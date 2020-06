El argentino revela que estuvo cerca de dejar Turín el verano pasado.

Paulo Dybala reveló que estuvo cerca de salir de Juventus el verano pasado y que eso no sucedió sólo porque el mercado cerró y “ya no hay tiempo”.

“Juve no contaba conmigo, no quería que siguiera aquí en Turín. Ahí fue cuando me contactaron y había algunos clubes interesados. Entre ellos o Manchester United y Tottenham, después o PSG. No hablamos directamente, pero hubo conversaciones entre los clubes. De todos modos, mi intención era quedarme. No había sido un año positivo, así que no quería salir con esa imagen, porque sabía lo que había dado tantos buenos momentos al club que no era justo. No fue fácil, porque la intención de Juventus era otra, pero después del cierre del mercado, ya no había tiempo y con la llegada de Sarri crecí mucho”, reveló o avanzado argentino a CNN, palabras que habrán dejado al club italiano en estado de agitación. Y abrió la puerta al posible interés del… Barcelona:

“Soy feliz en Juventus, pero ¿a quién no le gustaría jugar no Barça? La renovación no depende sólo de mí. ¿Nuevo contrato? Esperamos”, afirmó Dybala, que no oculta ni encanto con la posibilidad de actuar en el mismo club que el compatriota Messi, pero no olvida a Christian Ronaldo.

“La verdad es que Barcelona es un club extraordinario y con Messi aún puede ser más grande. Pero Juve también es increíble, enorme, llena de historia y con grandes jugadores. Hay suficiente calidad para hacer dos equipos y tener la posibilidad de jugar con Buffon y Ronaldo… Eso hace que el club sea aún más grande”, remató la “joya”, citado por la prensa italiana.