vizcarra y Francisco Sagasti no saben comprar ni una incubadora. Alan, priorizó la salud y educación de los peruanos, por ello se construyeron muchos colegios y hospitales, no puso peros jamás! Esa es la diferencia entre un estadista y politiqueros de pacotillas.

Aquí les dejo los medios del probado delincuente JOSÉ GRAÑA MIROQUESADA que el fiscal Pérez argumentó y defendió su libertad y que es principal corruptor en la historia del país y que la prensa ni los periodistas lo tocan, por que es su jefe. El día que él este preso y purgando condena el Perú será libre realmente, sus medios de comunicación se orquestaron con Vizcarra para perseguir a Alan García, se preguntan porqué, que hay detrás, y ¿Crees que después de robarle miles de millones de dólares a los peruanos tiene buenas intenciones con el país?

JOSÉ GRAÑA MIRÓ QUESADA, EL SOCIO PERUANO DE ODEBRECHT, ES DUEÑO DE TODOS ESTOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

– El Comercio

– América Televisión

– Canal N

– Estudios América

– Perú 21

– Correo

– Trome

– Gestión

– Ojo

– El Bocón

– Depor

– Fusión Gourmet

– Revista Amauta

– EC Jobs

– Grupo Plural TV

– Inmobiliaria El Sol del Perú

– Orbis Ventures

– Prensa Popular

– Producciones Cantabria

– Punto y Coma Editores

– Vigenta Educación

– Zetta Comunicadores del Perú

– Peru.com

– Club El Comercio

– Neoauto

– Prensmart

– EC Jobshark

– Coney Island

– Data Imágenes

(Fuente Wikipedia)

Además es dueño de la constructora GRAÑA Y MONTERO que junto a ODEBRECHT y algunos políticos corruptos le han costado a TODOS LOS PERUANOS 55 MIL MILLONES DE DÓLARES en sobrecosto de obras desde TOLEDO hasta VIZCARRA.

EL SEÑOR JOSÉ GRAÑA ESTA LIBRE Y FELIZ EN ESPAÑA… SE FUGÓ (nadie te lo dijo verdad)

Ahora pregúntate…

¿Quién cae si cae el señor GRAÑA?

¿La prensa peruana te dice la verdad?

¿Qué fiscal intenta destapar la corrupción?

¿Qué fiscal intenta ocultar la corrupción?

¿Qué cortina de humo te ciega hoy día?

¿SON IMPARCIALES LOS PERIODISTAS DE ESTOS MEDIOS?