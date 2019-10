Cada semana la visión pasa a limpio una convicción común

MITO

Las heridas deben desinfectarse con agua oxigenada o con alcohol.

REALIDAD

No deben ser la primera elección de desinfectantes … al contrario de lo que decían nuestras abuelas, mientras nos soplaban a las heridas de las rodillas, no todo lo que arde cura. El agua oxigenada cayó en desuso en un ambiente hospitalario por la simple razón de que es agresiva con los tejidos y no es un desinfectante de primera. De hecho, tanto el agua oxigenada como el alcohol acaban retrasando el proceso de cicatrización.

Así, y de acuerdo con las recomendaciones actuales de los primeros auxilios (como el manual de la escuela de bomberos, por ejemplo), la producción de elección que debe utilizarse para limpiar una herida es el suero fisiológico. Si hay signos de infección, use una solución yodada (como Betadine). No use algodón, ya que puede dejar filamentos en la herida; prefiera una gasa. Finalmente, algunos dicen que el agua oxigenada blanquea los dientes. Esta es la recomendación de los dentistas: no intente hacer eso en casa.