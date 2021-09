Las MEJORES APPS PARA LIGAR del 2021 DESCARGALO YA!

Las MEJORES APPS PARA LIGAR.- Listo para saltar en el mundo de las aplicaciones de citas en línea? Este es el mejor lugar para empezar.

Las mejores aplicaciones de citas de 2021

APPS PARA LIGAR.- El día de San Valentín está prácticamente aquí! Si bien todas las personas solteras se toman un momento para suspirar en voz alta, recordemos que todavía hay tiempo para encontrar el amor (o incluso algo informal) antes de las vacaciones.

Con eso en mente, aquí están las mejores (y OK-est) citas aplicaciones para probar. Mis recomendaciones se basan principalmente en mis propias experiencias de aplicación de citas como mujer. Haz de eso lo que quieras.

Bumble

APPS PARA LIGAR.- Bumble es básicamente Yesca para las mujeres… y con un temporizador. Bumble requiere que las mujeres envíen un mensaje primero y si el chico no responde el mensaje dentro de las 24 horas, pierde la coincidencia potencial. Porque esa es la única cosa que mi vida amorosa realmente estaba perdiendo plazos arbitrarios.

El temporizador está diseñado para fomentar el contacto, y algunas personas realmente aprecian esa característica. Pero si eres alguien que pospone, Bumble puede no ser para ti. Además, debido a que las mujeres deben enviar mensajes primero, Bumble tiende a eliminar a los machos ligeramente más inseguros.

Sin embargo, la tasa de hombres demasiado seguros tiende a ser mayor de lo que he visto en otras aplicaciones. Bumble también tiene una función BFF, pero eso no es realmente el enfoque de una galería de aplicaciones de citas, así que lo guardaré para otro momento.

Hinge

APPS PARA LIGAR.- Hinge finalmente me ganó, convirtiéndose en mi aplicación de citas favorita en 2019. Originalmente, la aplicación se centró en las conexiones comunes y amigos mutuos que usted y un socio potencial compartieron en Facebook, que era un truco que nunca me vendieron. Pero desde entonces se ha alejado de este modelo.

Hinge ha diseñado la aplicación para que los perfiles de usuario sean más atractivos (y útiles) que en aplicaciones como Tinder. Usted tiene la opción de mostrar una gran cantidad de información útil que podría ser un factor decisivo: sus inclinaciones políticas, su religión, su frecuencia de consumo de alcohol o incluso su nivel de interés en tener hijos algún día. Y las indicaciones proporcionadas por Hinge ayudan a crear perfiles más atractivos.

El eslogan actual de Hinge es simplemente “Diseñado para ser eliminado”, y si lo que estás buscando es una relación seria, esta es la aplicación de citas que recomendaría.

Tinder

Ya sea que esté buscando una conexión o una LTR (relación a largo plazo), Yesca lo tiene cubierto. Es básicamente la primera parada para aquellos que entran en el mundo de las citas. Si quieres jugar las probabilidades cuando se trata de citas en línea, es probable que tenga que estar deslizando donde todo el mundo está deslizando.

En el lado positivo, los perfiles son breves, lo que le permite tomar decisiones rápidamente. La desventaja es que los perfiles cortos hacen que sea más difícil averiguar lo que la gente está buscando. Saber muy poco sobre una persona también puede hacer que la mensajería inicial sea más desafiante. Tendrá que vadear a través de un mar de perfiles, lo que hace que sea fácil pasar por encima de las personas que podría haber dado una oportunidad en diferentes circunstancias.

OkCupid

APPS PARA LIGAR.- OkCupid, cómo me confunde. Tengo amigos que han conocido cónyuges a través de OkCupid. Mi última relación seria vino de OkCupid. De hecho, he estado en OkCupid, de vez en cuando, durante aproximadamente los últimos 11 años. Los perfiles son mucho más profundos que la mayoría de los sitios de citas, y si responde a una serie aparentemente interminable de preguntas, escupirán una relación porcentual de Partido/enemigo razonable en los perfiles para ayudarlo a medir la compatibilidad.

Los cambios en el último año han hecho que OkCupid se parezca un poco más a Tinder, centrándose más en deslizar y eliminando la capacidad de enviar mensajes a un usuario sin coincidir con ellos primero. Aún puedes enviar un mensaje, simplemente no aparecerá en la bandeja de entrada del destinatario a menos que coincidas.

Porque ¿a quién no le gusta enviar un mensaje reflexivo a alguien que tal vez nunca lo vea? Sin embargo, OkCupid ha señalado que estos cambios ayudaron a reducir el número de mensajes ofensivos que recibieron los usuarios, lo que podría no ser lo peor.

Coffee Meets Bagel

APPS PARA LIGAR.- Coffee Meets Bagel espera ofrecer a los usuarios partidos de mejor calidad enviando partidos seleccionados, o” Bagels”, cada día al mediodía. Sugieren rompehielos para los primeros mensajes y los perfiles son más profundos que Tinder. Para las personas que les gusta un poco más de mano, CMB no es la peor opción. Sin embargo, sentí que la aplicación era confusa de usar; demasiadas características y demasiados trucos. No debería tener que buscar tutoriales en línea para averiguar cómo usar una aplicación de citas. ¿Y por qué llamar a cerillas Bagels?

También me decepcionaron las notificaciones, que eran un poco demasiado insistentes y fuera de contacto para mi gusto. CMB estaba constantemente” suavemente “recordándome a los usuarios de mensajes que había emparejado con y me encontré desactivando la aplicación después de recibir una notificación de la misma que decía,” Mostrar [Nombre del partido] quién es el jefe y romper el hielo hoy!”¿ Soy solo yo o es raro insinuar que una posible relación futura debería tener una dinámica de poder jerárquico? Al final del día, tengo amigos que han tenido buenos partidos en CMB, pero no es mi aplicación favorita.

Happn



APPS PARA LIGAR.- Happn te empareja con personas que están cerca físicamente. Es un concepto genial y útil para las personas que quieren conocer a alguien de una manera más orgánica. Dicho esto, nunca he conocido a una sola persona que realmente use la aplicación.

Dentro de las primeras tres horas de registro, Happn me dio la bienvenida con 68 usuarios con los que dijo que me había cruzado, a pesar de que no había salido de mi apartamento en todo el día. Podría ser útil si estás buscando salir con tus vecinos inmediatos (o conductores de Uber), pero me cuesta ver por qué esto es un gran empate cuando competidores como Yesca ya muestran la distancia entre usted y otros usuarios.

Francamente, si viera a un chico guapo en una cafetería, preferiría acercarme a él antes que comprobar si está en Happn. La aplicación parece diseñada para personas que no quieren usar citas en línea, pero que tampoco quieren acercarse a las personas en la vida real. Elige un carril.

The League

APPS PARA LIGAR.- The League es una “aplicación de citas de élite” que requiere que se aplique para obtener acceso. Su puesto de trabajo y la universidad a la que asistió son factores que la Liga considera cuando se aplica, por lo que tiene que proporcionar su cuenta de Linkedin.

Las grandes ciudades tienden a tener largas listas de espera, por lo que es posible que te encuentres girando los pulgares a medida que tu solicitud pasa por el proceso. (Por supuesto, puede pagar para acelerar la revisión.) La exclusividad puede ser un empate para algunos y un desvío para otros. Déjame desmitificar la aplicación para ti: He visto la mayoría de los perfiles que me encuentro en la Liga en otras aplicaciones de citas. Así que al final del día, es probable que veas las mismas caras en Tinder, si no eres lo suficientemente élite para la Liga.

Her

APPS PARA LIGAR.- La mayoría de las aplicaciones de citas son bastante LGBTQ inclusive. Aún así, es bueno tener una aplicación para llamar a su propia. Está diseñada para mujeres lesbianas, bisexuales y queer. La aplicación tiene un propósito valioso, pero generalmente tiene algunos errores y fallas que lo hicieron frustrante para mi uso.

La mayoría de mis amigas queer me han dicho que encontraron que la aplicación estaba bien, pero generalmente terminan de nuevo en Tinder o Bumble. Aún así lo revisé regularmente durante algún tiempo y tuve algunas conversaciones agradables con seres humanos reales. ¿Y no es eso todo lo que realmente estamos buscando en una aplicación de citas?

Clover

Clover trató de ser la versión a la carta de citas en línea: básicamente se puede pedir una fecha como lo haría una pizza. También tiene porcentajes de coincidencia basados en la compatibilidad, aunque no está del todo claro cómo se calculan esos números.

Yo estaba en el Trébol durante bastante tiempo, pero había olvidado que incluso existía hasta que empecé a tirar esta lista juntos. Sentí que era un híbrido menos exitoso de OkCupid y Tinder, y también sentí que la base de usuarios era bastante pequeña, a pesar de que vivo en un área urbana con muchas personas que usan una amplia variedad de aplicaciones de citas. Clover dice que tiene casi 6 millones de usuarios, el 85 por ciento de los cuales tienen entre 18 y 30 años.

Plenty of Fish

Plenty of Fish lanzado en 2003 y se nota. El problema que me encuentro una y otra vez es que POF está lleno de bots y estafas, a pesar de que puede tener la mayoría de los usuarios de cualquier aplicación de citas. Los problemas de POF no significan que no puedas encontrar amor en él, pero las probabilidades pueden estar en tu contra. A menos que te gusten los bots.

Match

Match tiene una versión gratuita, pero el consenso general es que necesita una suscripción de pago para tener suerte. Eso es una resaca de los primeros días de citas en línea, al pagar por la membresía a un sitio significaba que usted era serio acerca de establecerse.

Pero mis amigos y yo hace mucho que llegamos a la conclusión de que usted podría ser un poco demasiado ansioso por encontrar un otro significativo si usted está pagando para obtener fechas, particularmente dada la abundancia de aplicaciones de citas gratuitas. Definitivamente hay características de pago en algunas aplicaciones de citas que valen la pena el precio, pero todavía no he sido capaz de justificar el desembolso de dinero por amor.