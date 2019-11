El Sospechoso fue abatido por las autoridades. Dos de los heridos murieron en el ataque.

Varias personas resultaron heridas en un ataque con cuchillo en el Puente de Londres, en el Reino Unido, durante la tarde de este viernes. El Sospechoso fue disparado por la policía y murió.

Según los medios de comunicación británicos, serán cinco las personas heridas y Metropolitan Police afirma que “por precaución”, el incidente está siendo tratado como terrorismo.

Mientras tanto, los medios informan que dos de los heridos en el ataque no resistieron las heridas.

Por las imágenes que se están compartiendo en las redes sociales es posible describir que el atacante fue controlado por los transeúntes antes de que llegara la policía.

En un video se puede ver incluso a un civil corriendo lejos del altercado con un cuchillo grande, mientras otras personas tratan de retener al sospechoso.

El primer ministro Boris Johnson ya ha reaccionado al incidente afirmando estar siguiendo y agradeciendo a las autoridades y a los servicios de emergencia su actuación.

"I’m being kept updated on the incident at London Bridge and want to thank the police and all emergency services for their immediate response." — Prime Minister Boris Johnson

— UK Prime Minister (@10DowningStreet) November 29, 2019