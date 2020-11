Según el estudio, aunque la persona puede pensar que las interrupciones continuas no la molestan, las afectan a un nivel fisiológico.

No es solo la productividad lo que socava las numerosas interrupciones en el trabajo, no. Un estudio recientemente publicado en la revista científica Psychoneuroendocrinology encontró que ser interrumpido a menudo n Según el estudio, aunque la persona puede pensar que las interrupciones continuas no la molestan, las afectan a un nivel fisiológico. este entorno aumenta los niveles de la hormona del estrés, el cortisol.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores suizos reclutaron a 90 participantes, 44 mujeres y 46 hombres, de entre 18 y 40 años, que se dividieron en grupos.

Cada uno de los voluntarios ocupó un escritorio con computadora para realizar tareas de oficina típicas, como escribir documentos y programar citas para los clientes. Luego, de vez en cuando, se les preguntó acerca de sus estados de ánimo.

Los Dispositivos portátiles medían los latidos de su corazón, mientras que los investigadores monitoreaban los niveles de cortisol, recogidos en muestras de saliva.

Los voluntarios fueron del primer grupo pudo trabajar sin grandes interrupciones, apenas paraba para cosechar la saliva. Ya los otros participantes fueron sometidos a situaciones estresantes. Fueron interrumpidos por mensajes de chat de superiores con solicitudes urgentes de información.

Con el final del experimento, los investigadores pudieron darse cuenta de que los participantes en este segundo grupo liberaron casi el doble de cortisol. Y aunque parece paradójico, no dijeron que no se sintieran estresados e informaron que estaban de buen humor.

“La mayoría de las investigaciones sobre interrupciones en el lugar de trabajo realizadas hasta ahora se han centrado únicamente en su efecto sobre el rendimiento y la productividad. Nuestro estudio muestra por primera vez que también afectan el nivel de cortisol que libera una persona. En otras palabras, realmente influyen en la respuesta biológica de una persona al estrés”, dice el científico informático Raphael Weibel, uno de los autores del estudio.