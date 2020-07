Que se puede esperar de RMP? Durante el tiempo que lleva en la televisión, no ha actuado como periodista sino como abogada, siempre al servicio de una parte, de sus amigos (Juan C. Tafur, Pedro Salinas, etc, etc), o de su esposo Alberto Varillas en el escandaloso caso de Petrotech.

En la Tv trató de aparecer como una periodista “independiente”, insinuando que en el caso de José E. Crousillat (el ex broadcaster del Canal 4, de 77 años, que sufre de cardiopatía hipertensiva, enfermedad vascular y fibrilación auricular) y la anulación del INDULTO, que ella y el Canal 4 nada tienen que ver? Si el piso estaba parejo ¿Por qué se “arañaba”? ¿Y la denuncia a Chicho Mohme Seminario, Gonzalo de las Casas y Luís Miró Quesada por apropiación del Canal 4?

Fácil olvidamos que muchos “turroneros” que fungen de periodistas trabajaron para José E. Crousillat y fueron alfiles de la mafia fujimontesinista, sanguijuelas, sabandijas abyectos a medios de comunicación amarillos, montan “ruido” o cortinas de humo cuando “chocan” con sus intereses, se esfuerzan en presionar y desprestigiar con barro a todos los que no piensan como ellos.

Lo cierto es que Rosa María Palacios, al igual que Alvarez Rodrich, el gordo Tafur, Pedro Salinas y otros turroneros se alquilaron a la mafia fujimontesista, después a Odebrecht por años y luego pretenden aparecer a través de IDL con Gorriti, como moralizadores, teniendo tremendo rabo de paja y muchos intereses comunes, entre ellos económicos, que defender.

Todo esto es el periodismo intruso y falso, mermelero, de guaripoleras, sin vergüenza ni rigor, menos honradez intelectual, que se está extendiendo como el coronavirus en los medios de comunicación, atacando los pilares de nuestra vocación.

¿Acaso es oportunidad para que la FPP y CPP pongan los puntos sobre las ies? Hasta cuando seguiremos con la misma jarana?¿Reflexionemos? ¿Actuamos?