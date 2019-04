Las Tiendas Apple Ahora la Realización de Anker USB-a de C PowerCore de la Fusión de la Batería y el Cargador

Hace falta certificación UL igual que la mayoría de sus cargadores en amazon?

Gracias por el artículo, SEÑOR Acaba de comprar el modelo negro. Será entregado el viernes. 🙂 Un bonito accesorio para mi nuevo iPad mini 5.

¿Cómo te gusta el mini 5? Acabo de recibirlo y el pensamiento de intercambio para un iPad Pro, pero siento que es demasiado para mis necesidades.

Es mi primer mini y realmente me gusta. Creo que es el tamaño perfecto para la portabilidad (alrededor de la casa y fuera) por no hablar de la relación de pantalla con capacidad de pantalla dividida. También es muy rápido. Tuve el iPad Air años y deseo que yo había probado el mini. Estoy muy contento, tengo la versión celular. Muy contentos. Tengo un MB y el mini se adapta muy bien entre la XS Max y MB. No me veo volviendo a una de tamaño completo iPad en cualquier momento pronto (a menos que haya una muy barato venta y me dieron un solo uso).