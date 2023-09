Fotografía galardonada con el segundo premio en la categoría: Protecting Our Planet

Fotografía ganadora en la categoría: Protecting Our Planet Esta fotografía captada por Roberto García-Roa, biólogo evolutivo y fotógrafo conservacionista de la Universidad de Lund en Suecia, muestra los esfuerzos del Centro de Conservación de chimpancés de la República de Guinea para proteger nuestro planeta y promover el desarrollo de las comunidades locales. García-Roa explica que «este proyecto de apicultura sostenible, emprendido en los pueblos a las afueras de Faranah, muestra una solución inspiradora para combatir la deforestación causada por la cosecha tradicional de miel de abejas silvestres». «Al cultivar su propia miel, estas personas evitan la tala de árboles y aumentan la producción», añade. «Lo que hace que esta iniciativa sea aún más excepcional y que parte de los ingresos generados se destina a la conservación de los chimpancés».

La imagen forma parte de una serie tomada a través de fotografías de vehículos aéreos no tripulados, documentando la autopsia y produciendo un modelo 3D de la ballena utilizando técnicas fotogramétricas.

Fotografía galardonada con el segundo premio en la categoría: Research in Action Varios investigadores realizan una autopsia a una ballena jorobada varada que lamentablemente falleció. El profesor Paul Thompson, de la Universidad de Aberdeen, en el Reino Unido, quien envió la fotografía captada por James Bunyan, De Tracks Ecology, explica que, «después de la caza de ballenas, la recuperación de las ballenas jorobadas del Atlántico Norte ha resultado en un aumento de avistamientos de esta especie en las aguas costeras del Reino Unido, algo que también aumenta el riesgo de varamientos en las aguas costeras». En mayo de 2023, esta joven ballena quedó varada en la Reserva Natural Nacional Loch Fleet, en la región noreste de Escocia, llamando la atención de la comunidad científica que, tras la autopsia, confirmó que la causa más probable de su ahogamiento había sido haber quedado atrapada en redes de pesca.

La impresionante imagen de un hongo poroso anaranjado e invasor, conocido como Favolaschia calocera, que destaca las potenciales amenazas que la especie puede representar para los ecosistemas australianos, ha ganado a Cornelia Sattler, investigadora de la Universidad de Macquarie, en Australia, el premio absoluto del concurso de fotografía BMC Ecology and Evolution.

