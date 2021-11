Las increíbles predicciones de Nostradamus que se cumplieron

Tarot PayPal barato que no tiene rival en España PayPal TAROT

Sus predicciones para los próximos años incluyen asteroides que podrían destruir la Tierra, hambruna global y un apocalipsis zombi. ¡Contento de que no todas sus profecías se cumplan!

En el año 2020, se especuló que Nostradamus también predijo el brote de Coronavirus, pero no parece haber mucha base en estas afirmaciones. Nostradamus vivió en un momento en que las plagas eran comunes, y él hizo 35 predicciones relacionadas con los brotes de plagas!

Finalmente, Nostradamus dice que la fortuna del rey Felipe será destruida por una «cebolla joven». La cebolla joven pudo haber sido el rey protestante de Francia, Enrique IV. Enrique y Felipe no estuvieron de acuerdo en la religión y lucharon durante toda su vida.

By